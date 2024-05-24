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24 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
24 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 травня – День відеоігор
фото: unsplash

Сьогодні не варто скаржитися на життя

24 травня відзначається Всесвітній день відеоігор, День слов’янської писемності і культури, День авіаційного техніка. Віряни вшановують пам’ять преподобного Симеона Стовпника.

Всесвітній день відеоігор

24 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

24 травня кожного року відзначається свято сучасної розваги – Всесвітній день відеоігор. Дата святкування обрана на честь дати офіційної презентації Ральфом Баєром спільно з його командою першої домашньої приставки для ігор Magnavox Odyssey, що відбулась саме цього дня у 1972 році.

Комп’ютерна гра (чи відеогра) являє собою спеціальну програму, яка зчитується комп’ютером, телефоном, портативним пристроєм або ігровою приставкою. Відеоігри контактують з гравцем за допомогою дисплею та клавіатури, мишки, джойстика тощо.

Сьогодні сфера відеоігор дуже розвинена: величезний асортимент, регулярні оновлення, додаткові прилади, міжнародні змагання, гральні магазини та багато іншого. Геймер – це нова відокремлена професія, котра може приносити чималий дохід.

День слов’янської писемності і культури

24 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

День слов'янської писемності і культури встановлений в Україні згідно з Указом Президента України від 17 вересня 2004 р. № 1096/2004. Відзначається щорічно 24 травня.

Українська мова в колі слов’янських мов посідає особливе місце, адже наявність у ній значної кількості фонетичних і морфологічних відмінностей свідчить про самостійний шлях її розвитку як окремої мови впродовж надзвичай­но тривалого часу.

Дата свята пов'язана із датою вшануванням пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, творців слов’янської абетки, яка стала основою для розвитку національних мов і культур. Проте із 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, тому День святих Кирила та Мефодія тепер відзначається 11 травня.

Кирило створив слов’янську абетку на основі грецької, суттєво змінивши її, щоб передати слов’янську звукову систему. Були створені дві абетки – глаголиця і кирилиця. Одночасно зі створенням абетки було розпочато роботу над перекладом з грецької на слов’янську Євангелія та Псалтиря. Кирило та Мефодій переклали зі старогрецької мови багато книг, що започаткувало слов’янську літературну мову і книжкову справу.

День авіаційного техніка

24 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

День авіаційного техніка присвячений визнанню критично важливої роботи фахівців з технічного обслуговування авіації. У цей день вшановують не лише кваліфікованих техніків, які обслуговують і ремонтують літаки, але й спадщину Чарльза Едварда Тейлора, авіаційного механіка-першопрохідця, який виготовив двигун для першого успішного польоту братів Райт.

Будучи вправним механіком, Тейлор створив двигун, який приводив у рух флаєр Райта, що зробило його значимою фігурою в історії авіації. На знак визнання його внеску 24 травня було обрано для святкування День авіаційного техніка або Дня авіаційного технічного персоналу. Персонал з технічного обслуговування повітряних суден відповідає за безпеку і готовність до експлуатації повітряних суден. Їх робота включає перевірку, ремонт і технічне обслуговування літаків, гарантуючи, що кожен літак безпечний для польоту.

Яке сьогодні релігійне свято

24 травня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі. Він був видатним аскетом і монахом, який жив у VI-VII столітті. Одне з найвідоміших подвижників свого часу, він здобув популярність завдяки своєму аскетичному життю на Дивній горі.

Він народився в Сирії і віддавав своє життя Богові. Симеон обрав самотність і аскетичне життя на Дивній горі, де він віддавався молитві, посту та медитації. Його прізвище походить від того, що він жив на вершині стовпа або колони, яку він сам збудував. Це було його місце молитви та покаяння.

Симеон зазнавав духовних битв і спокус, але завжди залишався вірним своєму покликанню. Йому приписують численні чудеса, включаючи цілющі дії та пророцтва. Його життя та вчення вплинули на багатьох монахів та аскетів свого часу.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна лихословити, сваритися.
  • Не варто сумувати і скаржитися на життя.
  • Не варто займатися важкою фізичною роботою.
  • Не можна бажати зла іншим.

Народні прикмети

  • Багато комарів літає – до сильної посухи в липні.
  • Якщо птахи літають низько, то чекайте на сильні дощі.
  • У небі видно багато птахів – буде гарна погода.

Пам’ятні події 24 травня

  • 1276 – Магнус Ладулос коронований як король Швеції в Уппсальському соборі.
  • 1626 – Петер Мінуїт купує Манхеттен.
  • 1683 – відкрився музей Ашмола в Оксфорді, Англія. Перший у світі університетський музей.
  • 1844 – з Вашингтона в Балтимор відправлена перша телеграма азбукою Морзе
  • 1861 – Громадянська війна в США: війська Союзу окупували Александрію, штат Вірджинія.
  • 1936 – Створений ФК «Шахтар».
  • 1940 – на І Конгресі Американських Українців у Вашингтоні створили Український конгресовий комітет Америки.
  • 1940 – Ігор Сікорський здійснив перший успішний політ на однороторному гелікоптері.
  • 1956 – в Лугано пройшов перший конкурс пісні Євробачення, в якому брали участь 14 представників семи країн Європи
  • 1964 – на стадіоні в Лімі через безлад і тисняву під час футбольного матчу Перу-Аргентина загинуло 300 людей.
  • 1999 – унаслідок вибуху на шахті імені Засядька в Донецьку загинули 39 людей.
  • 2002 – президенти Росії і США підписали Московський договір.
  • 2003 – Україна дебютувала на 48-му конкурсі «Євробачення», що відбувся в Ризі. Олександр Пономарьов із піснею «Аста ла віста» посів 14-те місце.
  • 2018 – відкрито Новий Бескидський тунель.
  • 2019 – двадцять два студенти загинули під час пожежі в Сураті (Індія).
  • 2023 – Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із вересня 2023 року.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян, Ксенія, Оксана

Теги: традиції свята свято

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