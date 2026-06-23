23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 23 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

23 червня в Україні відзначають День державної служби, а у світі – Міжнародний Олімпійський день, День державної служби ООН, а також Міжнародний день вдів. Православні віряни вшановують пам'ять святої мучениці Агрипини (у народній традиції – Аграфени Купальниці), яка віддала життя за християнську віру.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 23 червня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День державної служби в Україні

Щорічно 23 червня в Україні відзначається День державної служби – професійне свято, яке підкреслює стратегічну роль управлінців у розбудові незалежної та правової держави. Воно покликане віддати шану людям, які забезпечують стабільну роботу державних інститутів, реалізацію реформ та надання послуг громадянам. В умовах воєнного стану ця діяльність перетворилася на важливий фронт цивільного опору, де від професіоналізму та патріотизму службовців безпосередньо залежить стійкість системи управління країною та надійність тилу.

Це свято також актуалізує питання цифровізації та реформування державного апарату відповідно до європейських стандартів. Сучасний український держслужбовець – це менеджер нової генерації, орієнтований на відкритість, доброчесність та безкомпромісне служіння суспільству. День державної служби нагадує про престижність професії, стимулює залучення талановитої молоді до владних структур та зміцнює довіру між народом та інститутами влади задля успішного майбутнього України.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний Олімпійський день

Міжнародний Олімпійський день щороку відзначається 23 червня та присвячений заснуванню сучасного Олімпійського руху. Саме цього дня у 1894 році було створено Міжнародний олімпійський комітет, що заклав основу сучасних Олімпійських ігор.

Свято покликане популяризувати спорт, активний спосіб життя та олімпійські цінності – дружбу, повагу та прагнення до досконалості. У різних країнах світу цього дня проводяться масові спортивні заходи, забіги, тренування та просвітницькі акції. До ініціативи традиційно долучаються національні олімпійські комітети, спортсмени та молодь, популяризуючи ідею доступності спорту для всіх.

Міжнародний Олімпійський день нагадує про важливість фізичної активності та єдності людей через спорт незалежно від віку, національності чи рівня підготовки.

День державної служби ООН

23 червня у світі також відзначається День державної служби ООН – міжнародна дата, встановлена Генеральною Асамблеєю ООН для визнання внеску державних службовців у розвиток суспільств і забезпечення ефективного врядування. Це свято покликане підкреслити важливість прозорих, інклюзивних та підзвітних інституцій, які є основою сталого розвитку держав.

У різних країнах цього дня проводяться тематичні заходи, конференції та нагородження працівників публічного сектору за інновації та якісне надання послуг громадянам. Особлива увага приділяється цифровій трансформації державного управління, яка підвищує доступність і швидкість адміністративних сервісів.

Також День державної служби ООН акцентує роль держслужбовців у досягненні Цілей сталого розвитку, зокрема у сфері подолання бідності та зміцнення інституцій. У межах святкування ООН щороку присуджує Премію державної служби ООН за найкращі практики в управлінні. Таким чином, ця дата є нагадуванням про ключове значення професійної, етичної та ефективної державної служби для стабільного розвитку світу.

Міжнародний день вдів

Міжнародний день вдів щорічно відзначається 23 червня та був запроваджений Організацією Об’єднаних Націй для привернення уваги до соціальних і економічних проблем, з якими стикаються жінки після втрати чоловіка.

Цей день покликаний нагадати про мільйони вдів у всьому світі, які часто опиняються в умовах бідності, дискримінації та обмеженого доступу до базових прав і соціального захисту. Особливий акцент робиться на необхідності забезпечення рівних можливостей, правової підтримки та соціальної інтеграції для таких жінок.

У різних країнах проводяться інформаційні кампанії, громадські заходи та ініціативи підтримки, спрямовані на підвищення обізнаності суспільства. Це нагадування про важливість захисту прав вразливих груп і зміцнення соціальної справедливості у світі.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті мучениці Агрипини Римської

Свята мучениця Агрипина Римська, за церковними переказами, народилася в Римі та з юних років обрала шлях християнського служіння, відмовившись від світського життя заради віри. Під час жорстоких гонінь на християн за правління імператора Валеріана вона була заарештована та піддана тиску з вимогою зректися своєї віри, однак залишилася непохитною у своїх переконаннях.

Після страти як мучениці її шанування швидко поширилося серед вірян, а за переказами мощі святої були таємно перенесені на Сицилію, де біля них відбувалися численні зцілення. Згодом святиню було перенесено до Константинополя (сучасний Стамбул), що сприяло подальшому утвердженню культу святої в християнському світі.

Народні вірування та прикмети

У народній традиції цей день прозвали Аграфена Купальниця. Вважається, що з цього дня починається особливий період літніх обрядів і підготовки до Івана Купала, коли межа між християнськими та давніми народними звичаями тісно переплітається. Звертали увагу на такі прикмети:

Дощ на Аграфену – справжнє літнє тепло встановиться лише через п'ять днів.

Веселка після дощу – до затяжних негод і зміни погоди.

Зоряне і ясне нічне небо – до багатого врожаю грибів восени.

Зозуля довго і голосно кукує – до вологої та холодної осені.

Тиха й ясна погода вранці — до стабільного та теплого літа без різких погодних змін.

Рясна роса на траві – до щедрого врожаю зернових і городини.

Похмуре небо або короткочасні дощі – до вологого та прохолоднішого літа.

Сильний вітер у цей день – до частих змін погоди в найближчі тижні.

Активна поведінка бджіл і комах – до спекотних днів попереду.

Існує також повір'я, що в цей день на порозі дому потрібно покласти полин, кропиву, осот або папороть – ці рослини вважаються оберегом від нечистої сили.

Історичні події

1462 – Влад III Дракул невдало намагається вбити султана Мехмеда II, після чого відступає з Волощини.

1621 – Сагайдачний на нараді в Сухій Діброві пропонує об’єднання козацьких сил для походу під Хотин.

1709 – біля Полтави поранено шведського короля Карла XII в битві з московськими військами.

1885 – до Нью-Йорка прибуває Статуя Свободи – подарунок Франції США.

1917 – у Києві триває II Всеукраїнський військовий з’їзд, проголошено ідею автономії України.

1944 – Ісландія проголошує себе республікою, здобувши незалежність від Данії.

1950 – у Чикаго виконано першу успішну пересадку нирки людині.

1953 – у Східній Німеччині починається антиурядове повстання, придушене силою.

2008 – Mozilla проводить Download Day для встановлення рекорду завантажень Firefox.

2022 – Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата в ЄС.

Іменини

День ангела святкують: Антон, Артем, Герман, Йосип (Йосиф), Петро, Святослав, Федір (Феодор), Агрипіна, Ганна (Анна).