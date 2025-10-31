31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

31 жовтня у світі відзначають низку міжнародних свят, серед яких Геловін, Всесвітній день міст та Міжнародний день Чорного моря. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих апостолів Стахія, Амплія та інших.

Зміст

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 31 жовтня 2025 року.

Міжнародні та національні свята

Геловін (Halloween)

Це свято має кельтські корені і походить від давнього фестивалю Самайн, який відзначав кінець збору врожаю та початок зими. Згідно з віруваннями, в ніч на 1 листопада межа між світом живих і мертвих ставала тоншою. Сьогодні Геловін відомий своїми традиціями: вбирання у костюми, різьблення гарбузів («джек-о'-лантернів») та «пригостя або витівка» (trick-or-treating).

Всесвітній день міст

Свято World Cities Day офіційно затверджено з 2014 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Святкування цього дня проводиться з метою залучити широку громадськість до проблем сучасних міст, показати людству, яку роль відіграють міста у змінах клімату та в питаннях екологічної безпеки.

Кожне місто є складним створінням людини. Чим вище рівень урбанізації, тим більш комфортним воно виявляється для проживання. Але є і зворотній бік медалі – через стрімкі процеси урбанізації зростає кількість населення міст, збільшуються потреби мешканців, попит на базові послуги, продовольчі товари тощо. Сьогодні в містах мешкає половина населення всієї планети, а до 2050 року цей показник зросте. Щоб уникнути дефіциту ресурсів та екологічних катастроф, турбуватись про розвиток міст варто вже зараз.

Всесвітній день економії (заощаджень)

Історія свята World Savings Day почалася 27 жовтня 1924 року. Саме тоді відбувся Перший міжнародний конгрес ощадних банків у Мілані за участю представників 29 країн. В останній день конгресу, 31 жовтня, фінансовими інститутами була запропонована ідея святкувати Всесвітній день заощаджень (накопичень). Така назва свята існувала до 1989 року. І вже тоді останній день жовтня оголосили World Savings Day – Міжнародним днем економії за офіційною директивою ООН. Назву придумав італійський професор Раввиць, що дозволили вкласти більш широкий сенс. Адже економія не обмежується заощадженнями. Вона охоплює такі поняття, як економія часу, енергетичних ресурсів, природних скарбів, корисних копалин.

День економії святкують у різних країнах. Серед них і Німеччина, населення якої характеризується особливою бережливістю. Німецька влада вважає за потрібне розвивати у молодого покоління хист до економного витрачання та раціонального споживання, при цьому в жодному разі не вбачає в ощадливості жадібність.

Міжнародний день Чорного моря

В цей день у 1996 р. уряди причорноморських країн – України, Грузії, Туреччини, РФ, Болгарії та Румунії – підписали дуже важливий природоохоронний документ. Він має назву «Стратегічний план дій із відновлення та захисту Чорного моря». Цим подіям передувала реалізація проекту ЄС-ПРООН «Посилення екологічного моніторингу Чорного моря». За даними дослідження було встановлено жахливий стан та забрудненість води сміттям, переважно пластиковими відходами. У морській воді знайшли велику кількість речовин, що несуть шкоду екосистемі, – 124 хімічні сполуки, у тому числі біоциди, антипірени, пестициди. Позитивними моментами моніторингу стало виявлення низки видів морських мешканців, що вважалися повністю вимерлими. Також було відстежено позитивну динаміку відновлення унікальної екосистеми Філофорного поля Зернова.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих апостолів Стахія, Амплія та інших

31 жовтня православна церква вшановує пам'ять святих апостолів від 70-ти Стахія, Амплія, Урбана, Наркиса, Апеллія та Аристовула. Усі вони були учнями апостола Павла і згадуються ним у Посланні до Римлян. Стахій був висвячений апостолом Андрієм Первозванним на першого єпископа Візантії. Він проповідував у цій місцевості близько 16 років, навертаючи багатьох язичників до християнства. Амплій та інші апостоли також проповідували в різних країнах і загинули мученицькою смертю за часів імператора Нерона. Вони є прикладом самовідданого служіння Церкві. У народі цей день ще відомий як Луків день, оскільки раніше цього ж дня вшановували пам'ять святого апостола і євангеліста Луки.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Ясний і сонячний день – зима буде вітряною.

Птахи насупилися і сидять тихо – насувається негода.

Горобці цвірінькають гучно – чекайте тепла.

Якщо на цибулі багато лушпиння – зима буде морозною.

Цей день вважався сприятливим для догляду за домашньою птицею.

Історичні події

1517 рік – чернець-августинець, філософ і теолог Мартін Лютер оприлюднює 95 тез проти індульгенцій;

1625 рік – починається штурм річпосполитськими військами Куруківського козацького табору;

1815 рік – британець Гемфрі Деві отримує патент на шахтарську лампу;

1864 рік – Невада стає 36-м штатом США;

1902 рік – прокладають перший телеграфний кабель через Тихий океан – з Канади до Австралії;

1903 рік – у Парижі відкривають перший Осінній салон, створений на противагу консервативному Паризькому салону;

1941 рік – на горі Рашмор (США) завершують спорудження найбільшого пам'ятника світу – 18-метрові голови чотирьох президентів;

1952 рік – у Тихому океані США проводять випробування першої водневої бомби;

1956 рік – американський адмірал Г. Дуфек стає першою людиною, яка приземлилася на літаку на Південному полюсі;

1968 рік – президент США Ліндон Джонсон оголошує про припинення бомбардувань Демократичної Республіки В'єтнам;

1973 рік – Собор єпископів Української Автокефальної Церкви приймає постанову про єдність Української Православної Церкви;

1984 рік – сикхський терорист убиває прем'єр-міністра Індії Індіру Ганді;

1992 рік – папа Римський Іван Павло II оголошує рішення про церковну реабілітацію італійського астронома Галілео Галілея, котрий стверджував, що Земля не є центром Всесвіту і був змушений зректись своїх поглядів під тиском суду інквізиції;

1995 рік – Україна завершує виконання умов договору про звичайні озброєння, ліквідувавши останній, передбачений договором, танк Т-62;

1995 рік – Верховна Рада України ухвалює Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи;

1999 рік – до другого туру президентських виборів в Україні проходять Леонід Кучма і Петро Симоненко.

Іменини

День ангела святкують: Йосип, Юлій, Лука, Марина, Злата, Юліана, Гаврило, Давид, Юліан, Семен.