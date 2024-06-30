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Готовий іти захищати Україну: бойовий льотчик, учасник Другої світової відсвяткував 101-й день народження

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Готовий іти захищати Україну: бойовий льотчик, учасник Другої світової відсвяткував 101-й день народження
Павло Кононов пішов воювати 18-річним юнаком
фото: suspilne.media

Павло Кононов під час Другої світової війни здійснив 80 бойових вильотів

Бойовий льотчик, учасник Другої світової війни Павло Кононов з Кропивницького відсвяткував 101 день народження. Чоловік щодня слідкує за новинами з передової й радіє кожному метру відвойованої української землі. Сказав, готовий йти захищати Україну, якби, дозволяло здоров’я. Про це пише «Суспільне».

Із днем народження довгожителя привітав заступник міського голови Сергій Колодяжний, представники департаменту соціальної політики, ветеранської організації.

Павло Кононов під час Другої світової війни захищав українське небо. Війна застала його 18-річним курсантом Одеського авіаційного училища, де він вчився на пілота у 1941 році.

Військовий льотчик Павло Кононов
Військовий льотчик Павло Кононов
фото: suspilne.media

«Згадую про свого бойового командира. Він умів жартувати і після кожного вильоту дозволяв пілотам випити бойові сто грамів, а це означало, що для цього пілот мав обов’язково повернутися».

Усього під час війни здійснив 80 бойових вильотів. Має бойові відзнаки. Перемогу зустрів у чеському місті Брно.

Після повернення з війни продовжив службу – працював пілотом-випробувачем у Повітряних Силах. У 37 років звільнився з військової служби, закінчив інститут і працював викладачем машинобудівного технікуму до виходу на пенсію.

У свій день народження чоловік пообіцяв зустріти гостей і наступного року
У свій день народження чоловік пообіцяв зустріти гостей і наступного року
фото: suspilne.media

Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік щодня слідкує за подіями на війні. Сказав, у свій 101 рік готовий йти захищати Україну, якби дозволяло здоров’я.

На питання у чому секрет його довголіття торік казав журналістам так:

«Живи просто, проживеш років зо сто. Отак і я живу собі, і не рахую роки».

Павло Кононов працює на городі. Червень 2023 року
Павло Кононов працює на городі. Червень 2023 року
фото: suspilne.media

Чоловік розповів, що найголовніше свято для нього – День Незалежності. Хоче, щоб Україна була незалежною, щоб у неї були свої кордони, щоб люди жили та працювали на користь свого народу та держави.

У свій день народження чоловік пообіцяв зустріти гостей і наступного року.

Раніше Наталія Тарабалка – мати загиблого пілота Степана Тарабалки, якого нарекли «Привидом Києва», – долучилася до Корпусу військових капеланів. 

Нагадаємо, 29 квітня британське видання The Times заявило, що легендарним «Привидом Києва» був майор Степан Тарабалка, який героїчно загинув у бою.

Після цього командування Повітряних сил ЗСУ розповіло правду – «Привид Києва» є збірним образом, створеним на основі подвигів пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищали небо столиці, а не якоюсь конкретною людиною.

Теги: довголіття день народження пілот свято льотчик чоловік Україна День Незалежності війна

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