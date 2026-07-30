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Яке релігійне свято відзначається 31 липня 2026: традиції та молитва

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Яке релігійне свято відзначається 31 липня 2026: традиції та молитва
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Свята 31 липня в церковному календарі – Передсвято Винесення Чесного і Животворящого Хреста Господнього

31 липня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує передсвято Винесення Чесного і Животворящого Хреста Господнього, а також пам'ять праведного Йосифа Аримафейського, праведного Євдокима Каппадокійського та мучениці Юлити Кесарійської. У народній традиції цей день називають Євдокимовим днем або Євдокимовим заговінням, адже він передує початку Успенського посту.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 31 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Передсвято Винесення Чесного і Животворящого Хреста

Яке релігійне свято відзначається 31 липня 2026: традиції та молитва фото 1

31 липня Церква розпочинає духовну підготовку до свята Винесення чесного і животворчого Хреста Господнього, яке відзначають 1 серпня.

Історично це свято виникло у Константинополі. У спекотний серпневий період, коли часто поширювалися хвороби, частину Животворящого Хреста Господнього виносили із царської скарбниці до храму Святої Софії, а потім урочисто несли вулицями міста. Святинею благословляли людей, освячували воду та молилися про припинення епідемій і захист від недуг.

Саме тому день перед святом називають передсвяттям – часом духовної підготовки до одного з важливих серпневих церковних свят.

Святий Калиник жив у III–IV столітті та постраждав за відмову зректися Христа під час переслідувань у Малій Азії. Він відкрито проповідував Євангеліє, за що його заарештували і піддали катуванням. Після жорстоких тортур мученика кинули до розпеченої печі, але, за переказом, вогонь не завдав йому шкоди. Тоді Калиника стратили іншим способом. Його образ став символом незламного духу і перемоги віри над страхом смерті. 

Святий праведний Євдоким

Яке релігійне свято відзначається 31 липня 2026: традиції та молитва фото 2

Святий праведний Євдоким жив у IX столітті в Каппадокії (територія сучасної Туреччини).

Походячи зі знатної християнської родини, він вирішив не одружуватися, а присвятити життя Богові, допомагаючи бідним, вдовам і сиротам. За благочестя та справедливість візантійський імператор Феофіл призначив його правителем Харсіанської області. На цій посаді Євдоким прославився справедливим управлінням, захистом знедолених, допомогою вдовам, сиротам і бідним. За церковним переданням, він не допускав несправедливих судів і намагався примиряти людей.

Святий помер у 33-річному віці. Після його поховання біля могили, за церковним переданням, почали відбуватися зцілення. Коли мощі святого перенесли до Константинополя, вони виявилися нетлінними. Згодом їх поклали у храмі Пресвятої Богородиці, який збудували його батьки.

У православній традиції праведного Євдокима вважають покровителем родини, домашнього миру, сиріт та людей, які потребують підтримки. До нього моляться про мир у родині та здоров'я близьких.

Цього дня Церква також згадує праведного Йосифа Аримафейського, який, згідно з Євангелієм, був таємним учнем Ісуса Христа. Саме він після розп'яття попросив у Понтія Пилата дозволу забрати тіло Спасителя та поховав Його у власному новому гробі.

Молитва дня

Оскільки 31 липня Православна церква України вшановує праведного Євдокима Каппадокійського, у цей день віряни часто звертаються до нього з молитвою про мир у родині, здоров'я близьких, благополуччя та Божу допомогу. 

О святий праведний Євдокиме, угоднику Божий! Почуй нас, що з вірою звертаємося до тебе. Випроси у Господа миру для наших родин, любові та злагоди між близькими, здоров'я душі й тіла, терпіння у випробуваннях і мудрості в житті. Допоможи нам зміцнюватися у вірі, творити добро, допомагати нужденним і жити за Божими заповідями. Нехай Господь за твоїми молитвами дарує нам Свою милість, благословення та спасіння.

Амінь.

Також, як день передсвята Винесення Чесного і Животворящого Хреста Господнього, доречно молитися Господу про духовне зміцнення перед початком Успенського посту.

Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, перемоги православним християнам над супротивниками даруй і Хрестом Твоїм охороняй людей Твоїх.

Амінь.

Саме ці молитви найбільше відповідають духовному змісту 31 липня за новоюліанським церковним календарем.

Народні вірування та прикмети

У народі день називають «Євдокимовим заговінням». Це останній день перед початком Успенського посту, коли дозволено вживати скоромну їжу – м’ясні та рибні страви. За традицією господині готують пироги й частування та намагаються завершити всі нагальні хатні й польові справи. Особливу увагу приділяють збору врожаю овочів – кабачків, огірків та помідорів.

День також вважається сприятливим для одруження.

Наші предки пов'язували з днем 31 липня такі погодні прикмети:

  • ранковий туман над лісом – до щедрого врожаю грибів;
  • павутиння в повітрі – серпень буде теплим і сонячним;
  • бджоли активно вилітають зранку – день буде ясним;
  • сильний вітер – до сніжної та холодної зими;
  • ясне небо – осінь може настати раніше.

Що не можна робити

Православна церква не встановлює окремих заборон на 31 липня, однак закликає уникати:

  • злоби та ненависті;
  • лайки й образ;
  • заздрості та жадібності;
  • помсти;
  • байдужості до чужої біди.

Народні повір'я також не рекомендують цього дня переїдати, зловживати алкоголем, вирушати у далеку дорогу або відкладати важливі справи перед початком посту. Водночас ці прикмети не належать до церковного вчення і є елементами народної традиції.

Також за народними повір'ями не варто розказувати комусь свої погані сни, щоб вони не справдилися в реальності.

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Теги: православна церква церква релігія традиції Україна свято свята

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