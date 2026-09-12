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Поліг на останньому рубежі оборони Маріуполя. Згадаймо Рафаіла Агаєва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг на останньому рубежі оборони Маріуполя. Згадаймо Рафаіла Агаєва
Старший матрос Рафаіл Агаєв на псевдо Раф, 43 роки
колаж: glavcom.ua

Разом із побратимом заснував першу Veterano Pizza

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Рафаіла Агаєва.

Захисник України киянин Рафаіл Агаєв поліг 4 квітня 2022 року в Маріуполі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Рафаіл Агаєв народився 3 березня 1979 року в Києві. Навчався у столичній школі № 184. У Київському професійному училищі залізничного транспорту опанував фах слюсаря-електрика.

З початком АТО у 2014 році Рафаіл приєднався до Національної гвардії України. Після повернення зі служби разом із побратимом заснував першу Veterano Pizza. Робота надихала його. Заклад став важливим соціальним хабом, де збиралися ветерани АТО/ООС, волонтери та містяни. Рафаіл не просто робив піцу за інструкцією, а «горів» цією справою: експериментував із ферментацією тіста, відточував рецептури та ділився своїми знаннями.

Рафаель Агаєв (на фото ліворуч) під час роботи у піцерії
Рафаель Агаєв (на фото ліворуч) під час роботи у піцерії
фото: Леонід Остальцев./Facebook

У закладі існувала традиція «підвішеної піци» – будь-хто міг оплатити піцу для військовослужбовців. Раф особисто стояв біля печі, готував та спілкувався з гостями. У перші роки після відкриття піцерії в Києві Рафаіл був одним із головних піцайоло. Колеги та постійні гості згадують його неймовірну працездатність, швидкість біля печі та суворі вимоги до якості кожного інгредієнта. Коли до київської команди приєднувалися інші учасники АТО/ООС без досвіду роботи у сфері громадського харчування, саме Раф ставав для них головним і терплячим учителем.

«Сміливий, відважний, цілеспрямований, впертий, сильний, добрий, веселий. Любив свою родину, роботу і нашого собаку, а ще мандрувати і спорт», – розповіла дружина Ірина.

Пізніше Раф приєднався до лав морської піхоти. На момент повномасштабного вторгнення перебував у Маріуполі у складі 503-го окремого батальйону морської піхоти, де служив старшим стрільцем. Під час прориву оборони міста зайняв позицію на останньому рубежі оборони «Порт».

Під час прориву оборони Маріуполя Рафаіл Агаєв зайняв позицію на останньому рубежі оборони «Порт»
Під час прориву оборони Маріуполя Рафаіл Агаєв зайняв позицію на останньому рубежі оборони «Порт»
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

Рафаіл поліг 4 квітня 2022 року в Маріуполі. Йому назавжди 43 роки.

«Після звільнення зі служби чоловік мріяв побудувати будиночок у тиші, поруч із лісом. Із донькою часто згадуємо його силу, впертість, жартівливість, мужність та відвагу», – розповіла дружина.

За життя морпіха нагородили медаллю «Честь. Слава. Держава», орденом «Єдність та Воля», почесним знаком «Маріуполь. Відстояли – Перемогли», медаллю «За військову службу Україні», а посмертно – орденом «За мужність» III ступеня. Світлина Рафаіла є на Алеї пам’яті та шани героям Оболонського району. 

Воїна поховали на Алеї Слави Лісового кладовища у Києві.

У нього залишилися дружина і донька.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

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