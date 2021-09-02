2 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Нові знайомства в цей день заводити не рекомендується

2 вересня – День нотаріуса в Україні

Сьогодні, у четвер, 2 вересня,відзначаємо такі свята та пам'ятні дати:

День нотаріату

Святкується щороку 2 вересня, починаючи із 2010 року.

День міста Одеса

День міста Суми

День закінчення Другої Світової війни

Офіційна і загальновизнана дата завершення Другої світової війни – 2 вересня 1945-го року. У цей день рівно о 9-й годині і 2 хвилини (за токійським часом) був підписаний формальний акт про беззастережну капітуляцію останнього активного союзника фашистської Німеччини – Японії. Акт підписали на борту американського лінкора ББ-63 «Міссурі». Цьому передувало зроблене раніше офіційне повідомлення японської влади від 14-го серпня, в якому вони брали умови капітуляції за формулою Потсдамської конференції без будь-яких поправок і застережень.

Самійлів день

У церкві 2 вересня вшановують пам'ять проpока Самуїла.

Історія

Самуїл народився за 1146 років до народження Христа. Коли хлопчикові виповнилося три роки, мати за обітницею віддала його до скинії на піклування первосвященика Ілія, який в той же час був і суддею над народом Ізраїльським.

Коли філістимляни вбили 30 тисяч ізраїльтян, а разом із ними і синів первосвященика Ілії, їхній батько помер на місці. Після цього Самуїл став суддею ізраїльського народу. При ньому з полону був повернутий Ковчег Божий, а пізніше і всі міста, захоплені філістимлянами.

Самуїл керував народом 40 років. Постарівши, пророк Самуїл помазав на царство святого Давида, який знаходив у нього притулок, рятуючись від переслідувань царя Саула. Пророк Самуїл помер, досягнувши глибокої старості. У 406 році мощі пророка Самуїла були перенесені з Юдеї в Константинополь.

Традиції та обряди

Пророк Самуїл вважався покровителем чоловіків. Тому на 2 вересня господині намагалися приготувати багато смачних страв і всіляко догодити чоловікові.

Бажано, щоб серед приготованих страв була смажена картоплю з грибами – символ ситої зими і рясних врожаїв. Готували страву зі свіжими опеньками.

Вважалося, що на Самійлів день необхідно сходити в ліс за опеньками.

Також подавали буряк і страви з нього, особливо якщо в будинку була незаміжня дівчина. Цей овоч був прикметою на швидке заміжжя.

У своїх молитвах до пророка Самуїла прийнято звертатися про захист і здоров'я для близьких чоловіків, а також про гарну погоду під час осінніх польових робіт.

На Самійлів день прийнято було загадувати бажання, вважалося що все задумане неодмінно збудеться.

Прикмети 2 вересня:

Якщо багато горобини, то зима буде дуже холодною і сніжною;

Якщо листя папороті закручується вниз, то попереду ясні дні;

Якщо в лісі мало грибів, то взимку буде багато снігу;

Якщо початок вересня спекотний та сухий, то зима буде дуже холодною.

Якщо в цей день журавлі на південь полетіли – зима буде рання.

Якщо немає заморозків, то не буде і весь місяць.

Летять журавлі низько на теплу зиму, високо – на холодну.

Заборони цього дня:

Не можна давати в борг.

Не можна зберігати поламані речі.

Не можна відмовлятися від допомоги.

Не можна вживати жирну і шкідливу їжу і спиртне.

Нові знайомства в цей день заводити не слід, так як через деякий час ці знайомства доставлять вам чимало неприємностей.

Не можна стригти волосся і нігті.

Не можна залишати дітей без нагляду навіть на одну хвилину.

Приймати важливі рішення щодо любовних відносин вінчатися і свататися.

Іменинники:

Самуїл, Тимофій, Максим, Віктор, Опанас, Іван і Аделіна, Олександр, Володимир, Іван, Микола, Федір.