Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Львів запровадив жорсткіші правила для електросамокатів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Львів запровадив жорсткіші правила для електросамокатів
У Львові користувачів електросамокатів зобов'язали носити шоломи
фото: ity-adm.lviv.ua

Відтепер користуватися електросамокатами можна лише з 16 років, а на окремих ділянках швидкість транспорту обмежуватимуть до 15 км/год

Львівська міська рада затвердила нові правила користування електросамокатами та іншими засобами мікромобільності. Депутати підтримали рішення, які передбачають обов'язкове використання шоломів, вікові обмеження для користувачів, контроль швидкості та впорядкування місць паркування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Зокрема, користуватися електросамокатами відтепер дозволено лише особам, які досягли 16-річного віку. Крім того, під час поїздок обов'язковим стане використання захисного шолома.

Також місто запровадить експериментальні дорожні знаки, які обмежуватимуть швидкість електросамокатів до 15 км/год на потенційно небезпечних ділянках. Окремі інформаційні таблички вказуватимуть, що дія відповідних дорожніх знаків поширюється і на цей вид транспорту.

Для реалізації нових правил Львівська міськрада внесла зміни до Правил благоустрою громади, затвердила перелік місць для паркування прокатних електросамокатів та погодила встановлення нових дорожніх знаків.

Як повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Забарило, у місті визначили 234 офіційні локації для розміщення прокатних електросамокатів. Саме там оператори прокату щодня залишатимуть транспорт, сплачуючи орендну плату за використання міської інфраструктури.

За словами посадовця, дотримання нових правил контролюватимуть патрульна поліція та «Муніципальна варта». Вони проводитимуть рейди та інформаційно-роз'яснювальну роботу, а у разі порушень винних притягуватимуть до відповідальності.

Також міська рада звернулася до центральних органів влади із закликом внести зміни до Правил дорожнього руху та Кодексу України про адміністративні правопорушення, щоб законодавчо врегулювати відповідальність користувачів електросамокатів.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15444, який пропонує запровадити адміністративну відповідальність для водіїв електросамокатів, моноколіс і гіроскутерів, а також компаній, що надають їх у прокат. Документ передбачає штрафи за порушення правил дорожнього руху, керування у стані сп'яніння та створення аварійних ситуацій, а для операторів прокату – відповідальність за відсутність програмних обмежень швидкості, геофенсингу та інших засобів контролю безпеки. За даними авторів законопроєкту, у 2025 році в Україні сталося 845 ДТП за участю такого транспорту, у яких загинули 19 людей, а ще 912 отримали травми.

Читайте також:

Теги: Львів самокат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пухлина у тілі дівчинки виросла до 4 кг
Львівські хірурги видалили у 12-річної дівчинки гігантську пухлину
22 липня, 10:09
Садовий відзначив професіоналізм поліції під час сутички
Конфлікт із ТЦК у Львові: Садовий розповів нові деталі про причини сутички
24 липня, 18:50
Найнижчу оплату праці зафіксовано у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги
Зарплати в Україні зросли: Держстат назвав нову цифру
Сьогодні, 05:40
У Львові стався масштабний конфлікт з військовими ТЦК
Сутичка з ТЦК у Львові: Садовий зробив різку заяву
9 липня, 10:59
Підозрюваним є 23-річний Олег Гаврилов
Напад на поліцейських у Львові: обрано запобіжний захід 23-річному підозрюваному
10 липня, 14:59
За даними слідства, чоловіки брали активну участь в пошкодженні службового позашляховика військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП
Сутички з ТЦК у Львові: обрано запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень
11 липня, 14:35
Авто порушника евакуювали на спецмайданчик
У Львові водій Porsche збив світлофор та пішки втік із місця аварії
12 липня, 20:51
На місці удару працюють рятувальники, поліція та вибухотехніки
Ракетна атака на Львів: кількість постраждалих зросла (оновлено)
Сьогодні, 10:50
Рятувальники деблокували з-під завалів тіло 35-річного Володимира Шандри
Під завалами у Львові знайдено тіло працівника поліції
Сьогодні, 17:23

Суспільство

Львів запровадив жорсткіші правила для електросамокатів
Львів запровадив жорсткіші правила для електросамокатів
Ужгород б'є рекорди: скільки коштує оренда квартири біля кордону з ЄС
Ужгород б'є рекорди: скільки коштує оренда квартири біля кордону з ЄС
На Тернопільщині чоловік виростив кавун у формі серця
На Тернопільщині чоловік виростив кавун у формі серця
На Харківщині розширюють зону обов’язкової евакуації: з дев'яти сіл вивозять родини з дітьми
На Харківщині розширюють зону обов’язкової евакуації: з дев'яти сіл вивозять родини з дітьми
Обшуки у понад 100 ТЦК. Генштаб зробив заяву
Обшуки у понад 100 ТЦК. Генштаб зробив заяву
Військовий «Айдару» пояснив, чому ворожі дрони небезпечніші за артилерію
Військовий «Айдару» пояснив, чому ворожі дрони небезпечніші за артилерію

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
145K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2026
137K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
Вчора, 23:24
ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Вчора, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
28 липня, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
28 липня, 12:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua