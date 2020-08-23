23 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
23 серпня - День Державного Прапора України
Хороші сни, побачені в цю ніч, можуть збутися протягом 8 днів. Погані сновидіння стануть провісниками проблем зі здоров'ям
23 серпня відзначаються такі свята і пам'ятні дати:
- День Державного Прапора України;
- День шахтаря;
- Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації;
- Європейський день пам'яті жертв, постраждалих від сталінізму і нацизму;
- День пам'яті святого Лаврентія;
- Крім того, цей день вважався святом для мельників. Про них ходило багато легенд, їх вважали незвичайними людьми. Млини були розташовані у відокремлених місцях, на водоймі або на висоті. Це й породило віру, що мірошники добре спілкуються з нечистю, наприклад, з водяними, чортами і духами вітру.
У церкві 23 серпня відзначають день святого Лаврентія, якому часто моляться про захист від хвороб і вроків. Також вважається, що він допомагає вилікувати хвороби очей, а тому, раніше йому молилися 23 серпня про те, щоб сліпі люди прозріли.
Традиції та звичаї 23 серпня:
- Опівдні на Лаврентія люди виходили дивитися на воду в річках і озерах: якщо вона тиха і спокійна - осінь буде тихою, а зима - без завірюх і хуртовин.
- «Осінь і зима добре живуть, коли вода тиха і дощик іде», - говорили люди. Звертали увагу і на погоду: сильна спека або сильні дощі віщували те ж саме на всю осінь. Ці ж прикмети пророкували хорошу рибалку в кінці літа - початку осені.
- Для збереження краси та молодості ще до сходу сонця красуні йшли вмиватися джерельною водою, зустрічаючи світанок. Роса, що випала на Лаврентія, також вважалася цілющою.
Народні прикмети 23 серпня:
- Якщо вода спокійна, прийдешня осінь і зима не будуть надто суворою;
- Сильна спека або сильні дощі - до затяжної і мокрій осені;
- Дощ і тепло - рибалка буде вдалою;
- Багато вродило жолудів - в наступному році урожай на полях хороший буде;
- Іній на траві - зима буде ранньою і холодною;
- Листя липи жовтіє знизу - озимі щедро вродять.
23 серпня, що категорично не можна робити в цей день:
- На Лаврентія ніхто не купався в річках і будь-яких інших водоймах - вважали, що це до нещастя.
- Цієї неділі не рекомендується займатися манікюром і педикюром. Вважається, що разом з частиною нігтьовою пластиною піде позитивна енергетика і здоров'я.
- Не можна прибиратися в будинку. В цей день в нього завітають добрі духи. Їх можна вигнати разом із сміттям, якщо почати мити або підмітати підлогу, витирати пил, чистити сантехніку.
- Погано цей день підходить для готування: їжа підгорить, сам кухар поріжеться або ошпариться, а посуд поб'є.
- Не варто братися за спиці і голки. Того, хто буде цієї неділі шити або плести, спіткає невдача. І не тільки в цих заняттях.
Іменинники 23 серпня:
Лаврентій, Роман, В'ячеслав, Лавр, Опанас, Сава, Фелікс.