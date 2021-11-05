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    +19 та дощі: прогноз погоди в Україні на 5 листопада

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    На більшості території України очікують потепління в п&rsquo;ятницю 5 листопада - +19 та дощі: прогноз погоди в Україні на 5 листопада
    На більшості території України очікують потепління в п’ятницю 5 листопада
    фото: glavcom.ua

    Дощі прогнозують лише в західній частині України

    Погода в Україні у п’ятницю, 5 листопада, потішить теплом – у деяких областях очікується до +19. На заході та півночі пройдуть дощі, а в решті регіонів буде сонячно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На півдні України 5 листопада буде хмарно з проясненнями. Вдень очікується від +15 до +19, вночі від +8 до +13.

    Погода на сході України також буде сонячною та без опадів. Температура повітря вдень на рівні +13-16, вночі до +6-10.

    У північних регіонах пройде невеликий дощ. У денний час доби синоптики прогнозують від +12 до +17, у нічний – від +7 до +11.

    На заході України також дощитиме, однак у Рівненській та Волинській областях опадів не очікується. Денна температура на рівні +10-15, вночі похолодає до +6-9.

    Прогноз погоди в Україні на 5 листопада
    Прогноз погоди в Україні на 5 листопада

    У центральних областях буде сонячно. Вдень 14-17 із позначкою плюс, вночі +7-10.

    У Києві 5 листопада погода буде дощовою. Очікується +15-17 у денний час доби, а вночі +9, +11.

    Пориви вітру в усіх областях сягатимуть 5-10 м/с.

    Раніше повідомлялося, що останній місяць осені в Україні розпочнеться з опадів, а наприкінці місяця очікується сніг. Натомість грудень дивуватиме «плюсовими» температурами. Такий прогноз до кінця року зробив народний синоптик із Каменя–Каширського Володимир Деркач

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря дощ час
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    +19 та дощі: прогноз погоди в Україні на 5 листопада