23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

За народною прикметою, якщо класти в цей день гроші на кухонний стіл, фінансове становище поліпшиться

23 лютого у світі відзначається Всесвітній день взаєморозуміння і миру та День гри в теніс. Православні віряни вшановують пам’ять преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, та священномученика Харлампія.

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Всесвітній день взаєморозуміння і миру

23 лютого відзначається Всесвітній день взаєморозуміння і миру. У цей день 1905 року відбулося заснування клубу Ротарі. Перший Ротарі-клуб мав на меті лише об’єднання бізнесменів з метою дружніх та доброзичливих стосунків і співпраці. Згодом виникла велика всесвітня організація – Ротарі Інтернешнл, яка позиціонує себе як відкрите, неполітичне та благочинне утворення.

фото з відкритих джерел

Зараз Ротарі Інтернешнл займається міжнародними гуманітарними та освітніми програмами: надає гранти, виступає спонсором послів доброї волі, нагороджує освітніми преміями студентів та викладачів університетів, сприяє професійному та бізнесовому міжнародному обміну.

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День гри в теніс

23 лютого щороку відзначається спортивне свято – День гри в теніс.

Теніс – це різновид спортивної гри, яка полягає у відбиванні ракеткою тенісного м’яча (невелика гумова кулька). Грати в теніс можна як у парі, так і один проти одного.

фото з відкритих джерел

Тенісна гра виникла в далекому 14 столітті у Франції. Тоді цим видом спорту активно захоплювались священнослужителі та знать. В Україні теніс з’явився в 1890 році й швидко став популярним, перші змагання відбулися у 1913 році.

Яке сьогодні релігійне свято

23 лютого православні віряни шанують святих Прохора і Харлампія. Наші пращури вірили: якщо в цю пору покласти гроші на кухонний стіл, то фінансовий стан людини поліпшиться.

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У народі вважали, що 23 лютого потрібно обов’язково помолитися святому Харлампію, щоб отримати захист від загибелі без покаяння – це вважалося найстрашнішою смертю для православного християнина, оскільки тільки душа, що розкаялася, може потрапити в рай.

Преподобний Прохор фото: wikimedia

У народі також говорили: «Побачила зима Прохора і голосно заохала». На Прохора вже помітно було значне збільшення тривалості дня.

Народні прикмети

Вважається, що з цього дня морози починають слабшати: «Прийшов Прохор – весна у двір заглянула».

Морозна погода – до теплого березня.

Чоловікам в цей день краще відмовитися від фізичної роботи, тому що нічого виходити не буде.

Справа, розпочата в цей день, вдало завершиться.

Заборони

Присвячувати час праці або плануванню чого-небудь.

Брати в борг гроші.

Носити чорний одяг.

На Прохора намагалися не їсти раків, рибу та інші морепродукти. Вважалося, що можна захворіти на онкологічне захворювання.

Чоловікам краще відмовитися від фізичної роботи, тому що нічого виходити не буде.

Іменини

23 лютого День ангела святкують: Порфирій, Ганна, Валентина, Геннадій, Антон, Василь, Галина, Семен, Петро, Григорій, Аркадій, Іван, Карп і Герман.