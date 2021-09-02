  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    2 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нові знайомства в цей день заводити не рекомендується - 2 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Нові знайомства в цей день заводити не рекомендується
    Фото з відкритих джерел

    2 вересня – День нотаріуса в Україні

    Сьогодні, у четвер, 2 вересня,відзначаємо такі свята та пам'ятні дати:

    • День нотаріату

    Святкується щороку 2 вересня, починаючи із 2010 року.

    • День міста Одеса
    • День міста Суми
    • День закінчення Другої Світової війни

    Офіційна і загальновизнана дата завершення Другої світової війни – 2 вересня 1945-го року. У цей день рівно о 9-й годині і 2 хвилини (за токійським часом) був підписаний формальний акт про беззастережну капітуляцію останнього активного союзника фашистської Німеччини – Японії. Акт підписали на борту американського лінкора ББ-63 «Міссурі». Цьому передувало зроблене раніше офіційне повідомлення японської влади від 14-го серпня, в якому вони брали умови капітуляції за формулою Потсдамської конференції без будь-яких поправок і застережень.

    • Самійлів день

    У церкві 2 вересня вшановують пам'ять проpока Самуїла.

    savva-stratilat-21h24-prostoj-kiot

    Історія

    Самуїл народився за 1146 років до народження Христа. Коли хлопчикові виповнилося три роки, мати за обітницею віддала його до скинії на піклування первосвященика Ілія, який в той же час був і суддею над народом Ізраїльським.

    Коли філістимляни вбили 30 тисяч ізраїльтян, а разом із ними і синів первосвященика Ілії, їхній батько помер на місці. Після цього Самуїл став суддею ізраїльського народу. При ньому з полону був повернутий Ковчег Божий, а пізніше і всі міста, захоплені філістимлянами.

    Самуїл керував народом 40 років. Постарівши, пророк Самуїл помазав на царство святого Давида, який знаходив у нього притулок, рятуючись від переслідувань царя Саула. Пророк Самуїл помер, досягнувши глибокої старості. У 406 році мощі пророка Самуїла були перенесені з Юдеї в Константинополь.

    Традиції та обряди

    Пророк Самуїл вважався покровителем чоловіків. Тому на 2 вересня господині намагалися приготувати багато смачних страв і всіляко догодити чоловікові.

    Бажано, щоб серед приготованих страв була смажена картоплю з грибами – символ ситої зими і рясних врожаїв. Готували страву зі свіжими опеньками.

    Вважалося, що на Самійлів день необхідно сходити в ліс за опеньками.

    .jpg_24

    Також подавали буряк і страви з нього, особливо якщо в будинку була незаміжня дівчина. Цей овоч був прикметою на швидке заміжжя.

    У своїх молитвах до пророка Самуїла прийнято звертатися про захист і здоров'я для близьких чоловіків, а також про гарну погоду під час осінніх польових робіт.

    На Самійлів день прийнято було загадувати бажання, вважалося що все задумане неодмінно збудеться.

    Прикмети 2 вересня:

    • Якщо багато горобини, то зима буде дуже холодною і сніжною;
    • Якщо листя папороті закручується вниз, то попереду ясні дні;
    • Якщо в лісі мало грибів, то взимку буде багато снігу;
    • Якщо початок вересня спекотний та сухий, то зима буде дуже холодною.
    • Якщо в цей день журавлі на південь полетіли – зима буде рання.
    • Якщо немає заморозків, то не буде і весь місяць.
    • Летять журавлі низько на теплу зиму, високо – на холодну.

    Заборони цього дня:

    Не можна давати в борг.

    Не можна зберігати поламані речі.

    Не можна відмовлятися від допомоги.

    Не можна вживати жирну і шкідливу їжу і спиртне.

    Нові знайомства в цей день заводити не слід, так як через деякий час ці знайомства доставлять вам чимало неприємностей.

    Не можна стригти волосся і нігті.

    Не можна залишати дітей без нагляду навіть на одну хвилину.

    Приймати важливі рішення щодо любовних відносин вінчатися і свататися.

    Іменинники:

    Самуїл, Тимофій, Максим, Віктор, Опанас, Іван і Аделіна, Олександр, Володимир, Іван, Микола, Федір.

    Теги: історія свята традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    2 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони