+19 та дощі: прогноз погоди в Україні на 5 листопада

Дощі прогнозують лише в західній частині України

Погода в Україні у п’ятницю, 5 листопада, потішить теплом – у деяких областях очікується до +19. На заході та півночі пройдуть дощі, а в решті регіонів буде сонячно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На півдні України 5 листопада буде хмарно з проясненнями. Вдень очікується від +15 до +19, вночі від +8 до +13.

Погода на сході України також буде сонячною та без опадів. Температура повітря вдень на рівні +13-16, вночі до +6-10.

У північних регіонах пройде невеликий дощ. У денний час доби синоптики прогнозують від +12 до +17, у нічний – від +7 до +11.

На заході України також дощитиме, однак у Рівненській та Волинській областях опадів не очікується. Денна температура на рівні +10-15, вночі похолодає до +6-9.

Прогноз погоди в Україні на 5 листопада

У центральних областях буде сонячно. Вдень 14-17 із позначкою плюс, вночі +7-10.

У Києві 5 листопада погода буде дощовою. Очікується +15-17 у денний час доби, а вночі +9, +11.

Пориви вітру в усіх областях сягатимуть 5-10 м/с.

Раніше повідомлялося, що останній місяць осені в Україні розпочнеться з опадів, а наприкінці місяця очікується сніг. Натомість грудень дивуватиме «плюсовими» температурами. Такий прогноз до кінця року зробив народний синоптик із Каменя–Каширського Володимир Деркач