Сили безпілотних систем уразили 10 енергооб'єктів окупантів за ніч

Сили безпілотних систем повідомили про серію ударів по енерговузлах РФ

Під удар потрапили високовольтні підстанції та газорозподільні станції

Сили безпілотних систем Збройних сил України в ніч на 3 серпня завдали ударів по десяти енергетичних об'єктах на тимчасово окупованих територіях. Серед уражених цілей – електропідстанції та газорозподільні станції в Донецькій області та тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді («Мадяра»).

За його словами, під час нічної операції українські підрозділи уразили одну електропідстанцію напругою 750 кВ, сім підстанцій 110 кВ та дві газорозподільні станції.

Зокрема, під удар потрапила підстанція «Південнодонбаська» у селі Кременівка на Донеччині. Також було уражено шість підстанцій у Маріуполі, Тополиному та Микільському.

Окрім цього, українські військові атакували дві газорозподільні станції – «Лимане» у селі Колоски та «Нива» у селі Нива на території тимчасово окупованого Криму.

Командувач Сил безпілотних систем повідомив, що загалом із 1 липня по 3 серпня українські підрозділи уразили вже 187 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України нещодавно вперше показало бойове застосування новітніх морських платформ Magura для ударів по наземних цілях.

Під час операції в тимчасово окупованому Криму бійці підрозділу Group 13 уразили російську машину управління зі складу радіолокаційного комплексу «Подльот» та систему розпізнавання «свій-чужий» «Пароль-4».