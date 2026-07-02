2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 2 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

2 липня в Україні відзначають День працівника державної податкової служби. У світі відзначають Міжнародний день спортивного журналіста та Всесвітній день НЛО. За новоюліанським церковним календарем віряни вшановують покладання чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 2 липня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День працівника державної податкової служби

Від початку існування незалежної України гостро постало завдання створити систему податкового обліку з чіткою організацією. 4 листопада 1990 року ухвалили закон про державну податкову службу, але до документа ще кілька разів вносили зміни, щоб розробити шляхи стягнення і нарахування податків.

Основними завданнями Державної податкової служби є внесення на розгляд різноманітних пропозицій Міністра фінансів, їх реалізація, контроль за надходженням податків, зборів та платежів.

Щоб вшанувати податківців, 25 червня 2020 року встановлено професійне свято – День податківця України, яке відзначається щороку 2 липня за указом президента України №252/2020.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день спортивного журналіста

Святкується від 1995 року за ініціативою Міжнародної асоціації спортивної преси. Асоціація спортивних журналістів України (АСЖУ) була створена на з’їзді спортивних журналістів країни 26 червня 1999 року. До неї увійшли представники газет і журналів, інформаційних агентств, телебачення й радіо, інтернет-видань, фотожурналісти, співробітники пресслужб спортивних клубів.

Всесвітній день НЛО

Святкування присвячене дослідникам, що вивчають явища, які неможливо пояснити логічно та науково. Дата 2 липня обрана не випадково. Приблизно у цей час у 1947 році у пустелі штату Нью-Мексико біля міста Розуел було зафіксовано падіння об’єкта, який вважається літаючою тарілкою. Незважаючи на те, що спецслужби США приховали всі матеріали, подія набула широкого розголосу. Після цього почався розвиток науки або ж псевдонауки, яка має назву уфологія.

Уфологи проводять дослідження у двох напрямках. Вони прагнуть знайти докази присутності на планеті позаземних істот та пояснити загадкові явища.

Релігійні свята та їхня історія

День докладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні

Цього дня віряни згадують подію V століття, коли святиню – Ризу (одяг) Діви Марії – перенесли з Палестини до Константинополя і поклали у Влахернському храмі. Риза Богородиці неодноразово рятувала місто від нападів ворогів, а сама подія стала символом материнського захисту та покрову Божої Матері над усіма, хто просить про допомогу.

Народні вірування та прикмети

На деревах з'явилося багато жовтого листя – осінь буде ранньою.

Якщо бджоли активно летять до своїх вуликів – скоро почнеться дощ.

Зранку немає роси – чекай негоди в другій половині дня.

Вода в річках стала чистішою та прозорішою – до затяжної спеки.

Що не можна робити

Лінуватися та байдикувати.

Вирушати в далеку дорогу чи планувати переїзд.

Шкодити березам.

Брати й давати гроші в борг.

Історичні події

1776 рік – Другий Континентальний конгрес у Філадельфії ухвалив резолюцію, яка проголосила незалежність американських колоній від Королівства Великої Британії (саму Декларацію незалежності затвердили через два дні, 4 липня).

1900 рік – відбувся перший політ дирижабля жорсткої конструкції «Цепелін» (модель LZ-1), збудованого графом Фердинандом фон Цепеліном.

1924 рік – у Парижі засновано Міжнародну асоціацію спортивної преси (AIPS), яка сьогодні об'єднує журналістів із понад 150 країн.

1947 рік – стався знаменитий «Розвельський інцидент» (імовірне падіння НЛО в пустелі штату Нью-Мексико, США), через що зараз цього дня відзначають Всесвітній день НЛО.

2011 рік – Володимир Кличко переміг Девіда Хея, завдяки чому брати Клички зібрали у своїй родині всі чотири найпрестижніші чемпіонські пояси у важкій вазі (WBA, WBO, IBF та WBC).

Іменини

День ангела 2 липня святкують: Арсеній, Степан, Ювеналій, Фотій.