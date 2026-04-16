Що робити, коли балістика застала зненацька: правила виживання в перші секунди вибухів

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Що робити, коли балістика застала зненацька: правила виживання в перші секунди вибухів
Наслідки ворожої атаки по Києву 16 квітня 2026 року
фото: Нацполіція України

Правильні дії у перші секунди дозволяють вижити при влучанні поруч або обвалі конструкцій

Коли балістична ракета прилітає за лічені хвилини або секунди, традиційна порада «біжіть в укриття» часто стає неможливою для виконання. У такі моменти хаотичний біг може бути небезпечнішим за саму атаку. Ексрадник міністра надзвичайних ситуацій України, полковник у відставці Костянтин Грінчук розповів, як діяти, коли вибухи застали зненацька, інформує «Главком».

За словами Костянтина Грінчука, коли летить балістика, класичне – «біжіть в укриття» – часто не працює. «Бо або години немає зовсім, або це секунди. І в ці секунди хаотичний біг може бути небезпечнішим, ніж залишитися і правильно сховатися», – зауважив військовий.

Секунди на порятунок: головне правило

Що робити, коли балістика застала зненацька: правила виживання в перші секунди вибухів фото 1

Якщо ви прокинулися від вибухів і розумієте, що прильоти зовсім поруч – не намагайтеся бігти до під’їзду чи на вулицю. Головне завдання – максимально швидко опинитися у безпечній зоні всередині квартири.

Перші дії:

  • Негайно на підлогу: Падайте максимально низько, подалі від вікон.
  • Захистіть голову: Закрийте голову руками, ковдрою або подушкою – це захистить від дрібних уламків скла.
  • Відкрийте рот: Це допоможе зменшити вплив контузії від потужної ударної хвилі.
  • Чекайте серії: Балістика рідко летить одна. Між вибухами може бути від 30 сек до кількох хвилин.
  • Тільки після 2-3 вибуху можна швидко (залишаючись низько) переміститися у ванну чи коридор.

Де шукати сховок, якщо немає «двох стін»

Що робити, коли балістика застала зненацька: правила виживання в перші секунди вибухів фото 2

Правило «двох стін» працює лише тоді, коли внутрішні перегородки цегляні або бетонні. У багатьох сучасних будинках внутрішні стіни з гіпсокартону чи дерева не рятують. У такому разі орієнтуйтеся на:

  • Несучі стіни: Тримайтеся якомога ближче до них.
  • Зони без вікон: Коридор, ванна кімната або внутрішні тамбури – це найкращий варіант.
  • Рівень підвіконня: Обов'язково лягайте нижче рівня вікон, щоб уламки скла пролетіли над вами.

Чому ліфтові холи та перші поверхи – це пастка

Що робити, коли балістика застала зненацька: правила виживання в перші секунди вибухів фото 3

Офіцер цивільної оборони та полковник у відставці Костянтин Грінчук застерігає від поширених помилок під час пошуку сховища в під'їзді.
 
«Часто люди спускаються на перший поверх і збираються у ліфтових холах, не розуміючи, що це пряма дорога для вибухової хвилі», – зазначає експерт.

Що має бути біля ліжка

Що робити, коли балістика застала зненацька: правила виживання в перші секунди вибухів фото 4

Ваша готовність визначається не лише діями, а й речами. Біля ліжка завжди має стояти сумка, де зібрані:

  • телефон та павербанк;
  • паспорт та ліхтарик;
  • критичні ліки та турнікет;
  • вода та свисток (щоб подати сигнал, якщо вас завалить).

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали масованого удару по Україні ударними безпілотниками та ракетами. Основна ціль атаки – Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Біла Церква, Черкаси та прифронтові території.

Читайте також:

Іран теж платить високу ціну
Чи існує прийнятний вихід з війни в Ірані для всіх сторін?
5 квiтня, 23:03
Глава МЗС Оману заявив про втрату контролю США над політикою
Союзник США розкритикував участь Вашингтона у війні з Іраном
19 березня, 08:59
ЗСУ зірвали плани РФ на півдні
ЗСУ загнали російське командування у глухий кут на півдні
20 березня, 10:44
За словами Жоріна, лише системні зміни в ЗСУ можуть дати Україні перевагу на полі бою
Заступник командира Третього армійського корпусу пояснив, що Україні потрібно для перемоги
22 березня, 21:15
Трамп наголосив, що війна в Україні, на його думку, майже не впливає на внутрішню ситуацію у США
«Це не наша війна». Трамп зробив заяву про Україну
26 березня, 19:57
Ризики для російської економіки посилюються
Кремль пропонує запровадити 12-годинну робочу зміну: подробиці
6 квiтня, 08:27
Венс розкритикував бої за «кілька квадратних кілометрів»
Віцепрезидент США поставив під сумнів боротьбу за території в Україні
8 квiтня, 16:48
Повітряна тривога у Києві тривала 10 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 10 хвилин
10 квiтня, 01:01
Ліберальна партія офіційно підтримала безвіз для України ще на зʼїзді в 2016-му році
Правляча партія Канади підтримала скасування віз для українців
13 квiтня, 10:05

Суспільство

Що робити, коли балістика застала зненацька: правила виживання в перші секунди вибухів
Що робити, коли балістика застала зненацька: правила виживання в перші секунди вибухів
Трагедія у Львові: після вживання отруйної рослини помер відомий лікар
Трагедія у Львові: після вживання отруйної рослини помер відомий лікар
Як діяти рідним зниклих безвісти та полонених: омбудсман презентував покрокову «Дорожню карту»
Як діяти рідним зниклих безвісти та полонених: омбудсман презентував покрокову «Дорожню карту»
Скандал у школі Львова. Вчителька назвала учня «тупим»: подробиці
Скандал у школі Львова. Вчителька назвала учня «тупим»: подробиці
Три сценарії війни: Центр протидії дезінформації розкрив плани Кремля
Три сценарії війни: Центр протидії дезінформації розкрив плани Кремля
Сили оборони взяли під контроль логістику окупантів біля Донецька: подробиці
Сили оборони взяли під контроль логістику окупантів біля Донецька: подробиці

Новини

Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Сьогодні, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
