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СБУ одночасно ліквідувала дев'ять схем ухилення від мобілізації

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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СБУ одночасно ліквідувала дев'ять схем ухилення від мобілізації
СБУ провела масштабну спецоперацію проти організаторів схем для ухилянтів
фото: СБУ

Серед затриманих – адвокати, лікарі, клірик, посадовець ДСНС та інші учасники оборудок

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила дев'ять схем ухилення від мобілізації, які діяли одразу в кількох регіонах країни. У результаті спецоперації правоохоронці затримали десятьох організаторів оборудок, які допомагали військовозобов'язаним незаконно уникати призову. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Як працювали схеми

За даними слідства, за винагороду до $21 тис. США фігуранти оформлювали підроблені медичні документи, сприяли незаконному отриманню відстрочок від мобілізації, організовували фіктивне працевлаштування для бронювання, а також переправляли військовозобов'язаних через державний кордон поза встановленими пунктами пропуску.

СБУ одночасно ліквідувала дев'ять схем ухилення від мобілізації фото 1
фото: СБУ

На Полтавщині правоохоронці ліквідували дві схеми. За матеріалами справи, адвокат разом із сімейною лікаркою оформлювали фіктивні медичні висновки про тяжкі захворювання. Окремо викрито лікаря-невропатолога та завідувача лікарняного відділення, які, за даними слідства, оформлювали документи для незаконного встановлення інвалідності та вносили неправдиві відомості до електронної системи охорони здоров'я.

У Дніпрі затримали адвоката, який продавав довідки про III групу інвалідності та через зв'язки у військово-лікарській комісії забезпечував внесення недостовірних даних до державних реєстрів. Також викрито чоловіка, який обіцяв оформити документи про непридатність до служби через своїх родичів у медичних закладах Києва.

На Донеччині контррозвідка СБУ викрила організатора незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. За версією слідства, він перевозив «клієнтів» до західних областей, де його спільники супроводжували їх до державного кордону поза офіційними пунктами пропуску.

Хто опинився серед підозрюваних

У Житомирській області підозру отримав лікар-кардіолог із Бердичева. За інформацією правоохоронців, він безпідставно оформлював військовозобов'язаних на стаціонарне лікування, щоб створити формальні підстави для неявки до ТЦК, а також вносив неправдиві дані до електронної системи охорони здоров'я.

СБУ одночасно ліквідувала дев'ять схем ухилення від мобілізації фото 2
фото: СБУ

На Черкащині викрили сапера аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС, який, за даними слідства, за хабарі обіцяв фіктивно працевлаштовувати військовозобов'язаних до органів цивільного захисту з подальшим оформленням бронювання від мобілізації.

На Вінниччині затримано клірика однієї з релігійних громад УПЦ. За даними СБУ, він за $14 тис. США обіцяв допомогти військовозобов'язаним уникнути мобілізації, використовуючи особисті зв'язки у територіальних центрах комплектування.

СБУ одночасно ліквідувала дев'ять схем ухилення від мобілізації фото 3
фото: СБУ

На Львівщині правоохоронці затримали чоловіка, який пропонував військовозобов'язаним допомогу зі вступом до місцевого коледжу для отримання законної відстрочки, а також обіцяв сприяти оформленню необхідних документів у ТЦК.

Що вилучили під час обшуків і яке покарання загрожує фігурантам

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, медичну документацію, банківські картки, чорнові записи та інші докази незаконної діяльності. Усім фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Максимальна санкція передбачає до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Одесі під час проведення мобілізаційних заходів чоловік відкрив стрілянину по військовослужбовцях районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Унаслідок нападу четверо військових дістали поранення. 

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Теги: СБУ ухилянти ТЦК

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