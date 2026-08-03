Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Глава Держагентства відновлення повідомив, скільки електропідстанцій та інших енергооб’єктів вже захищені

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Глава Держагентства відновлення повідомив, скільки електропідстанцій та інших енергооб’єктів вже захищені
За словами Сухомлина, всього понад 95% об’єктів енергозахисту вдалося збудувати за чотири-п’ять місяців
фото: Reuters

За останні за чотири-п’ять місяців вдалося збудувати понад 95% об’єктів енергозахисту

Керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин повідомив, що з кінця зими вдалося збудувати укриття для понад 130 об’єктів (електропідстанції, об’єкти водоканалів, великих теплокомуненерго, котелень) на прифронтових територіях. Про це високопосадовець заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Залишилося довести до кінця декілька об’єктів, які або добудовуються, або не будуть зводитися взагалі через близькість (15-20 кілометрів) до лінії фронту. Там просто неможливо проводити роботи, оскільки кілзона достатньо велика», – уточнив він.

За словами Сухомлина, всього понад 95% об’єктів енергозахисту вдалося збудувати за чотири-п’ять місяців.

Очільник Агентства відновлення зауважив, що насамперед ідеться про шахедний рівень захисту – від прямого влучання дронів. Проте вже сьогодні окремі підстанції витримали десятки прямих влучань шахедів і стабільно працюють. 

«У нас є підстанції, які витримали прямі влучання двох крилатих ракет. Будується все з достатньо великим запасом міцності. Передовсім, щоб бути стійкими до шахедних ударів. Зрозуміло, що можна будувати захист і від ракет, але це набагато більший термін будівництва і в рази дорожча вартість», – наголосив посадовець.

Як повідомляв «Главком», російські війська посилюють тиск на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, намагаються закріпитися в Костянтинівці та готують новий напрямок наступу після можливого захоплення міста. За даними DeepState, російські війська «продовжують тиск на Костянтинівку, здійснюючи постійні спроби інфільтрації». Однією із основних задач ворога залишається спроба взяти під контроль частину міста між населеними пунктами Іллінівка-Новодмитрівка. У разі захоплення Новодмитрівки під загрозою оточення потрапить все групування, яке тримає оборону в місті Часів Яр, додали аналітики.

Читайте також:

Теги: енергетика Сергій Сухомлин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цієї ночі ворог атакував Дніпропетровщину
Російська атака забрала життя енергетика на Дніпропетровщині
30 липня, 11:30
Сили оборони уразили 10 енерговузлів на окупованих територіях за дві доби
Сили оборони уразили 10 енерговузлів на окупованих територіях за дві доби
29 липня, 14:35
NYT описала енергетичну кризу в окупованому Криму
Удари по енергетиці змінили життя в окупованому Криму: аналіз The New York Times
28 липня, 08:42
Комплекс щороку вироблятиме майже 486 ГВт·год електроенергії та допоможе скоротити викиди CO₂
Китай збудував найбільшу у світі сонячно-водневу електростанцію (відео)
27 липня, 14:30
Споживання електроенергії зросло. «Укренерго» звернулося до українців
Споживання електроенергії зросло. «Укренерго» звернулося до українців
24 липня, 10:35
Домовленість укладено на тлі зростання занепокоєння безпекою критичної інфраструктури в Балтійському регіоні
Країни Балтії готуються до надзвичайних ситуацій: що передбачає нова угода
22 липня, 17:59
Нинішні прайс-кепи стали бар'єром для імпорту саме тоді, коли електроенергія в Європі подорожчала під час спеки
Перегляд прайс-кепів на електроенергію може дати швидший ефект, ніж будівництво нової генерації – експерт
14 липня, 18:51
ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям 443 населених пунктів
За тиждень ДТЕК повернув світло 280 тисячам родин після ворожих обстрілів
13 липня, 16:54
Оптичне волокно для FPV-дронів у Добропіллі
Reuters: Росія знайшла спосіб обходити захист українських електропідстанцій
10 липня, 16:13

Суспільство

Глава Держагентства відновлення повідомив, скільки електропідстанцій та інших енергооб’єктів вже захищені
Глава Держагентства відновлення повідомив, скільки електропідстанцій та інших енергооб’єктів вже захищені
Мер Харкова назвав ключові завдання держави
Мер Харкова назвав ключові завдання держави
Уряд змінив порядок переоформлення відстрочки від мобілізації
Уряд змінив порядок переоформлення відстрочки від мобілізації
Сили безпілотних систем уразили 10 енергооб'єктів окупантів за ніч
Сили безпілотних систем уразили 10 енергооб'єктів окупантів за ніч
СБУ одночасно ліквідувала дев'ять схем ухилення від мобілізації
СБУ одночасно ліквідувала дев'ять схем ухилення від мобілізації
Залужний вперше оцінив зміни у командуванні Збройних сил України
Залужний вперше оцінив зміни у командуванні Збройних сил України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2026
86K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
61K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Вчора, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
1 серпня, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua