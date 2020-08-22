22 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Якщо на Матвія встановлюється спекотна погода, або йдуть дощі, то такими ж будуть і наступні кілька днів
22 серпня відзначаються такі свята:
- Собор Соловецьких святих
- День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків
- Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на основі релігії або переконань
- Апостола Матвія (Матфія).
За переказами, Матфій був народжений у Віфлеємі і під керівництвом Сімеона навчався Закону Божого. Він був одним з 70-ти найкращих учнів Ісуса і пізніше разом з 12-ма апостолами став свідком зішестя Святого Духа. Далі проповідував у Юдеї та Єрусалимі. Матфій володів чудодійними здібностями – допомагав хворим і виганяв бісів з людей. Багато разів його життю загрожувала небезпека, але він постійно її уникав.
Проте одного разу біда не оминула Матфія стороною. Відомо, що члени синедріону все-таки схопили Матфія і звинуватили його у поширенні християнства. Достеменно невідомо, яким чином помер Матфій. За одними відомостями, він був розп’ятий на хресті. Також є інформація про те, що його побили камінням. У книзі Дії Апостолів ім’я Матфія згадується лише один раз. Про нього йдеться, коли Петро пропонує апостолам вибрати учня, який займе місце Іуди, який зрадив Ісуса і покінчив життя самогубством.
Тоді вибір стояв між Матвієм і Варсавою. В результаті жереба 12-им апостолом став Матфій. Інші відомості про життя Матфія можна отримати з пізніших джерел. Казали, що на Матвія вода в річках і озерах остигає – в повітрі вже починає відчуватися осінь.
Традиції та звичаї на Матвія:
На Русі існувало повір’я про те, що в день Матвія (Матфія), 22 серпня, до коров’ячого вимені прикріплюється велику кількість змій, які висмоктують молоко. Саме тому 22 серпня намагалися не випускати худобу з хліва в це день і особливо ретельно дотримувалися всіх звичаїв і прикмет, пов’язаних з цими тваринами. Наприклад, господині 22 серпня не можна було доїти корову на самоті. Дійницю ніколи не ставили на стілець або діжку – інакше у корови молоко пропаде.
У народі вірили, що Матвій дає напуття в торгівлі і пригальмовує квапливість і суєту, які лише шкодять під час укладання угод. Вважалося, що з цього дня закінчується літнє тепло, тому цей день і отримав назву Матвій непогожий.
Народні прикмети та традиції:
- Південний вітер з вихрами на Матвія – до сніжної зими.
- Потрібно подивитися на воду в полудень 22 серпня. Якщо вона тиха, то осінь теж буде спокійною, а взимку хуртовин практично не буде.
- Якщо на Матвія встановлюється спекотна погода, або йдуть дощі, то такими ж будуть і наступні кілька днів, а осінь значно затягнеться у часі.
- Рясна роса вранці 22 серпня віщує сонячний і теплий день.
- Матвій негоду підпускає – осінь стає ближче.
Що не можна робити в день Матвія:
На Русі існувало повір’я про те, що в день Матвія (Матфія), 22 серпня, до коров’ячого вимені прикріплюється велика кількість змій, які висмоктують молоко. Саме тому 22 серпня намагалися не випускати худобу з хліва в це день і особливо ретельно дотримувалися всіх звичаїв і прикмет, пов’язаних з цими тваринами. Наприклад, господині 22 серпня не можна було доїти корову на самоті. Дійницю ніколи не ставили на стілець або діжку – інакше у корови молоко пропаде.
Іменинники 22 серпня:Антон, Герман, Дмитро, Іван, Леонтій, Марія, Маркіян, Матвій, Олексій, Петро, Фотій, Юліан, Яків.