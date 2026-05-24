24 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 24 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

24 травня в Україні відзначають День слов'янської писемності і культури, а у світі День парків Європи та Всесвітній день відеоігор.



Зміст

Свята в Україні

День слов'янської писемності і культури

День слов'янської писемності і культури встановлений в Україні згідно з Указом Президента України від 17 вересня 2004 р. № 1096/2004. Відзначається щорічно 24 травня.

Українська мова в колі слов’янських мов посідає особливе місце, адже наявність у ній значної кількості фонетичних і морфологічних відмінностей свідчить про самостійний шлях її розвитку як окремої мови впродовж надзвичай­но тривалого часу.

Дата свята пов'язана із датою вшануванням пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, творців слов’янської абетки, яка стала основою для розвитку національних мов і культур. Проте із 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, тому День святих Кирила та Мефодія тепер відзначається 11 травня.

Кирило створив слов’янську абетку на основі грецької, суттєво змінивши її, щоб передати слов’янську звукову систему. Були створені дві абетки – глаголиця і кирилиця. Одночасно зі створенням абетки було розпочато роботу над перекладом з грецької на слов’янську Євангелія та Псалтиря. Кирило та Мефодій переклали зі старогрецької мови багато книг, що започаткувало слов’янську літературну мову і книжкову справу.

Міжнародні та національні свята

День парків Європи

День парків Європи – це міжнародне екологічне свято, яке щороку відзначають 24 травня з метою привернення уваги до важливості збереження природних територій, національних парків і заповідників. Свято було започатковане Федерацією EUROPARC у 1999 році на честь створення перших національних парків у Європі, які були засновані у Швеції 24 травня 1909 року.

Основна мета цього дня – підвищення екологічної свідомості людей, популяризація охорони природи та підтримка природоохоронних територій, які відіграють важливу роль у збереженні біологічного різноманіття та екологічної рівноваги.

Національні парки та заповідники допомагають захищати рідкісні види рослин і тварин, ліси, гори, річки та інші природні екосистеми від знищення й забруднення. У багатьох країнах Європи в цей день проводять екологічні акції, екскурсії, просвітницькі заходи, виставки, фестивалі природи, прибирання територій і висадку дерев. В Україні також активно підтримують це свято, адже наша держава має багато національних природних парків та заповідників, серед яких Карпатський біосферний заповідник, Шацький національний природний парк та інші природоохоронні території.

День парків Європи нагадує людям про необхідність дбайливого ставлення до природи та відповідальність за збереження довкілля для майбутніх поколінь.

Всесвітній день відеоігор

24 травня кожного року відзначається свято сучасної розваги – Всесвітній день відеоігор. Дата святкування обрана на честь дати офіційної презентації Ральфом Баєром спільно з його командою першої домашньої приставки для ігор Magnavox Odyssey, що відбулась саме цього дня у 1972 році.

Комп’ютерна гра (чи відеогра) являє собою спеціальну програму, яка зчитується комп’ютером, телефоном, портативним пристроєм або ігровою приставкою. Відеоігри контактують з гравцем за допомогою дисплею та клавіатури, мишки, джойстика тощо.

Сьогодні сфера відеоігор дуже розвинена: величезний асортимент, регулярні оновлення, додаткові прилади, міжнародні змагання, гральні магазини та багато іншого. Геймер – це нова відокремлена професія, котра може приносити чималий дохід.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі

24 травня у церковному календарі – день пам’яті преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі. Він був видатним аскетом і монахом, який жив у VI-VII столітті. Одне з найвідоміших подвижників свого часу, він здобув популярність завдяки своєму аскетичному життю на Дивній горі.

Він народився в Сирії і віддавав своє життя Богові. Симеон обрав самотність і аскетичне життя на Дивній горі, де він віддавався молитві, посту та медитації. Його прізвище походить від того, що він жив на вершині стовпа або колони, яку він сам збудував. Це було його місце молитви та покаяння.

Симеон зазнавав духовних битв і спокус, але завжди залишався вірним своєму покликанню. Йому приписують численні чудеса, включаючи цілющі дії та пророцтва. Його життя та вчення вплинули на багатьох монахів та аскетів свого часу.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, сонячна погода цього дня обіцяє багатий урожай і тепле літо, а дощ віщує хвороби та неврожай. Це час завершення весняних польових робіт, коли заборонено важку працю, прибирання, шиття та стрижку, а також рекомендується допомагати нужденним.

Основні народні прикмети 24 травня:

Багато комарів літає – до сильної посухи в липні.

Якщо птахи літають низько, то чекайте на сильні дощі.

У небі видно багато птахів – буде гарна погода.

Що не можна робити 24 травня:

Не можна лихословити, сваритися.

Не варто сумувати і скаржитися на життя.

Не варто займатися важкою фізичною роботою.

Не можна бажати зла іншим.

Історичні події

1276 – Магнус Ладулос коронований як король Швеції в Уппсальському соборі.

1626 – Петер Мінуїт купує Манхеттен.

1683 – відкрився музей Ашмола в Оксфорді, Англія. Перший у світі університетський музей.

1844 – з Вашингтона в Балтимор відправлена перша телеграма азбукою Морзе

1861 – Громадянська війна в США: війська Союзу окупували Александрію, штат Вірджинія.

1936 – Створений ФК «Шахтар».

1940 – на І Конгресі Американських Українців у Вашингтоні створили Український конгресовий комітет Америки.

1940 – Ігор Сікорський здійснив перший успішний політ на однороторному гелікоптері.

1956 – в Лугано пройшов перший конкурс пісні Євробачення, в якому брали участь 14 представників семи країн Європи

1964 – на стадіоні в Лімі через безлад і тисняву під час футбольного матчу Перу-Аргентина загинуло 300 людей.

1999 – унаслідок вибуху на шахті імені Засядька в Донецьку загинули 39 людей.

2002 – президенти Росії і США підписали Московський договір.

2003 – Україна дебютувала на 48-му конкурсі «Євробачення», що відбувся в Ризі. Олександр Пономарьов із піснею «Аста ла віста» посів 14-те місце.

2018 – відкрито Новий Бескидський тунель.

2019 – двадцять два студенти загинули під час пожежі в Сураті (Індія).

2023 – Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із вересня 2023 року.

Іменини

24 травня іменини святкують: Олександр, Антон, Іван, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Микита, Ростислав, Семен, Степан, Теодор (Федір), Ян, а також жіночі імена – Антоніна, Ксенія (Оксана) та Олена.