У Києві активісти готують масштабну протестну ходу за Федорова

У Києві оголосили про протестну ходу з вимогою повернення Федорова в Міноборони

Після двох тижнів мітингів активісти змінюють формат дій та вимагають негайної реакції владної верхівки

У Києві на 31 липня запланували протестну ходу з вимогою системних реформ у сфері оборони та повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Як пише «Главком» , з відповідним закликом виступив ветеран війни Дмитро Козянський, який є одним із організаторів акції. Він заявив, що головна мета заходу – домогтися відкритої комунікації між владою та суспільством і закликав президента Володимира Зеленського дослухатися до вимог учасників протестів.

За словами Козятинського, колона вирушить 31 липня о 19:00 від пам'ятника Тарасу Шевченку в однойменному парку та пройде до площі Івана Франка.

Ветеран також звернувся до жителів інших міст із пропозицією провести аналогічні ходи центральними вулицями, якщо це дозволятиме безпекова ситуація.

Пояснюючи причини проведення акції, Козятинський заявив, що після останнього інтерв'ю президента учасники протестів так і не почули відповідей на питання, які порушують уже понад два тижні.

«Я переконаний, що слухати свій народ – це ознака сили, і сподіваюсь, що президент таки нас почує. Адже без повноцінної комунікації в суспільстві наростатимуть фрустрація і зневіра, а це точно не те, з чим нам варто заходити в і так надважку зиму», – наголосив він.

Окремо ветеран закликав главу держави продовжити діалог із Михайлом Федоровим і дати йому можливість завершити розпочаті зміни в оборонному відомстві.

«Закликаю Володимира Зеленського прислухатися до свого народу та продовжити діалог із Федоровим. Наприклад, дати Михайлу рік на проведення реформ, а потім ухвалити рішення на основі отриманих результатів», — заявив Козятинський.

Думаю, всі вже бачили нове інтерв’ю президента. На жаль, у ньому ми так і не отримали відповідь на питання, яке ставлять люди на протестах по всій країні.



Я переконаний, що слухати свій народ – це ознака сили, і сподіваюсь, що президент таки нас почує. Адже без повноцінної… pic.twitter.com/7RdqgtxIRM — Дімасик вже не в ЗСУ (@deemasseek) — Дімасик вже не в ЗСУ (@deemasseek) July 28, 2026

Нагадаємо, що акції на підтримку Михайла Федорова тривають із 16 липня після його звільнення з посади міністра оборони. Учасники протестів вимагають повернути його до керівництва міністерством, заявляючи про необхідність продовження започаткованих реформ.

Раніше президент Володимир Зеленський визнав, що між Федоровим і тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським існували розбіжності, які впливали на взаємодію між Міністерством оборони та військовим командуванням.

Президент Володимир Зеленський 27 липня детально пояснив причини звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони, заявивши, що рішення було необхідне для посилення взаємодії між Міноборони та військовим командуванням. За словами глави держави, кадрові зміни також пов'язані з потребою швидше реагувати на виклики війни, підготуватися до зими та посилити мобілізаційні процеси. Заяву президент зробив в інтерв'ю Sky News.