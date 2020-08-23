23 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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23 серпня - День Державного Прапора України

Хороші сни, побачені в цю ніч, можуть збутися протягом 8 днів. Погані сновидіння стануть провісниками проблем зі здоров'ям

23 серпня відзначаються такі свята і пам'ятні дати:

День Державного Прапора України;

День шахтаря;

Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації;

Європейський день пам'яті жертв, постраждалих від сталінізму і нацизму;

День пам'яті святого Лаврентія;

Крім того, цей день вважався святом для мельників. Про них ходило багато легенд, їх вважали незвичайними людьми. Млини були розташовані у відокремлених місцях, на водоймі або на висоті. Це й породило віру, що мірошники добре спілкуються з нечистю, наприклад, з водяними, чортами і духами вітру.

У церкві 23 серпня відзначають день святого Лаврентія, якому часто моляться про захист від хвороб і вроків. Також вважається, що він допомагає вилікувати хвороби очей, а тому, раніше йому молилися 23 серпня про те, щоб сліпі люди прозріли.

Традиції та звичаї 23 серпня:

Опівдні на Лаврентія люди виходили дивитися на воду в річках і озерах: якщо вона тиха і спокійна - осінь буде тихою, а зима - без завірюх і хуртовин.

«Осінь і зима добре живуть, коли вода тиха і дощик іде», - говорили люди. Звертали увагу і на погоду: сильна спека або сильні дощі віщували те ж саме на всю осінь. Ці ж прикмети пророкували хорошу рибалку в кінці літа - початку осені.

Для збереження краси та молодості ще до сходу сонця красуні йшли вмиватися джерельною водою, зустрічаючи світанок. Роса, що випала на Лаврентія, також вважалася цілющою.

Народні прикмети 23 серпня:

Якщо вода спокійна, прийдешня осінь і зима не будуть надто суворою;

Сильна спека або сильні дощі - до затяжної і мокрій осені;

Дощ і тепло - рибалка буде вдалою;

Багато вродило жолудів - в наступному році урожай на полях хороший буде;

Іній на траві - зима буде ранньою і холодною;

Листя липи жовтіє знизу - озимі щедро вродять.

23 серпня, що категорично не можна робити в цей день:

На Лаврентія ніхто не купався в річках і будь-яких інших водоймах - вважали, що це до нещастя.

Цієї неділі не рекомендується займатися манікюром і педикюром. Вважається, що разом з частиною нігтьовою пластиною піде позитивна енергетика і здоров'я.

Не можна прибиратися в будинку. В цей день в нього завітають добрі духи. Їх можна вигнати разом із сміттям, якщо почати мити або підмітати підлогу, витирати пил, чистити сантехніку.

Погано цей день підходить для готування: їжа підгорить, сам кухар поріжеться або ошпариться, а посуд поб'є.

Не варто братися за спиці і голки. Того, хто буде цієї неділі шити або плести, спіткає невдача. І не тільки в цих заняттях.

Іменинники 23 серпня:

Лаврентій, Роман, В'ячеслав, Лавр, Опанас, Сава, Фелікс.