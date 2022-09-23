23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна відмовляти в допомозі тим, хто цього потребує

Сьогодні, 23 вересня, у світі відзначають такі свята: День шашок та Міжнародний день мов жестів. Також 23 вересня вшановується пам'ять святителів Павла і Петра – єпископів Нікейських.

День шашок

Щорічно – 23 вересня у світі проводиться День шашок. Ці вересневі заходи у третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Дата вибрана на честь знаменитої промови про «шашки», яку було виголошено Річардом Ніксоном в 1952 році в ході виборів. Це сталося після того, як він отримав у подарунок чудового кокер-спанієля і його запідозрили в корупції.

Існує багато різновидів шашок. У більшості з них гра ведеться на клітинковій дошці, гравці почергово роблять хід, пересуваючи одну зі своїх шашок по діагоналі.

Шашка може перестрибнути через шашку супротивника, якщо за тією є вільне поле. При цьому шашка супротивника знімається з дошки. Бити фігуру в шашках обов'язково. Під час гри не можна вживати їжу або напої. При досягненні шашкою останнього ряду вона стає дамкою. Дамка може рухатись по діагоналів, в одному напрямі, і пройти велику кількість кліток.

Гра ведеться до повного знищення сил супротивника. Якщо такого знищення досягти неможливо, реєструється нічия.

Міжнародний день жестових мов

23 вересня відзначається Міжнародний день жестових мов. Таке рішення прийняла Генеральна Асамблея ООН 19 грудня 2017 року.

Дату 23 вересня обрали, тому що саме цього дня у 1951 році в Римі була заснована Всесвітня федерація глухих, яка об’єднує понад 70 мільйонів глухих людей у всьому світі та 135 національних асоціацій глухих.

Основна мета відзначення Міжнародного дня жестових мов – підвищення обізнаності суспільства про жестові мови та посилення їх статусу.

Саме в цей день, люди з порушенням слуху з усього світу доносять інформацію про те, що хочуть бути почутими. Гаслом дня є: «Із жестовою мовою залучені всі!».

День святих Павла і Петра

23 вересня вшановується пам’ять святителів Павла і Петра – єпископів Нікейських. Згідно з переказами, жили вони в IX столітті під час правління царя Льва Ісаверяніна.

Святий Петро завжди боровся з язичниками, через що загuнув мучeницькoю cмеpтю. Павло проповідував на території Нікеї, про його життя мало відомостей.

Традиції та обряди

Зазвичай саме 23 вересня на Петра Павла прийнято було зривати горобину і вішати кисті над дахами будинків. Слов'яни вірили, що це допоможе їм захиститися від злих сил, позбавити не тільки себе, але і домашніх тварин від хвoроб.

Однак 23 вересня не можна було зривати всю горобину з дерев – залишали також ягоди і для птахів. З горобини в старовину готували дуже смачний квас.

Говорили, що саме до 23 вересня горобина стає смачною. Це й не дивно, оскільки нічні заморозки сприяли тому, щоб горобина набувала так званий зацукрований смак. З горобини готували спеціальні лікувальні настої, оскільки знали, що ця ягода володіє протизапальними властивостями.

Прикмети:

Багато горобини в лісі – до похмурої осені і суворої зими. Мало горобини означало, що осінь буде суха, а зима – пізньою.

Горобина, яку зібрали в цей день, захищає від застуди і нечистої сили. Крім того, вона лікує головний біль.

Гілочка горобини на столі приносить в дім щастя.

Ті, хто 23 вересня вирушає в дорогу, можуть бути спокійні: з ними нічого не трапиться.

Заборони 23 вересня:

Не можна сваритися, лаятися і кричати;

Не можна босоніж ходити по росі;

Не можна займатися важкою фізичною працею;

Не можна тримати вдома старі і поламані речі;

Не можна відмовляти в допомозі тим, хто цього потребує;

Не можна зловживати шкідливою їжею і піддаватися шкідливим звичкам.

Іменини:

Павло, Петро, Андрій, Климент, Антоній, Костянтин, Богуслав, Климент.