13 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 13 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

13 травня у світі відзначають Всесвітній день управління об’єктами нерухомості. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої мучениці Гликерії.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 13 травня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день управління об’єктами нерухомості

У другу середу травня у світі відзначають Всесвітній день управління об’єктами нерухомості, також відомий як World facilities management day. Це міжнародна подія, присвячена фахівцям, які забезпечують ефективну експлуатацію будівель і споруд. Саме працівники сфери фасіліті-менеджменту відповідають за комфорт, безпеку та належне функціонування приміщень, аби вони відповідали потребам людей, які щодня там працюють або перебувають.

Свято покликане підкреслити професіоналізм, відповідальність і важливий внесок цих спеціалістів у створення безпечного, продуктивного та зручного середовища для роботи й повсякденного життя.

Всесвітній інженерний день IEEE

13 травня у світі відзначають Всесвітній інженерний день IEEE – міжнародну ініціативу, присвячену інженерам та їхньому внеску у розвиток сучасного суспільства. День організований Інститутом інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE).

Ця дата покликана вшанувати фахівців, чиї розробки та технічні рішення щодня впливають на життя людей – від зведення мостів і висотних будівель до створення медичного обладнання та новітніх технологій. Попри неофіційний статус, свято підкреслює важливість інженерної справи, наукового прогресу та ролі людських винаходів у розвитку цивілізації.

День лепрекона

Лепрекон – один із найвідоміших персонажів ірландського фольклору та міфології, якому приписують здатність виконувати людські бажання. У народних переказах його зазвичай змальовують як невисокого чоловічка в зеленому вбранні, з рудою бородою та капелюхом – символічними атрибутами, пов’язаними з Ірландією.

У легендах лепрекони постають хитрими, примхливими та дуже бережливими до своїх скарбів. Їх часто зображують із горщиком золота. Також казковим створінням приписують любов до танців, тютюну та традиційного ірландського алкоголю. За переказами, лепрекони займаються виготовленням взуття для ельфів та інших міфічних істот, а мешкають переважно у відлюдних місцях – лісах, печерах, підвалах або старих погребах.

Релігійні свята та їхня історія

День святої мучениці Гликерії

13 травня православна церква вшановує Гликерію – святу мученицю, яка прославилася своєю відданістю християнській вірі в період раннього християнства. За переказами, Гликерія народилася у заможній родині: її батько був язичником, а мати сповідувала християнство. Після смерті батьків дівчина отримала великий спадок і стала однією з найбагатших жінок міста. Водночас вона не прагнула розкішного життя, а присвятила себе допомозі бідним і служінню Богові.

У часи переслідування християн Гликерія зреклася земних статків та відкрито заявила про свою віру. Через це вона зазнала переслідувань з боку римської влади. Святу піддавали тортурам і намагалися змусити відмовитися від християнства, однак вона залишалася непохитною.

У християнських переказах йдеться, що під час страждань Гликерії являлися ангели, які зцілювали її рани. Зрештою мученицю засудили до смерті. За легендою, навіть коли її кинули у воду, вона продовжувала сповідувати віру в Ісуса Христа. Попри мученицьку смерть, пам’ять про святу Гликерію збереглася як символ духовної стійкості, мужності та відданості вірі.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, 13 травня звертають увагу на такі знаки:

Ясний схід сонця передвіщає погоже літо.

Зоряне небо в ніч на 13 травня – до посушливого літа.

Туман уранці віщує врожайний рік.

Якщо бджоли масово вилітають з вуликів, то найближчим часом холодів не буде.

Теплий вітер свідчить про наближення посушливого періоду.

Історичні події

У 1992 році американські космонавти перебували у відкритому космосі 8 год. 29 хв. (світовий рекорд), вперше в космос вийшли відразу три космонавти.

У 1991 році Вінні Мандела, яка була дружиною президента ПАР Нельсона Мандели, звинувачується у викраденні людей і тортурах.

У 1990 році вийшов перший номер газети «Галичина» – першої за радянських часів демократичної багатотиражної газети Івано-Франківської області.

У 1989 році близько двох тисяч студентів оголосили голодування на пекінській площі Тяньаньмень, вимагаючи проведення в Китаї демократичних реформ.

У 1981 році на площі Святого Петра у Ватикані турецький терорист Алі Агджа важко поранив Папу Римського Іоанна Павла II.

У 1963 році Кувейт став сто одинадцятою державою, прийнятою до ООН.

У 1950 році в англійському Сільверстоуні пройшла перша гонка першого чемпіонату «Формули-1».

У 1940 році в західних областях України та Білорусії створені відділи НКВС по боротьбі з «бандитизмом».

У 1927 році засновано київський футбольний клуб «Динамо».

У 1918 році в США надруковані поштові марки з перевернутим зображенням літаків, які стали колекційною рідкістю.

У 1918 році радянському Наркомату продовольства надані надзвичайні повноваження для реквізиції продуктів у селян, просто «узаконеного грабежу».

У 1909 році почалася перша Джиро д'Італія.

У 1830 році Еквадор вийшов зі складу Великої Колумбії та оголосив себе незалежною республікою.

У 1501 році Амеріго Веспуччі відправився в подорож на Захід, в ході якої з'ясував, що Колумб таки відкрив новий континент.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Василь, Георгій, Єгор, Іван, Макар, Олександр, Сергій, Тарас, Юхим.