2 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не рекомендується приймати важливі рішення щодо любовних відносин

У п'ятницю, 2 вересня, в Україні відзначають День Нотаріату та Закінчення Другої світової війни.

Також у цей день у Тибеті – День демократії, В'єтнам – Державне свято, США – День Перемоги над Японією.

День Нотаріату

Громадський інститут нотаріальної діяльності є невід’ємною частиною будь-якої правової держави. Розвиток ділових відносин, умов і методів ведення діловодства, активно сприяли зміцненню і вдосконаленню цього необхідного інституту.

Враховуючи значення нотаріальної діяльності в розбудові правової держави, яку представляє молода суверенна Україна, а так же активне сприяння громадянам, установам, організаціям і підприємствам у здійсненні їх законних прав та захисту їх законних інтересів, на підтримку ініціатив Української нотаріальної палати та Міністерства юстиції України, 22-го лютого 2010-го року в національному календарі української держави, згідно Указу № 211/2010 чинного на той момент Президента України, було встановлено нове професійне свято під назвою «День нотаріату», яке тепер щорічно відзначається 2-го вересня.

День закінчення Другої світової війни

Офіційна і загальновизнана дата завершення Другої світової війни – 2 вересня 1945-го року. У цей день рівно о 9-й годині і 2 хвилини (за токійським часом) був підписаний формальний акт про беззастережну капітуляцію останнього активного союзника фашистської Німеччини – Японії.

Акт підписали на борту американського лінкора ББ-63 «Міссурі». Цьому передувало зроблене раніше офіційне повідомлення японської влади від 14-го серпня, в якому вони брали умови капітуляції за формулою Потсдамської конференції без будь-яких поправок і застережень.

Яке церковне свято

У церкві 2 вересня вшановують пам'ять проpока Самуїла.

Самуїл народився за 1146 років до народження Христа. Коли хлопчикові виповнилося три роки, мати за обітницею віддала його до скинії на піклування первосвященика Ілія, який в той же час був і суддею над народом Ізраїльським.

Коли філістимляни вбили 30 тисяч ізраїльтян, а разом із ними і синів первосвященика Ілії, їхній батько помер на місці. Після цього Самуїл став суддею ізраїльського народу. При ньому з полону був повернутий Ковчег Божий, а пізніше і всі міста, захоплені філістимлянами.

Самуїл керував народом 40 років. Постарівши, пророк Самуїл помазав на царство святого Давида, який знаходив у нього притулок, рятуючись від переслідувань царя Саула. Пророк Самуїл помер, досягнувши глибокої старості. У 406 році мощі пророка Самуїла були перенесені з Юдеї в Константинополь.

Народні прикмети:

Якщо багато горобини, то зима буде дуже холодною і сніжною;

Якщо листя папороті закручується вниз, то попереду ясні дні;

Якщо в лісі мало грибів, то взимку буде багато снігу;

Якщо початок вересня спекотний та сухий, то зима буде дуже холодною.

Якщо в цей день журавлі на південь полетіли – зима буде рання.

Якщо немає заморозків, то не буде і весь місяць.

Летять журавлі низько на теплу зиму, високо – на холодну.

Що не рекомендується робити:

Не можна давати в борг.

Не можна зберігати поламані речі.

Не можна відмовлятися від допомоги.

Не можна вживати жирну і шкідливу їжу і спиртне.

Нові знайомства в цей день заводити не слід, так як через деякий час ці знайомства доставлять вам чимало неприємностей.

Не можна стригти волосся і нігті.

Не можна залишати дітей без нагляду навіть на одну хвилину.

Приймати важливі рішення щодо любовних відносин вінчатися і свататися.

Іменини

Самуїл, Тимофій, Максим, Віктор, Опанас, Іван і Аделіна, Олександр, Володимир, Іван, Микола, Федір.