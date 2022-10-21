21 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні не можна байдикувати

Сьогодні, 21 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день йододефіциту та День базіки, а віряни вшановують пам'ять святої Пелагеї.

Всесвітній день йододефіциту

21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту. Всесвітній день профілактики йододефіцитних захворювань.

Йод – це мікроелемент, потрібний організму для створення гормонів щитоподібної залози, яка регулює наш метаболізм.

Йод необхідний людині протягом усього життя. Нестача йоду в організмі призводить до затримки росту у дітей, порушення інтелектуальної активності, розвитку та обміну речовин.

Україна входить до переліку країн із недостатнім споживанням йоду (згідно з Global Iodine Nutrition Scorecard, в Україні 382 000 дітей (80%) щороку народжуються із ризиком розладів унаслідок йододефіциту і розвиваються без споживання необхідної кількості йоду з їжею).

День балаканини чи День базіки

Цікаве свято відбувається щорічно 21 жовтня – День балаканини або День базіки. Ця подія належить до традиційних свят жовтня, її відзначають у більшості країн Європи та в Америці. В одних країнах дата має назву День балаканини, в інших – День базіки. Офіційна назва свята – Babbling Day.

Дата присвячена людям, які багато та невгамовно базікають, наче малі діти. Є навіть таке поняття blatherskite – людина, що лепече.

Історія свята невідома, воно не є національним святом жодної держави. Існує думка, що засновником виступає хтось із Blatherskite.

Яке церковне свято

У церкві 21 жовтня вшановується пам’ять святого Трифона і Пелагеї. Трифон жив у XVI столітті на території одного із сіл Архангельської губернії. З дитинства він відчував потребу служити Богу як інока, і ще більше зміцнився в своїх намірах після того, як почув у храмі слова про те, що ченці стають Божими обранцями. Трифон вирішує стати ченцем і таємно покидає рідну домівку, попрямувавши в Пермську губернію. Там він оселився на території монастиря і прийняв постриг. Трифон протягом свого життя настільки щиро молився і працював, що абсолютно не жалів себе, а тому, одного разу навіть дуже сильно захворів.

Коли Трифон був при смерті, до нього з’явився святий Миколай у супроводі ангела, наділивши його даром чудотворення. Слава про здібності Трифона поширилася по всьому краю, а тому, він, щоб не викликати заздрість у серцях своїх послідовників, пішов у пустелю, а потім перейшов річку Мулянка і побудував монастир на В’ятці.

Також 21 жовтня шанують Святу Пелагію, яка раніше вела розпусний спосіб життя, будучи танцівницею і блудницею. Але одного разу в Антіохію з’їхалися священики з усієї Сирії, і один з єпископів щиро молився за Пелагію, що вразило її настільки, що вона вирішила прийняти християнство і згодом навіть стала черницею, оселившись в чоловічому монастирі. Про те, що серед них знаходиться жінка, ченці не знали до самої смерті Пелагію.

Традиції та звичаї

Селяни саме 21 жовтня починали думати про те, який одяг стануть носити взимку. Намагалися підлатати одяг, зшити що-небудь нове. Люди воліли не жартувати з зимою. Відомо, що раніше на російських землях здебільшого був густий ліс, і необхідно було закладати нові поля, призначені для сільськогосподарських потреб. Для цього дерева частково випалювали. З деревини могли виробляти нові хати та інші споруди. Також виготовляли так званий починок, для чого рубали галявину, де згодом розводили вогнище Слов’яни вірили в те, що лісом управляє істота Ліс Чесний. Цей дух практично ніколи не показується людям, є господарем власного простору і намагається не турбувати людство без видимої причини. Цьому суті можна було поскаржитися на інших духів, які загрожують життю і безпеці людини.

21 жовтня селяни опускали на дно водойм бочки з домашніми заготовками. Для цього, як правило, відмінно підходила капуста, огірки. Винахід селян був дуже простим і, тим не менш, допомагало їм перечекати сувору зиму. Справа в тому, що температура води в наступні місяці практично завжди трималася приблизно в районі 0 градусів, а тому, що не замерзала, але при цьому грала роль своєрідного холодильника. Навіть якщо річка покривалася крижаною кіркою, її видаляли, діставали.

Народні прикмети

Хмари на Пелагею низько пливуть – до морозу.

Якщо до 21 жовтня з берези не опало все листя, сніг випаде пізно.

Якщо на Пелагею навколо сонця з’являється туманний ореол, то в найближчі дні буде суха і ясна погода.

Зірки 21 жовтня яскраво сяють – буде хороша погода, тьмяніють – до негоди.

Що не можна робити

У день Пелагеї та Трифона категорично забороняється розмовляти по пустощах, інакше в житті може виникнути низка неприємностей

Також не можна байдикувати – Пелагея цінує тих, хто щодня виконує поставлені цілі

21 жовтня не можна розповідати погані сни до самого заходу. За повір’ями, вони або збудуться, або іншим чином принесуть невдачі.