Мер Харкова назвав ключові завдання держави

Терехов наголосив, що одним із головних викликів сьогодні є боротьба з бідністю

Ігор Терехов у Дніпрі: Повернення людей, боротьба з бідністю та стійкий мир – пріоритети держави

Голова Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов із робочим візитом відвідав Дніпро. Під час поїздки він зустрівся з керівництвом області, представниками бізнесу, молоддю, ректорським корпусом, медиками, вимушеними переселенцями, а також відвідав регіональне представництво Асоціації.

За словами Ігоря Терехова, одним із ключових завдань держави має стати створення умов для повернення українців додому, зокрема, й до прифронтових громад. Він наголосив, що головною передумовою такого повернення є настання довготривалого та стійкого миру, який дасть людям впевненість у завтрашньому дні та можливість будувати своє майбутнє в Україні.

«У кожного міста повинен бути чіткий план дій, чіткий економічний проєкт, чіткий проєкт повернення людей. Для нас дуже важливо, щоб до цього долучилися міжнародні партнери, до створення таких проєктів, які будуть якірними для того, щоб люди поверталися. Це, перш за все, економічний розвиток, будівництво житла, в тому числі соціального та муніципального, і відбудова соціальних об’єктів – шкіл, дитячих садків, лікарень. Перш за все – безпекова ситуація і робота», – зазначив він.

Окремо Терехов наголосив, що одним із головних викликів сьогодні є боротьба з бідністю.

«Вона торкається сьогодні всіх, вона виходить на перший план, окрім війни, звісно. Бо сьогодні кожна третя родина живе на межі бідності, і це неприпустимо», – сказав він.

За словами голови Асоціації, громади-члени Асоціації прифронтових міст та громад спільно просуватимуть пакет законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку людей і прифронтових територій. Серед ключових пропозицій – встановлення мінімальної заробітної плати на рівні 10 тисяч гривень і мінімальної пенсії – 6 тисяч гривень, зниження ПДВ на продукти першої необхідності до 5%, підвищення доступності лікарських засобів, а також інші рішення, спрямовані на підтримку людей і розвиток громад.

«Я впевнений, що будемо ставити ці питання перед центральною владою та відстоювати інтереси прифронтових міст і громад», – резюмував Ігор Терехов.

Окремий блок зустрічей був присвячений молодіжній політиці. Разом зі студентами, аспірантами та керівниками закладів вищої освіти Дніпра обговорили запропоновані Асоціацією зміни до проведення національного мультипредметного тесту для випускників із прифронтових територій. Йшлося, зокрема, про проведення НМТ упродовж двох днів, підтримку студентських стартапів, залучення грантів, молодіжне кредитування, перше робоче місце, муніципальне замовлення для молодих спеціалістів, а також міжнародні студентські обміни.

«Нам сьогодні потрібен новий менеджмент для міст і держави. Молодь має бути залучена до державницьких рішень, стажувань, роботи в муніципалітетах. Саме молоді визначати, якою буде Україна в майбутньому, які технології розвивати та який шлях обирати. У кожній сфері потрібне оновлення, і молодь має відігравати тут ключову роль», – зазначив Ігор Терехов.

Також він анонсував проведення у вересні Молодіжного форуму Асоціації прифронтових міст та громад і запросив студентів долучитися до його роботи.

Під час візиту до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Ігор Терехов ознайомився з роботою Центру фізичної та медичної реабілітації, де проходять відновлення українські військові після важких поранень. З медичним колективом обговорили дефіцит кадрів, підтримку молодих спеціалістів, підвищення рівня оплати праці, розвиток програм соціального житла, пільгового кредитування та іпотеки, а також надання допомоги внутрішньо переміщеним особам.

«Це справжні герої, які сьогодні рятують життя наших військових, наших цивільних. І те, що роблять медики, – це без перебільшення подвиг. Хочу побажати кожному з вас якнайшвидшого настання довготривалого і справедливого миру та добробуту», – підкреслив він.

Також у Дніпрі Терехов зустрівся з представниками промисловості. Під час зустрічей обговорили підтримку українського бізнесу, який навіть в умовах війни продовжує створювати робочі місця та забезпечувати розвиток економіки країни. Він наголосив, що саме промисловість має стати одним із драйверів повоєнного відновлення України, залучення інвестицій і створення нових робочих місць.

«Ви працюєте і робите неймовірне. Ваші підприємства створені та розвиваються вже під час повномасштабної війни, і це справді мужній крок», – сказав він.

Під час візиту до Дніпра Ігор Терехов відвідав і регіональне представництво Асоціації прифронтових міст та громад, де зустрівся з вимушеними переселенцями, які звертаються до Асоціації прифронтових міст та громад для вирішення юридичних, житлових та інших проблемних питань.

«Представництво Асоціації прифронтових міст та громад стане центром взаємодії з територіальними громадами, вимушеними переселенцями, ветеранами, підприємцями та громадськими організаціями. Я дуже вдячний дніпрянам за теплий прийом», – зазначив Ігор Терехов.