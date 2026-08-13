Попит на неповнолітніх працівників зріс в Україні

Понад половина офіційно працевлаштованих підлітків припала лише на Київ та Дніпропетровщину

За перші сім місяців 2026 року в Україні офіційно працевлаштувалися 5015 неповнолітніх. Майже всі вони – підлітки віком 16–17 років. Водночас серед дітей 14-15 років офіційно влаштувалася на роботу лише одна дитина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані «Опендатабота».

Кількість неповнолітніх, які офіційно виходять на роботу, протягом останніх років зростає. Винятком став 2022 рік, коли їхня кількість скоротилася у 2,6 раза.

Уже у 2024 році кількість працевлаштованих підлітків була на 9% вищою, ніж до початку повномасштабної війни. У 2025 році показник зріс ще на 18% – до 23 817 неповнолітніх.

Переважно така динаміка пов'язана з працевлаштуванням підлітків віком 16-17 років. Натомість серед дітей 14-15 років випадки офіційного працевлаштування стали поодинокими.

До початку повномасштабної війни щороку на першу офіційну роботу влаштовувалися сотні дітей цього віку. Торік їх було лише п'ятеро: четверо на Миколаївщині та одна дитина на Закарпатті. За сім місяців 2026 року офіційно працевлаштувалася лише одна дитина віком 14-15 років – на Одещині.

Про зростання інтересу роботодавців до молодих працівників свідчать і дані Work.ua. Від початку повномасштабного вторгнення частка контактів, які роботодавці відкривають у резюме кандидатів віком до 18 років, збільшилася.

Якщо у 2021 році на кандидатів до 18 років припадало 2,5% таких контактів, то у 2025 році – вже 4,5%. У 2026 році тенденція продовжилася.

Зростання інтересу молоді до працевлаштування помічають і великі роботодавці. Зокрема, у McDonald's підлітки віком 16–17 років наразі становлять 15% команд ресторанів.

У компанії повідомляють про стабільно високий інтерес неповнолітніх до роботи в мережі. Близько 37% таких працівників приходять за рекомендаціями друзів через реферальну програму, щоб отримати перші професійні навички та офіційний трудовий досвід.

Найбільше офіційно працевлаштованих неповнолітніх зосереджено у Києві. За сім місяців року у столиці працювали 1642 підлітки – фактично кожен третій від загальної кількості.

На другому місці опинилася Дніпропетровщина, де офіційно працевлаштувалися 1100 неповнолітніх. Разом на Київ та Дніпропетровську область припало 55% усіх офіційно працевлаштованих цьогоріч підлітків.

До початку повномасштабної війни ситуація була іншою: на ці два регіони припадала лише приблизно третина всіх працевлаштованих неповнолітніх.

Найбільше порівняно з довоєнним періодом працевлаштування підлітків зросло на Івано-Франківщині та Дніпропетровщині – більш ніж удвічі. У Києві відповідний показник збільшився майже вдвічі.

Водночас за час повномасштабної війни, крім регіонів активних бойових дій, кількість працевлаштованих підлітків скоротилася на Житомирщині – на 21%.

Допомагає неповнолітнім із пошуком роботи й Державна служба зайнятості. Цьогоріч за її сприяння роботу знайшли 225 підлітків. Починаючи з 2023 року кількість неповнолітніх, яким служба допомагає працевлаштуватися, у середньому щороку збільшується удвічі.

Протягом останніх трьох років серед лідерів за працевлаштуванням підлітків за сприяння Державної служби зайнятості стабільно залишаються Івано-Франківщина, Вінниччина та Хмельниччина.

Нагадаємо, в Україні офіційно працювати дозволено з 16 років. Водночас закон передбачає можливість працевлаштування у молодшому віці. З 15 років підліток може працювати за згодою одного з батьків або особи, яка його замінює.