22 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Не варто цього дня починати нові справи, бо ніколи їх не закінчите

Сьогодні, 22 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день людей з вадами мовлення, а віряни вшановують пам'ять апостола Якова Алфеєвого.

22 жовтня в Австралії відзначають – День вомбата, у США – День горіхів, в Індонезії – День Сантрі, в Японії – Фестиваль епох (Дзідай–мацурі).

Всесвітній день людей з вадами мовлення

Всесвітній день людей з вадами мовлення почав проводитися щорічно 22 жовтня за ініціативою фахівців з дослідження патологій мови з Канади. Ідея заснування цієї дати народилася за підтримки Міжнародної асоціації людей, які заїкаються (International Stuttering Association, ISA), заснованої в 1995 році і позиціонує себе як «рупор всіх заїк на міжнародному рівні».

Від проблем з мовленням можуть страждати і діти, й дорослі люди. Перші — через особливості розвитку щойно сформованого мовного апарату. Другі — після отриманих фізичних чи психологічних травм. Людині, обмеженій у можливості усно виражати свої думки, важко дається комунікація з оточуючими.

Існує багато розладів мовлення, але одним з найпомітніших та найтяжчих вважається заїкання або логоневроз — порушення плавності, ритму та організації мовлення. За різними даними, від заїкання в світі страждає від 1 до 5% населення.

День Якова, Святий Яків Алфеєв

22 жовтня вшановується пам’ять святого Якова, який належав до числа дванадцяти апостолів, особливо наближених до Ісуса Христа. Раніше він носив ім’я Матвій і не відрізнявся праведним способом життя, оскільки був митарем, збирачем податків. Однак, зустрівшись з Ісусом, захотів служити Богові.

Надалі Яків вирушив з проповіддю в Едессі і Юдею. Залишилося зовсім небагато відомостей про життя самого Якова. Тим більше, що таке ім’я носив ще один учень Христа, а тому, не надто зрозуміло, до особистості якого учня відносяться деякі історичні факти.

Звичаї і традиції дня

З Якова селяни починали заготовляти дрова на зиму. У народі говорили: «Осінні дрова горять яскраво, весняні та літні їм не рівня, немає в них такої користі».

Вважалося, що валити ліс на дрова потрібно з середини осені, коли більшість листяних дерев з листям розлучилися і приготувалися до зимової сплячки. До самої весни волога практично повністю йде з деревних стовбурів. До цього часу набридлива мошкара в лісі зникає. Всі польові роботи селян до 22 жовтня підходили до кінця, завдяки чому з’являлося багато вільного часу.

Рубати дрова можна було тільки в так званих лісах, де росли осика, береза, вільха, верба, кривостовбурні ялини і сосни. Саме в цих місцях відводили місце для рубки дров.

У цей день часто випадає сніг – «Яків на землю білу крихту посилає, стежки остуджує і день коротає». Під виразом «Яків прийшов – крупу послав» розуміли не тільки перший сніг. З цього дня на млинах і домашніх крупорушка приймалися обдирати ячмінь, овес і просо, мололи на крупу пшеницю.

Ще цей день називали Днем першої каші. У кожному будинку на Якова заварювали кашу зі свіжим пісним маслом, а іноді зі свинячим або баранячим салом. З кашею з нової крупи пекли пироги, якими пригощали гостей. Вважалося, що той, хто покуштує такий пиріг, забезпечить собі міцне здоров’я і добробут на найближчий рік. Відмовлятися від таких наїдків не можна!

Народні прикмети

Якщо в цей день заготовити дрова, то взимку тепліше буде

Якщо людина народилася 22 жовтня, то її талісманом є сапфір

Сніг випадає на талу землю – прикмета того, що наступного року буде поганий урожай

З модрини ще не обсипалися голки – снігу взимку буде небагато, і він стане швидко танути

Звисають бурульки з дахів – прикмета, що осінь буде довгою

Багато лушпиння на цибулі з урожаю поточного року – зима буде суворою і холодною

Вишневе листя 22 жовтня ще не опало – чекай відлиги.

Що не рекомендується робити

До цього дня заборонялося рубати дерева на дрова. Вважалося, що валити ліс на дрова потрібно з середини осені, коли більшість листяних дерев з листям розлучилися і приготувалися до зимової сплячки.

З цього дня не обдирали ячмінь, овес і просо, не мололи на крупу пшеницю. А від дня Якова вже починали роботу на млинах, домашніх крупорушках і круподерниках.

Не можна сьогодні лаятися та погано думати про рідних.

Не варто в цей день об'їдатися та зловживати алкоголем.

Не можна сьогодні йти до лісу, аби не винести з хати щастя.

Не варто цього дня починати нові справи, бо ніколи їх не закінчите.

Іменини

Іменини у Абрама, Андрона, Афанасія, Максима, Петра, Якова, Марка і Костянтина.