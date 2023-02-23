23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
За народною прикметою, якщо класти в цей день гроші на кухонний стіл, фінансове становище поліпшиться
23 лютого у світі відзначається Всесвітній день взаєморозуміння і миру та День гри в теніс. Православні віряни вшановують пам’ять преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, та священномученика Харлампія.
Всесвітній день взаєморозуміння і миру
23 лютого відзначається Всесвітній день взаєморозуміння і миру. У цей день 1905 року відбулося заснування клубу Ротарі. Перший Ротарі-клуб мав на меті лише об’єднання бізнесменів з метою дружніх та доброзичливих стосунків і співпраці. Згодом виникла велика всесвітня організація – Ротарі Інтернешнл, яка позиціонує себе як відкрите, неполітичне та благочинне утворення.
Зараз Ротарі Інтернешнл займається міжнародними гуманітарними та освітніми програмами: надає гранти, виступає спонсором послів доброї волі, нагороджує освітніми преміями студентів та викладачів університетів, сприяє професійному та бізнесовому міжнародному обміну.
День гри в теніс
23 лютого щороку відзначається спортивне свято – День гри в теніс.
Теніс – це різновид спортивної гри, яка полягає у відбиванні ракеткою тенісного м’яча (невелика гумова кулька). Грати в теніс можна як у парі, так і один проти одного.
Тенісна гра виникла в далекому 14 столітті у Франції. Тоді цим видом спорту активно захоплювались священнослужителі та знать. В Україні теніс з’явився в 1890 році й швидко став популярним, перші змагання відбулися у 1913 році.
Яке сьогодні релігійне свято
23 лютого православні віряни шанують святих Прохора і Харлампія. Наші пращури вірили: якщо в цю пору покласти гроші на кухонний стіл, то фінансовий стан людини поліпшиться.
У народі вважали, що 23 лютого потрібно обов’язково помолитися святому Харлампію, щоб отримати захист від загибелі без покаяння – це вважалося найстрашнішою смертю для православного християнина, оскільки тільки душа, що розкаялася, може потрапити в рай.
У народі також говорили: «Побачила зима Прохора і голосно заохала». На Прохора вже помітно було значне збільшення тривалості дня.
Народні прикмети
- Вважається, що з цього дня морози починають слабшати: «Прийшов Прохор – весна у двір заглянула».
- Морозна погода – до теплого березня.
- Чоловікам в цей день краще відмовитися від фізичної роботи, тому що нічого виходити не буде.
- Справа, розпочата в цей день, вдало завершиться.
Заборони
- Присвячувати час праці або плануванню чого-небудь.
- Брати в борг гроші.
- Носити чорний одяг.
- На Прохора намагалися не їсти раків, рибу та інші морепродукти. Вважалося, що можна захворіти на онкологічне захворювання.
- Чоловікам краще відмовитися від фізичної роботи, тому що нічого виходити не буде.
Іменини
23 лютого День ангела святкують: Порфирій, Ганна, Валентина, Геннадій, Антон, Василь, Галина, Семен, Петро, Григорій, Аркадій, Іван, Карп і Герман.
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