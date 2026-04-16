Що робити, коли балістика застала зненацька: правила виживання в перші секунди вибухів

Правильні дії у перші секунди дозволяють вижити при влучанні поруч або обвалі конструкцій

Коли балістична ракета прилітає за лічені хвилини або секунди, традиційна порада «біжіть в укриття» часто стає неможливою для виконання. У такі моменти хаотичний біг може бути небезпечнішим за саму атаку. Ексрадник міністра надзвичайних ситуацій України, полковник у відставці Костянтин Грінчук розповів, як діяти, коли вибухи застали зненацька, інформує «Главком».

За словами Костянтина Грінчука, коли летить балістика, класичне – «біжіть в укриття» – часто не працює. «Бо або години немає зовсім, або це секунди. І в ці секунди хаотичний біг може бути небезпечнішим, ніж залишитися і правильно сховатися», – зауважив військовий.

Секунди на порятунок: головне правило

Якщо ви прокинулися від вибухів і розумієте, що прильоти зовсім поруч – не намагайтеся бігти до під’їзду чи на вулицю. Головне завдання – максимально швидко опинитися у безпечній зоні всередині квартири.

Перші дії:

Негайно на підлогу: Падайте максимально низько, подалі від вікон.

Захистіть голову: Закрийте голову руками, ковдрою або подушкою – це захистить від дрібних уламків скла.

Відкрийте рот: Це допоможе зменшити вплив контузії від потужної ударної хвилі.

Чекайте серії: Балістика рідко летить одна. Між вибухами може бути від 30 сек до кількох хвилин.

Тільки після 2-3 вибуху можна швидко (залишаючись низько) переміститися у ванну чи коридор.

Де шукати сховок, якщо немає «двох стін»

Правило «двох стін» працює лише тоді, коли внутрішні перегородки цегляні або бетонні. У багатьох сучасних будинках внутрішні стіни з гіпсокартону чи дерева не рятують. У такому разі орієнтуйтеся на:

Несучі стіни: Тримайтеся якомога ближче до них.

Зони без вікон: Коридор, ванна кімната або внутрішні тамбури – це найкращий варіант.

Рівень підвіконня: Обов'язково лягайте нижче рівня вікон, щоб уламки скла пролетіли над вами.

Чому ліфтові холи та перші поверхи – це пастка

Офіцер цивільної оборони та полковник у відставці Костянтин Грінчук застерігає від поширених помилок під час пошуку сховища в під'їзді.



«Часто люди спускаються на перший поверх і збираються у ліфтових холах, не розуміючи, що це пряма дорога для вибухової хвилі», – зазначає експерт.

Що має бути біля ліжка

Ваша готовність визначається не лише діями, а й речами. Біля ліжка завжди має стояти сумка, де зібрані:

телефон та павербанк;

паспорт та ліхтарик;

критичні ліки та турнікет;

вода та свисток (щоб подати сигнал, якщо вас завалить).

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали масованого удару по Україні ударними безпілотниками та ракетами. Основна ціль атаки – Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Біла Церква, Черкаси та прифронтові території.