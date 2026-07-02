Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 2 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

2 липня в Україні відзначають День працівника державної податкової служби. У світі відзначають Міжнародний день спортивного журналіста та Всесвітній день НЛО. За новоюліанським церковним календарем віряни вшановують покладання чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 2 липня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День працівника державної податкової служби

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Від початку існування незалежної України гостро постало завдання створити систему податкового обліку з чіткою організацією. 4 листопада 1990 року ухвалили закон про державну податкову службу, але до документа ще кілька разів вносили зміни, щоб розробити шляхи стягнення і нарахування податків.

Основними завданнями Державної податкової служби є внесення на розгляд різноманітних пропозицій Міністра фінансів, їх реалізація, контроль за надходженням податків, зборів та платежів.

Щоб вшанувати податківців, 25 червня 2020 року встановлено професійне свято – День податківця України, яке відзначається щороку 2 липня за указом президента України №252/2020.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день спортивного журналіста

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Святкується від 1995 року за ініціативою Міжнародної асоціації спортивної преси. Асоціація спортивних журналістів України (АСЖУ) була створена на з’їзді спортивних журналістів країни 26 червня 1999 року. До неї увійшли представники газет і журналів, інформаційних агентств, телебачення й радіо, інтернет-видань, фотожурналісти, співробітники пресслужб спортивних клубів.

Всесвітній день НЛО

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Святкування присвячене дослідникам, що вивчають явища, які неможливо пояснити логічно та науково. Дата 2 липня обрана не випадково. Приблизно у цей час у 1947 році у пустелі штату Нью-Мексико біля міста Розуел було зафіксовано падіння об’єкта, який вважається літаючою тарілкою. Незважаючи на те, що спецслужби США приховали всі матеріали, подія набула широкого розголосу. Після цього почався розвиток науки або ж псевдонауки, яка має назву уфологія.

Уфологи проводять дослідження у двох напрямках. Вони прагнуть знайти докази присутності на планеті позаземних істот та пояснити загадкові явища.

Релігійні свята та їхня історія

День докладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Цього дня віряни згадують подію V століття, коли святиню – Ризу (одяг) Діви Марії – перенесли з Палестини до Константинополя і поклали у Влахернському храмі. Риза Богородиці неодноразово рятувала місто від нападів ворогів, а сама подія стала символом материнського захисту та покрову Божої Матері над усіма, хто просить про допомогу.

Народні вірування та прикмети

  • На деревах з'явилося багато жовтого листя – осінь буде ранньою.
  • Якщо бджоли активно летять до своїх вуликів – скоро почнеться дощ.
  • Зранку немає роси – чекай негоди в другій половині дня.
  • Вода в річках стала чистішою та прозорішою – до затяжної спеки.

Що не можна робити

  • Лінуватися та байдикувати.
  • Вирушати в далеку дорогу чи планувати переїзд.
  • Шкодити березам.
  • Брати й давати гроші в борг.

Історичні події

  • 1776 рік – Другий Континентальний конгрес у Філадельфії ухвалив резолюцію, яка проголосила незалежність американських колоній від Королівства Великої Британії (саму Декларацію незалежності затвердили через два дні, 4 липня).
  • 1900 рік – відбувся перший політ дирижабля жорсткої конструкції «Цепелін» (модель LZ-1), збудованого графом Фердинандом фон Цепеліном.
  • 1924 рік – у Парижі засновано Міжнародну асоціацію спортивної преси (AIPS), яка сьогодні об'єднує журналістів із понад 150 країн.
  • 1947 рік – стався знаменитий «Розвельський інцидент» (імовірне падіння НЛО в пустелі штату Нью-Мексико, США), через що зараз цього дня відзначають Всесвітній день НЛО.
  • 2011 рік – Володимир Кличко переміг Девіда Хея, завдяки чому брати Клички зібрали у своїй родині всі чотири найпрестижніші чемпіонські пояси у важкій вазі (WBA, WBO, IBF та WBC).

Іменини

День ангела 2 липня святкують: Арсеній, Степан, Ювеналій, Фотій.

Читайте також:

Теги: свята традиції свято НЛО релігія церква православна церква Україна Державна податкова служба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 2 липня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 липня 2026: традиції та молитва
«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 2 липня 2026 року
«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 2 липня 2026 року
Теракт в Оленівці: Лубінець розповів, скільки військових лишаються в полоні
Теракт в Оленівці: Лубінець розповів, скільки військових лишаються в полоні
В Україні відкрито сезон вилову раків: які правила потрібно знати
В Україні відкрито сезон вилову раків: які правила потрібно знати
Грози та град: які області накриє негода 1 липня
Грози та град: які області накриє негода 1 липня

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua