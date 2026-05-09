В Обухові невідомі посеред ночі розважалися під російську музику

Мережу розлютило відео з нічними фанатами російських пісень під Києвом

В Обухові під Києвом невідомі слухали посеред ночі російську пропагандистську пісню «Матушка земля». Як інформує «Главком», відповідне відео поширили місцеві пабліки.

«І це не десь далеко. Це тут, поруч. Обухів. 2026 рік. «Матушка зємля» лунає посеред ночі в Обухові. Поки одні українці воюють, гинуть і донатять останнє – інші спокійно підспівують російським пісням і навіть не бачать у цьому нічого дивного», – зазначають у пабліку.

😡 «Матушка зємля» серед ночі лунала в Обухові на Київщині. На відео – компанія людей підспівує російській пісні



— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 9, 2026

Поліція Київської області прокоментувала інцидент, повідомляє. Правоохоронці запевнили, що встановлюють осіб, які слухали російські пісні в Обухові.

«Поліцейські зареєстрували інформацію до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі проводиться перевірка та встановлюються особи, які причетні до даного правопорушення», – ідеться в повідомленні.

Тим часом, уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська під час презентації щорічного звіту заявила, що російська мова стрімко втрачає позиції в українському культурному просторі. Зміни фіксують у театрах, книговиданні та медіа.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні суттєво посилили контроль за дотриманням мовного законодавства. За даними уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської, кількість заходів державного контролю зросла на 32%, а відкритих справ — на 63%. Загалом було винесено 706 постанов у справах про адміністративні правопорушення, з яких 404 завершилися попередженнями, а у 95 випадках застосовано штрафи. Івановська наголошувала, що головною метою є зміна мовної поведінки, а не покарання.

Також при потребі понад 1,8 млрд грн фактично було виділено лише близько 323 млн грн, що становить менш ніж третину від необхідного обсягу. Зокрема, з держбюджету спрямували близько 310 млн грн, а місцеві бюджети також не виконали повністю своїх зобов’язань. Крім того, не надійшла передбачена міжнародна технічна допомога. За оцінкою омбудсменки, такий розрив обмежує розвиток мовної інфраструктури і ставить під загрозу виконання профільного закону.

Водночас у 2025 році українці значно активніше почали відстоювати свої мовні права – до омбудсменки надійшло 2888 скарг, майже половина з яких (49,4%) стосувалася сфери обслуговування. Найбільше звернень зафіксовано у Києві, а також в Одеській, Харківській і Дніпропетровській областях. В офісі уповноваженої зазначають, що зростання кількості скарг свідчить не лише про наявність порушень, а й про підвищення громадянської свідомості та готовність українців захищати право на отримання інформації державною мовою.