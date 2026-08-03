Глава Держагентства відновлення повідомив, скільки електропідстанцій та інших енергооб’єктів вже захищені

За словами Сухомлина, всього понад 95% об’єктів енергозахисту вдалося збудувати за чотири-п’ять місяців

За останні за чотири-п’ять місяців вдалося збудувати понад 95% об’єктів енергозахисту

Керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин повідомив, що з кінця зими вдалося збудувати укриття для понад 130 об’єктів (електропідстанції, об’єкти водоканалів, великих теплокомуненерго, котелень) на прифронтових територіях. Про це високопосадовець заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Залишилося довести до кінця декілька об’єктів, які або добудовуються, або не будуть зводитися взагалі через близькість (15-20 кілометрів) до лінії фронту. Там просто неможливо проводити роботи, оскільки кілзона достатньо велика», – уточнив він.

За словами Сухомлина, всього понад 95% об’єктів енергозахисту вдалося збудувати за чотири-п’ять місяців.

Очільник Агентства відновлення зауважив, що насамперед ідеться про шахедний рівень захисту – від прямого влучання дронів. Проте вже сьогодні окремі підстанції витримали десятки прямих влучань шахедів і стабільно працюють.

«У нас є підстанції, які витримали прямі влучання двох крилатих ракет. Будується все з достатньо великим запасом міцності. Передовсім, щоб бути стійкими до шахедних ударів. Зрозуміло, що можна будувати захист і від ракет, але це набагато більший термін будівництва і в рази дорожча вартість», – наголосив посадовець.

Як повідомляв «Главком», російські війська посилюють тиск на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, намагаються закріпитися в Костянтинівці та готують новий напрямок наступу після можливого захоплення міста. За даними DeepState, російські війська «продовжують тиск на Костянтинівку, здійснюючи постійні спроби інфільтрації». Однією із основних задач ворога залишається спроба взяти під контроль частину міста між населеними пунктами Іллінівка-Новодмитрівка. У разі захоплення Новодмитрівки під загрозою оточення потрапить все групування, яке тримає оборону в місті Часів Яр, додали аналітики.