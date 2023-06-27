27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не варто позичати комусь гроші

У вівторок 27 червня у світі святкується Міжнародний день рибальства, День мікро-, малих та середніх підприємств та Всесвітній день мікробіома. Православна церква 27 червня вшановує пам'ять пророка Єлисея.

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Міжнародний день рибальства

Щорічно 27 червня святкується Міжнародний день рибальства. Свято засноване на з’їзді з регулювання та розвитку промислової риболовлі, який пройшов в Італії у 1984 році. відзначають цей день по всьому світу як професіонали, так і аматори.

Свято має на меті вирішення декількох важливих проблем. Протягом останніх десятиліть, завдяки технічному прогресу, значно удосконалились способи ловлі риби. Іноді рибальство проводять навіть варварськими методами. Через діяльність браконьєрів деякі види риб опинились на межі зникнення. Надмірний вилов риби може спричинити вимирання декількох промислових видів вже за 50 років.

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Іншою проблемою, якій присвячене свято, є розділення районів рибальства, оскільки риба мігрує по всьому світовому океану. Через це промисловці втрачають прибуток, а населення, яке переважно харчується рибою, голодує.

Яке релігійне свято

фото з відкритих джерел

Православна церква 27 червня вшановує пам'ять пророка Єлисея. Інші назви свята: «Єлисей», «День Єлисея», «Гречкосій», «Поварки».

Був відомий як учень і слуга пророка Іллі, який був присутній під час його вознесіння на небо. Також говорили про пророцтва Єлисея про всіх чотирьох царів Ізраїлю. Він здійснив велику кількість чудес, зокрема, воскрешав мертвих.

Єлисей народився в родині багатого орача. Одного разу пророк Ілля закликав його до себе і зробив своїм учнем. Після смерті свого вчителя Єлисей сам став пророком і займався цим понад 65 років. Помер пророк Єлисей в глибокій старості, коли йому виповнилося 100 років.

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Що сьогодні не можна робити

Слід відмовитися від алкоголю і, наскільки це можливо, від лікарських препаратів.

Також не варто наїдатися, навпаки, краще трохи поголодувати.

У цей день не можна сіяти гречку.

Заборонено одягати речі темних відтінків.

Не варто позичати сьогодні комусь гроші.

Народні прикмети

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

весь день йде дощ – така ж погода буде ще сім тижнів;

зірки блищать – до спекотної погоди, мерехтять – до дощу з грозою;

багато мошок і комарів – буде хороший врожай грибів і ягід;

журавель танцює на потепління;

коні іржуть – добрий овес на підході;

півень головою трясе, недоречно співає – біда хмари жене;

совка починає яйцекладку – дощі починаються.

Іменини

Сьогодні День ангела імені в Олександра, Георгія, Єлисея, Мефодія, Павла, Мстислава, Миколи та Володимира.