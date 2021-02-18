18 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Якщо на вулиці стоїть морозна погода, – літо буде тепле і без дощів

Сьогодні, 18 лютого, у світі святкують День пельменів і Свято всіх легковажних.

Яке сьогодні релігійне свято

18 лютого православні віряни шанують Святу Гафію – християнську мученицю, яка жила в третьому столітті. Вважається, що вона захищає людей від пожежі.

Народні прикмети й традиції

Морозний день – весна скоро прийде і буде теплою.

Якщо 18 лютого немає снігу – чекайте посуху влітку.

Якщо на Гафію тепло, то зима вже закінчилася – скоро прийде весна.

Якщо на вулиці стоїть морозна погода, – літо буде тепле і без дощів.

Спати в ніч на Гафію не можна, тому що біси в будинок проникнуть.

Що не можна робити сьогодні

Не варто цього дня надто багато працювати;

Не можна нині зловживати алкоголем, а також переїдати;

Не слід сьогодні ходити в гості;

Не гоже цього дня давати гроші у борг.

Хто святкує день ангела

У четвер, 18 лютого, іменини відзначають Феодосій, Агафія, Василина, Макар, Антон, Євген, а також Парамон.