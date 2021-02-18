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    18 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    <p>18 лютого &ndash; День пельменів</p> - 18 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    18 лютого – День пельменів

    Якщо на вулиці стоїть морозна погода, – літо буде тепле і без дощів

    Сьогодні, 18 лютого, у світі святкують День пельменів і Свято всіх легковажних.

    Яке сьогодні релігійне свято

    18 лютого православні віряни шанують Святу Гафію – християнську мученицю, яка жила в третьому столітті. Вважається, що вона захищає людей від пожежі.

    Народні прикмети й традиції

    • Морозний день – весна скоро прийде і буде теплою.
    • Якщо 18 лютого немає снігу – чекайте посуху влітку.
    • Якщо на Гафію тепло, то зима вже закінчилася – скоро прийде весна.
    • Якщо на вулиці стоїть морозна погода, – літо буде тепле і без дощів.
    • Спати в ніч на Гафію не можна, тому що біси в будинок проникнуть.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не варто цього дня надто багато працювати;
    • Не можна нині зловживати алкоголем, а також переїдати;
    • Не слід сьогодні ходити в гості;
    • Не гоже цього дня давати гроші у борг.

    Хто святкує день ангела

    У четвер, 18 лютого, іменини відзначають Феодосій, Агафія, Василина, Макар, Антон, Євген, а також Парамон.

    Теги: свята їжа традиції
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