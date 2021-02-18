18 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
18 лютого – День пельменів
Якщо на вулиці стоїть морозна погода, – літо буде тепле і без дощів
Сьогодні, 18 лютого, у світі святкують День пельменів і Свято всіх легковажних.
Яке сьогодні релігійне свято
18 лютого православні віряни шанують Святу Гафію – християнську мученицю, яка жила в третьому столітті. Вважається, що вона захищає людей від пожежі.
Народні прикмети й традиції
- Морозний день – весна скоро прийде і буде теплою.
- Якщо 18 лютого немає снігу – чекайте посуху влітку.
- Якщо на Гафію тепло, то зима вже закінчилася – скоро прийде весна.
- Якщо на вулиці стоїть морозна погода, – літо буде тепле і без дощів.
- Спати в ніч на Гафію не можна, тому що біси в будинок проникнуть.
Що не можна робити сьогодні
- Не варто цього дня надто багато працювати;
- Не можна нині зловживати алкоголем, а також переїдати;
- Не слід сьогодні ходити в гості;
- Не гоже цього дня давати гроші у борг.
Хто святкує день ангела
У четвер, 18 лютого, іменини відзначають Феодосій, Агафія, Василина, Макар, Антон, Євген, а також Парамон.