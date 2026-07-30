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Міноборони змінило правила повернення після СЗЧ: що треба знати

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Міноборони змінило правила повернення після СЗЧ: що треба знати
Міноборони запустило новий механізм повернення після СЗЧ
фото: Уніан

Військовослужбовці зможуть дистанційно подати рапорт, самостійно обрати нову військову частину та уникнути кількох етапів, які раніше були обов'язковими

Міністерство оборони запровадило новий порядок добровільного повернення на службу для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року. Відтепер пройти основні етапи процедури можна через застосунок «Армія+». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Новий механізм поширюється на військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Головною зміною стало те, що тепер більше не потрібно проходити через батальйони резерву або звертатися до Військової служби правопорядку.

Для початку процедури в розділі Army ID з'явиться повідомлення про зафіксований факт самовільного залишення частини. Після цього необхідно перейти до розділу «Сервіси», обрати вкладку «Рапорти» та оформити звернення «Повернення на службу після СЗЧ».

Під час оформлення військовослужбовець зможе самостійно обрати військову частину зі списку доступних, вказати бажаний напрямок служби, інформацію про свій досвід та підписати рапорт в електронному форматі.

Після розгляду звернення представники обраної військової частини зв'яжуться із заявником для погодження подальших дій. Після підтвердження переведення в застосунку з'явиться статус «Дорогою», після чого військовослужбовець матиме п'ять днів, щоб прибути до нового місця служби.

Подати електронний рапорт за спрощеною процедурою можна до 20 вересня 2026 року. У Міністерстві оборони також повідомили, що в разі виникнення запитань військовослужбовці можуть звернутися на гарячу лінію або скористатися інструкціями, оприлюдненими на офіційному порталі відомства.

Нагадаємо, раніше Чернівецький обласний ТЦК та СП повідомив, що військовослужбовці, які повертаються після самовільного залишення частини, можуть потрапити до обраного підрозділу за наявності рекомендаційного листа («відношення») від бойової бригади. Водночас такі документи не враховуватимуться, якщо їх видали установи забезпечення, а не бойові підрозділи.

Теги: армія Україна ТЦК

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