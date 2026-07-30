Львів запровадив жорсткіші правила для електросамокатів

Відтепер користуватися електросамокатами можна лише з 16 років, а на окремих ділянках швидкість транспорту обмежуватимуть до 15 км/год

Львівська міська рада затвердила нові правила користування електросамокатами та іншими засобами мікромобільності. Депутати підтримали рішення, які передбачають обов'язкове використання шоломів, вікові обмеження для користувачів, контроль швидкості та впорядкування місць паркування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Зокрема, користуватися електросамокатами відтепер дозволено лише особам, які досягли 16-річного віку. Крім того, під час поїздок обов'язковим стане використання захисного шолома.

Також місто запровадить експериментальні дорожні знаки, які обмежуватимуть швидкість електросамокатів до 15 км/год на потенційно небезпечних ділянках. Окремі інформаційні таблички вказуватимуть, що дія відповідних дорожніх знаків поширюється і на цей вид транспорту.

Для реалізації нових правил Львівська міськрада внесла зміни до Правил благоустрою громади, затвердила перелік місць для паркування прокатних електросамокатів та погодила встановлення нових дорожніх знаків.

Як повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Забарило, у місті визначили 234 офіційні локації для розміщення прокатних електросамокатів. Саме там оператори прокату щодня залишатимуть транспорт, сплачуючи орендну плату за використання міської інфраструктури.

За словами посадовця, дотримання нових правил контролюватимуть патрульна поліція та «Муніципальна варта». Вони проводитимуть рейди та інформаційно-роз'яснювальну роботу, а у разі порушень винних притягуватимуть до відповідальності.

Також міська рада звернулася до центральних органів влади із закликом внести зміни до Правил дорожнього руху та Кодексу України про адміністративні правопорушення, щоб законодавчо врегулювати відповідальність користувачів електросамокатів.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15444, який пропонує запровадити адміністративну відповідальність для водіїв електросамокатів, моноколіс і гіроскутерів, а також компаній, що надають їх у прокат. Документ передбачає штрафи за порушення правил дорожнього руху, керування у стані сп'яніння та створення аварійних ситуацій, а для операторів прокату – відповідальність за відсутність програмних обмежень швидкості, геофенсингу та інших засобів контролю безпеки. За даними авторів законопроєкту, у 2025 році в Україні сталося 845 ДТП за участю такого транспорту, у яких загинули 19 людей, а ще 912 отримали травми.