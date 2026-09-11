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Яке релігійне свято відзначається 12 вересня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 12 вересня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 12 вересня в церковному календарі – День пам’яті святого священномученика Автонома

12 вересня православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Автонома. Це свято присвячене його подвигу та непохитній вірі, за яку він прийняв мученицьку смерть.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 12 вересня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія 12 вересня

День пам’яті святого священномученика Автонома

Яке релігійне свято відзначається 12 вересня 2026: традиції та молитва фото 1

12 вересня православна церква вшановує пам’ять святого священномученика Автонома, єпископа, який жив у IV столітті. Під час переслідувань християн, що проводив імператор Діоклетіан, Автоном змушений був покинути свою єпархію в Італії та переїхав до Віфінії, де продовжив активно проповідувати Євангеліє. Він навертав людей до християнської віри, будував церкви та зцілював хворих. Врешті-решт, язичники напали на храм, де він проводив службу, і жорстоко вбили його. Святий Автоном прийняв мученицьку смерть за свою непохитну віру.

Молитва дня

О, священномучениче Христовий Автономе! Ти, що мужньо проповідував істину і не злякався гонінь та смерті, моли Бога за нас, грішних. Поглянь на наші труднощі та зміцни нас у вірі. Дай нам силу вистояти перед спокусами та зберегти наше серце чистим. Моли, щоб Господь дарував нам мир і спасіння.

Амінь.

Народні вірування та прикмети 

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо на березах листя ще зелене – осінь буде пізньою.
  • Якщо журавлі відлітають у вирій, скоро настане похолодання.
  • Якщо на ялинах багато шишок, зима буде холодною.
  • Якщо йде дощ, він триватиме довго.

Що не можна робити 

  • Не сваритися, не лихословити та не ображати інших.
  • Не пліткувати й не поширювати чутки.
  • Не заздрити та не бажати комусь зла.
  • Не відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.
  • Не братися за ризиковані або сумнівні справи.
  • Не зловживати алкоголем і не влаштовувати гучних розваг.

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Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

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