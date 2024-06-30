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Ексгенсек НАТО відповів, коли закінчиться війна в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Ексгенсек НАТО відповів, коли закінчиться війна в Україні
На думку Расмуссена, війна триватиме щонайменше до кінця 2024 року
фото з відкритих джерел

Путін сподівається, що президентські вибори у США 5 листопада принесуть зміни на його користь

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен спрогнозував, скільки ще триватиме війна в Україні, і пояснив, чому для Заходу важливо не дати Путіну перемогти. Так, відповідаючи в інтерв'ю N-TV про конкретні терміни закінчення війни, він зазначив, що важко робити прогнози щодо часу.

«Я боюся, що війна триватиме ще довгий час. План Путіна «А» – завоювати всю Україну за кілька днів – провалився. Його план Б – це заморожений конфлікт і російська окупація східної України в надії, що Захід ослабне і здасться», – сказав Расмуссен.

На його думку, війна триватиме щонайменше до кінця 2024 року, оскільки Путін сподівається, що президентські вибори у США 5 листопада принесуть зміни на його користь.

«На мій погляд, наступний рік буде вирішальним. Якщо ми дамо українцям усе необхідне не тільки для виживання, а й для перемоги у війні, у них будуть усі шанси відкинути росіян назад», – упевнений ексгенсек НАТО.

Він також заявив, що якщо Путін переможе, то у нього з'явиться апетит до нових завоювань.

«Я постійно чую цей аргумент: давайте укладемо мир, повернемося до більш комфортних часів. Але якщо мир буде досягнуто за рахунок українців, якщо українці будуть змушені віддати територію, тоді Путін дійде висновку, що його вторгнення було успішним. У нього з'явиться апетит до подальших дій. Чому б не продовжити? Наступною буде черга Молдови, потім Грузії, потім він чинитиме тиск на країни Балтії», – вважає Расмуссен.

Крім того, зазначив він, така слабкість Заходу стала б сигналом для автократів по всьому світу.

«Сі Цзіньпін у Китаї дійшов би такого самого висновку: Якщо Путіну зійшло з рук вторгнення в Україну, то і мені зійде з рук захоплення Тайваню. Ось чому ми не можемо дозволити Путіну досягти успіху в Україні. Але для того, щоб донести цю думку до жителів Європи, потрібне рішуче політичне керівництво», – підсумував він.

Нагадаємо, Україна розробляє зрозумілий мирний план для закінчення війни, який повинен бути готовим вже до кінця цього року. 

Також Україна та союзники повинні протягом кількох місяців розробити план дій за підсумками Саміту миру у Швейцарії, який би примусив Росію до миру.

Раніше, 27 червня, президент Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем під час Саміту лідерів.

Як повідомлялося, пропагандистські ресурси продовжують розганяти тему про нелегітимність президента України Зеленського, оскільки мають на меті зірвати другий Саміт миру. Зокрема, Україна не планує контактувати на пряму з Росією на наступному Глобальному саміті миру. Проте на заході може бути використаний досвіт Чорноморської зернової ініціативи.

До слова, наступний Саміт миру буде про завершення війни, за участі і України, і Росії. Зокрема, наступний Глобальний саміт миру за ініціативи України може відбутися в одній із країн Глобального Півдня.

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Теги: вибори війна путін українці окупація черга Сі Цзіньпін конфлікт

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