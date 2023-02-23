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23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Щороку 23 лютого відзначається спортивне свято – День гри в теніс
фото з відкритих джерел

За народною прикметою, якщо класти в цей день гроші на кухонний стіл, фінансове становище поліпшиться

23 лютого у світі відзначається Всесвітній день взаєморозуміння і миру та День гри в теніс. Православні віряни вшановують пам’ять преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, та священномученика Харлампія.

Всесвітній день взаєморозуміння і миру

23 лютого відзначається Всесвітній день взаєморозуміння і миру. У цей день 1905 року відбулося заснування клубу Ротарі. Перший Ротарі-клуб мав на меті лише об’єднання бізнесменів з метою дружніх та доброзичливих стосунків і співпраці. Згодом виникла велика всесвітня організація – Ротарі Інтернешнл, яка позиціонує себе як відкрите, неполітичне та благочинне утворення.

23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

Зараз Ротарі Інтернешнл займається міжнародними гуманітарними та освітніми програмами: надає гранти, виступає спонсором послів доброї волі, нагороджує освітніми преміями студентів та викладачів університетів, сприяє професійному та бізнесовому міжнародному обміну.

День гри в теніс

23 лютого щороку відзначається спортивне свято – День гри в теніс.

Теніс – це різновид спортивної гри, яка полягає у відбиванні ракеткою тенісного м’яча (невелика гумова кулька). Грати в теніс можна як у парі, так і один проти одного.

23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Тенісна гра виникла в далекому 14 столітті у Франції. Тоді цим видом спорту активно захоплювались священнослужителі та знать. В Україні теніс з’явився в 1890 році й швидко став популярним, перші змагання відбулися у 1913 році.

Яке сьогодні релігійне свято

23 лютого православні віряни шанують святих Прохора і Харлампія. Наші пращури вірили: якщо в цю пору покласти гроші на кухонний стіл, то фінансовий стан людини поліпшиться.

У народі вважали, що 23 лютого потрібно обов’язково помолитися святому Харлампію, щоб отримати захист від загибелі без покаяння – це вважалося найстрашнішою смертю для православного християнина, оскільки тільки душа, що розкаялася, може потрапити в рай.

Преподобний Прохор
Преподобний Прохор
фото: wikimedia

У народі також говорили: «Побачила зима Прохора і голосно заохала». На Прохора вже помітно було значне збільшення тривалості дня.

Народні прикмети

  • Вважається, що з цього дня морози починають слабшати: «Прийшов Прохор – весна у двір заглянула».
  • Морозна погода – до теплого березня.
  • Чоловікам в цей день краще відмовитися від фізичної роботи, тому що нічого виходити не буде.
  • Справа, розпочата в цей день, вдало завершиться.

Заборони

  • Присвячувати час праці або плануванню чого-небудь.
  • Брати в борг гроші.
  • Носити чорний одяг.
  • На Прохора намагалися не їсти раків, рибу та інші морепродукти. Вважалося, що можна захворіти на онкологічне захворювання.
  • Чоловікам краще відмовитися від фізичної роботи, тому що нічого виходити не буде.

Іменини

23 лютого День ангела святкують: Порфирій, Ганна, Валентина, Геннадій, Антон, Василь, Галина, Семен, Петро, Григорій, Аркадій, Іван, Карп і Герман.

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