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Уряд змінив порядок переоформлення відстрочки від мобілізації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уряд змінив порядок переоформлення відстрочки від мобілізації
Нові правила роблять процедуру передбачуванішою
фото: Міноборони

Міноборони: Завдяки змінам процедура надання, переоформлення відстрочки стає більш цифровою, прозорою і передбачуваною

Військовозобов’язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. При цьому попередня відстрочка діятиме до ухвалення рішення за новою заявою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Це стосується випадків, коли у військовозобов’язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава: народження третьої дитини, догляд за родичем тощо», – пояснило Міноборони.

При цьому діятимуть такі правила:

  • доки комісія приймає рішення, чинна відстрочка залишається чинною, за винятком випадків, коли вона підлягає скасуванню;
  • рішення комісії позитивне – попередня відстрочка анулюється лише тоді, коли нові дані будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (Оберіг);
  • рішення комісії негативне – чинна відстрочка зберігатиме дію до завершення визначеного строку.

Ухвалені зміни також передбачають:

  • можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія»;
  • автоматичну перевірку факту перебування людини на військовому обліку, наявності або відсутності відстрочки;
  • припинення формування заяви, якщо людина не перебуває на військовому обліку або вже має чинну відстрочку, за винятком випадків переоформлення або коли до завершення строку дії відстрочки залишилося менше 30 днів;
  • розгляд заяви комісією протягом семи робочих днів з дати реєстрації, а у разі необхідності надсилання запитів до державних органів – не більше 15 робочих днів;
  • ненаправлення заявників на медичний огляд ВЛК, доки комісія не ухвалить рішення;
  • швидке внесення даних до реєстру «Оберіг» протягом одного календарного дня у разі позитивного рішення про надання або переоформлення відстрочки.

«Завдяки змінам процедура надання та переоформлення відстрочки стає більш цифровою, прозорою і передбачуваною для військовозобов'язаних», – наголосило Міноборони.

Окремо уточнюється порядок оформлення відстрочок для заброньованих працівників, державних службовців та окремих посадових осіб, а також порядок внесення відповідних відомостей до реєстру «Оберіг». Зміни сприятимуть більш чіткому, прозорому та уніфікованому застосуванню процедури надання і переоформлення відстрочок, а також забезпечать збереження прав військовозобов'язаних у період розгляду їхніх заяв.

Нагадаємо, в Україні запроваджено новий порядок добровільного призову під час мобілізації. Відтепер кандидат взаємодіє безпосередньо з обраною військовою частиною – звертатися до ТЦК та СП для оформлення більше не потрібно.

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Теги: військовозобов'язаний Міноборони Кабмін мобілізація

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