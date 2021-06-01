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    У Києві відкрито сезон літніх ярмарків (адреси)

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    На ярмарках представлена сільськогосподарська продукція - У Києві відкрито сезон літніх ярмарків (адреси)
    На ярмарках представлена сільськогосподарська продукція
    Фото з відкритих джерел

    Киян запрошують на продуктові ярмарки

    У Києві розпочалось проведення літніх сезонних ярмарків, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

    Цього тижня ярмарки триватимуть:

    1 червня (вівторок) у:

    • Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
    • Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
    • Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
    • Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна, просп. Перемоги, 87;
    • Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

    2 червня (середа) у:

    • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
    • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
    • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
    • Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, просп. Перемоги, 87.

    3 червня (четвер) у:

    • Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
    • Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
    • Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;
    • Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;
    • Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна, просп. Перемоги, 87.

    4 червня (п’ятниця) у:

    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
    • Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
    • Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, просп. Перемоги, 87;
    • Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
    • Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

    5 червня (субота) в:

    • Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
    • Святошинському районі – просп. Перемоги, 87.

    6 червня (неділя) у:

    • Деснянському районі – вул. Милославська (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);
    • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
    • Святошинському районі – просп. Перемоги, 87

    Крім того, у вихідні, 5-6 червня, у столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

    Ярмарки пройдуть:

    5 червня (субота) у:

    • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
    • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
    • Деснянському районі – вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (у межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);
    • Дніпровському районі – б-р Праці, 1-9;
    • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
    • Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
    • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
    • Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;
    • Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Чумака);
    • Шевченківському районі – вул. Подвойського, 2-12.

    6 червня (неділя) у:

    • Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
    • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);
    • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
    Теги: Київ торгівля продукти ярмарок кияни
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    У Києві відкрито сезон літніх ярмарків (адреси)