Ще 100 років бідності: світова економіка суттєво пригальмувала

Економіка країн, що розвиваються, та забезпечують 60% світового зростання, завершить першу чверть XXI століття з найслабшими довгостроковими перспективами

Світовий банк опублікував прогноз зростання економік, що розвиваються, в 2,7-4% в найближчі два роки. За оцінкою фахівців, цього недостатньо, щоб боротися з бідністю у світі.

Із доповіді Світового банку під назвою «Глобальні економічні перспективи» випливає, що глобальна економіка переживає не найкращі часи. Через довгий період високих ставок у країнах, де фіксується зростання економіки, у 2025 та 2026 роках воно становитиме 2,7% – на рівні 2024 року. У країнах, що розвиваються, темпи зростання економіки в найближчі два роки не перевищать 4% і будуть слабшими, ніж це було до пандемії. А цього, ймовірно, не вистачить для успішної боротьби із бідністю.

Загалом, як зазначає Світовий банк, економіка країн, що розвиваються, і забезпечують 60% світового зростання, завершить першу чверть XXI століття з найслабшими довгостроковими перспективами з 2000 року.

Наразі близько 8,5% населення світу, за даними ООН та Світового банку, перебувають у стані крайньої бідності: вони живуть менш ніж на $2,15 на людину на день.

Рівень бідності загалом у світі знижувався аж до 2020 року, але наслідки пандемії призвели до значного збільшення чисельності найбіднішого населення людей – з 684,4 млн. осіб у 2019 році до 762,0 млн. осіб у 2020 році. У 2021-2022 роках відбулося невелике скорочення чисельності тих, хто живе в крайній бідності. Утім, їхня кількість все ще перевищує 700 млн осіб по всьому світу.

Основні причини ситуації із бідністю:

зростаюча глобальна нерівність (доходи більш забезпечених верств населення відновилися значно швидше, ніж у бідніших);

висока продовольча інфляція;

високе безробіття у низці країн світу (включаючи зниження попиту на ручну працю як наслідок прогресу);

кліматичні катаклізми (зокрема глобальне потепління);

поширення хвороб та інше.

Більшість людей у ​​світі перебувають у крайній бідності. Приміром у Індії їх проживає близько 180 млн осіб, або близько 13% населення країни.

Уряд Індії навіть ініціював низку фінансованих державою програм, серед яких: спроби забезпечити доступ до електрики та водопровідної води (у 2019 році доступ до водопровідної води у сільській місцевості в Індії мав лише 17% населення, а нині ця цифра зросла до 75%), а також скорочення захворюваності населення.

Що буде через 100 років

Зниження загальних темпів зростання світової економіки суттєво гальмує боротьбу з бідністю.

При цьому вже змінюються центри зростання економік – очікується зростання ВВП у країнах Близького Сходу, Африки, Карибського басейну, Південної Азії. Натомість падіння зростання економіки відбуватиметься в Європі, Тихоокеанському регіоні, Центральній та Східній Азії. Для ефективної боротьби з бідністю потрібне відновлення темпів зростання світової економіки, що спостерігалися на початку 2000-х років, роблять висновки фахівці Світового банку.

Зокрема необхідно розробити принципово нові стимули для зростання економіки в геополітичних умовах, що змінилися за останнє десятиліття. Це дозволить врахувати специфіку та потреби громадян.

Нагадаємо, Україна отримає $454 млн від Світового банку для розвитку сфери охорони здоров’я, що за задумом підтримає пріоритетне фінансування за програмою медичних гарантій.