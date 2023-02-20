20 лютого: що сьогодні відзначають, традиції та заборони

Цього дня 9 років тому на Майдані загинуло найбільше активістів

20 лютого в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні. У світі відзначають День соціальної справедливості та надають підтримку людям, які перемогли алкоголізм. Віряни вшановують пам'ять День пам'яті святителя Парфенія та пам’ять преподобного Луки Елландського.

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Який сьогодні день в Україні і світі

В Україні 20 лютого вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні, дев’ять років тому, під час Революції гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 загинуло найбільше активістів Майдану. З 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані загинуло 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. 11-го лютого 2015 року Указом президента України № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні» в країні встановлено особливий пам'ятний день – Героїв Небесної Сотні, який відзначається щорічно 20 лютого на підтримку ініціатив громадськості та з метою увічнення великої людської, громадянської та національної відваги та самовідданості, сили духу та стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності, захищаючи ідеали демократії, обстоюючи права та свободи людини, європейське майбутнє України.

У світі у понеділок відзначають День соціальної справедливості. Свято започаткувала Генасамблея ООН у листопаді 2007 року. Події на честь цього дня повинні сприяти подальшому нарощуванню зусиль міжнародного суспільства в галузі викорінення злиднів, забезпечення повної зайнятості, гідної роботи, рівноправності чоловіків і жінок, соціального добробуту та соціальної справедливості для всіх.

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20 лютого – Міжнародний День людей, які перемогли алкоголізм. Сьогодні вітають колишніх залежних від алкоголю. Урочистість дня пов’язана із боротьбою проти вживання спиртних напоїв. Вважається, що дата 20 лютого обрана невипадково. У цей день було винайдено грановану склянку, яку за традицією, часто використовують для того, щоб наливати алкоголь.

Сьогодні відзначають Міжнародний день куріння люльки. З моменту його започаткування у 2008 році, курці люльок по всій земній кулі почали об’єднуватися 20 лютого, щоб відсвяткувати це унікальне свято. Його авторами є міжнародна спільнота, яка виступає за куріння тютюну за допомогою люльки. Відомо, що куріння трубки - один із перших способів вживання тютюну. Трубка була поширена аж до середини XX століття, коли її сильно потіснили цигарки і сигарети. Найдавніша знахідка вказує на винайдення люльки більше ніж 5000 років тому.

Релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 20 лютого, віряни вшановують пам'ять святителя Парфенія, єпископа Лампсакійського. Святий жив у першій половині 4 століття, за часів, коли християнство межувало з агресивним язичництвом, і поширення істинної віри було справжнім подвигом.

Милосердя святого Парфенія було настільки велике, що він ніколи нікому не відмовляв в зціленні – до нього йшли багато городян і мандрівників. Святитель прожив довге життя і помер мирної смертю в довіреному йому місті, де і був похований з великими почестями.

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Також сьогодні вшановують пам’ять преподобного Луки Елландського. З малих років він допомагав людям і віддавав багато часу молитві, а після смерті батька вирішив стати ченцем. Біля гори Гелікон Лука створив чернечу громаду, де після його смерті збудували церкву.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо сонце заходить червоно – до колючих вітрів і холодного літа;

якщо почав танути сніг, літо буде теплим;

якщо хмари високо пливуть – на гарну погоду;

якщо несподівано загримить грім, то влітку бути поганому сінокосу.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

категорично заборонено святкувати весілля;

не рекомендується робити великі покупки;

не слід вживати такий напій, як чай;

не рекомендується вдягати зелені речі.

Іменини

Нині святкують День ангела: Парфеній, Лука, Петро, Георгій, Єгор, Юрій.