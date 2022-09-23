Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна відмовляти в допомозі тим, хто цього потребує

Сьогодні, 23 вересня, у світі відзначають такі свята: День шашок та Міжнародний день мов жестів. Також 23 вересня вшановується пам'ять святителів Павла і Петра – єпископів Нікейських.

День шашок

Щорічно – 23 вересня у світі проводиться День шашок. Ці вересневі заходи у третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Дата вибрана на честь знаменитої промови про «шашки», яку було виголошено Річардом Ніксоном в 1952 році в ході виборів. Це сталося після того, як він отримав у подарунок чудового кокер-спанієля і його запідозрили в корупції.

Існує багато різновидів шашок. У більшості з них гра ведеться на клітинковій дошці, гравці почергово роблять хід, пересуваючи одну зі своїх шашок по діагоналі.

Шашка може перестрибнути через шашку супротивника, якщо за тією є вільне поле. При цьому шашка супротивника знімається з дошки. Бити фігуру в шашках обов'язково. Під час гри не можна вживати їжу або напої. При досягненні шашкою останнього ряду вона стає дамкою. Дамка може рухатись по діагоналів, в одному напрямі, і пройти велику кількість кліток.

Гра ведеться до повного знищення сил супротивника. Якщо такого знищення досягти неможливо, реєструється нічия.

Міжнародний день жестових мов

23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

23 вересня відзначається Міжнародний день жестових мов. Таке рішення прийняла Генеральна Асамблея ООН 19 грудня 2017 року.

Дату 23 вересня обрали, тому що саме цього дня у 1951 році в Римі була заснована Всесвітня федерація глухих, яка об’єднує понад 70 мільйонів глухих людей у всьому світі та 135 національних асоціацій глухих.

Основна мета відзначення Міжнародного дня жестових мов – підвищення обізнаності суспільства про жестові мови та посилення їх статусу.

Саме в цей день, люди з порушенням слуху з усього світу доносять інформацію про те, що хочуть бути почутими. Гаслом дня є: «Із жестовою мовою залучені всі!».

День святих Павла і Петра

23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

23 вересня вшановується пам’ять святителів Павла і Петра – єпископів Нікейських. Згідно з переказами, жили вони в IX столітті під час правління царя Льва Ісаверяніна.

Святий Петро завжди боровся з язичниками, через що загuнув мучeницькoю cмеpтю. Павло проповідував на території Нікеї, про його життя мало відомостей.

Традиції та обряди

Зазвичай саме 23 вересня на Петра Павла прийнято було зривати горобину і вішати кисті над дахами будинків. Слов'яни вірили, що це допоможе їм захиститися від злих сил, позбавити не тільки себе, але і домашніх тварин від хвoроб.

Однак 23 вересня не можна було зривати всю горобину з дерев – залишали також ягоди і для птахів. З горобини в старовину готували дуже смачний квас.

Говорили, що саме до 23 вересня горобина стає смачною. Це й не дивно, оскільки нічні заморозки сприяли тому, щоб горобина набувала так званий зацукрований смак. З горобини готували спеціальні лікувальні настої, оскільки знали, що ця ягода володіє протизапальними властивостями.

Прикмети:

  • Багато горобини в лісі – до похмурої осені і суворої зими. Мало горобини означало, що осінь буде суха, а зима – пізньою.
  • Горобина, яку зібрали в цей день, захищає від застуди і нечистої сили. Крім того, вона лікує головний біль.
  • Гілочка горобини на столі приносить в дім щастя.
  • Ті, хто 23 вересня вирушає в дорогу, можуть бути спокійні: з ними нічого не трапиться.

Заборони 23 вересня:

  • Не можна сваритися, лаятися і кричати;
  • Не можна босоніж ходити по росі;
  • Не можна займатися важкою фізичною працею;
  • Не можна тримати вдома старі і поламані речі;
  • Не можна відмовляти в допомозі тим, хто цього потребує;
  • Не можна зловживати шкідливою їжею і піддаватися шкідливим звичкам.

Іменини:

Павло, Петро, Андрій, Климент, Антоній, Костянтин, Богуслав, Климент.

Теги: традиції свято подарунок ягода свята

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Навіть маленькій дитині варто бути присутньою на похороні батька: психологи пояснили причину
Навіть маленькій дитині варто бути присутньою на похороні батька: психологи пояснили причину
Голова Харківської ОВА описав поточну ситуацію у звільнених Ізюмі та Балаклії
Голова Харківської ОВА описав поточну ситуацію у звільнених Ізюмі та Балаклії
Історія вагітної Мар’яни Мамонової, яку звільнено з полону
Історія вагітної Мар’яни Мамонової, яку звільнено з полону
У Карпатах намело 80 см снігу: небезпека зсувів (фото, відео)
У Карпатах намело 80 см снігу: небезпека зсувів (фото, відео)
Легендарний воїн «Азова», чиї фото облетіли весь світ, тепер на волі
Легендарний воїн «Азова», чиї фото облетіли весь світ, тепер на волі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
338K
Обмін «азовців» на Медведчука. Російський пропагандист потрапив у конфуз
164K
Чи змінять хід війни останні рішення Путіна: відповідь аналітиків ISW
128K
Північна Корея офіційно відцуралася Путіна
99K
Британська розвідка пояснила, чому Путін оголосив мобілізацію
96K
Штурмують кордони. Як росіяни тікають від путінської мобілізації (відео)
73K
Рашисти вигадали цинічний план проведення «референдуму»

Новини

Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
Вчора, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Вчора, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
20 вересня, 06:55

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту