20 лютого: яка сьогодні пам'ятна дата, прикмети і заборони

20 лютого 2014 року пзагинуло найбільше активістів Майдану

Сьогодні, у неділю, 20 лютого, в Україні відзначають:

День Героїв Небесної Сотні

Саме в ці дні, вісім років тому, під час Революції гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 загинуло найбільше активістів Майдану. З 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані загинуло 78 осіб, після 20 лютого – ще 20.

Всесвітній день соціальної справедливості

День «Полюби свою домашню тварину»

День толстовки з капюшоном

Щоб сувора зимова погода була нестрашна.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні, 20 лютого, віряни вшановують пам'ять День пам'яті святителя Парфенія, єпископа Лампсакійського.

Милосердя святого Парфенія було настільки велике, що він ніколи нікому не відмовляв в зціленні – до нього йшли багато городян і мандрівників. Святитель прожив довге життя і помер мирної смертю в довіреному йому місті, де і був похований з великими почестями.

Народні прикмети й традиції

Полуденний вітер – до врожаю ярих.

Сонце заходить червоно – до колючих вітрів і холодного літа.

Хмари високо пливуть – на гарну погоду.

Сині хмари – до потепління.

Якщо тепло прийшло з півночі і почало танути з північного боку, літо буде теплим.

Якщо 20 лютого несподівано загримить грім, то влітку сінокоси пропадуть.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні заборонено святкувати весілля.

Не рекомендується робити покупки у цей день.

Не можна 20 лютого надягати зелені речі.

Хто святкує день ангела

20 лютого іменини відзначають Парфеній, Лука, Петро, Георгій, Єгор, Юрій.