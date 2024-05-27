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27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 травня – День екстреної медичної допомоги
фото з відкритих джерел

Сьогодні краще не прибирати в будинку

27 травня відзначається День екстреної медичної допомоги, Міжнародний день маркетингу та День захисту від Сонця. Віряни вшановують пам’ять священномученика Ферапонта.

День екстреної медичної допомоги

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27 травня – це день, коли в Європі бере свій початок екстрена медицина. У цей день у Лондоні був підписаний акт Європейського товариства екстреної медицини, з метою побудувати модель системи, щоб надати кожному громадянину Європи професійну, компетентну і, перш за все, своєчасну реакцію на будь-який гострий стан, що загрожує життю чи здоров’ю. 

Мета Дня екстреної медичної допомоги – об’єднати людей та уряди для роздумів і розмов про екстрену медицину та невідкладну медичну допомогу.

Працівники екстреної медичної допомоги першими беруть на себе відповідальність за порятунок людського життя. Від їхнього професіоналізму і досвіду залежить в буквальному сенсі найцінніше – чи буде людина жити.

Міжнародний день маркетингу

27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це глобальне свято призначене для вшанування життєво важливої ролі маркетингу у налагодженні зв’язків між бізнесом і споживачами, а також для стимулювання суспільних змін.

Фахівці з маркетингу не тільки сприяли зростанню нових організацій, але й відродили компанії, що існують століттями. Цей день підкреслює важливість аналізу в режимі реального часу, залучення споживачів та побудови довготривалих відносин у цифрову епоху.

Цю дату обрали для святкування маркетингу, оскільки саме цього дня 1931 року в Чикаго народився видатний маркетолог, практик і теоретик, якого часто називають «батьком сучасного маркетингу» – Філіп Котлер. Котлер написав понад 80 книг і мав великий вплив на розвиток маркетингу по всьому світу.

День захисту від Сонця

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Щороку відзначається 27 травня напередодні спекотних літніх днів та відпусток. Цей день інформує людей про важливість використання сонцезахисного крему для захисту себе та дітей від небезпечного ультрафіолетового випромінювання.

Захищати шкіру від сонця почали ще у давні часи. Давні єгиптяни віддавали перевагу світлій шкірі, тому винайшли лосьйон від засмаги, який дозволяв підтримувати такий відтінок. Ультрафіолетове випромінювання, особливо типи УФ-А і УФ-В (UVA і UVB), можуть негативно впливати на шкіру, спричиняючи фотостаріння, пігментні плями, новоутворення, а також збільшуючи ризик розвитку раку шкіри.

Яке сьогодні релігійне свято

27 травня в церковному календарі – День священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського. Жив у місті Сардіс, що на території сучасної Туреччини, у III столітті і був місцевим єпископом. Ферапонт проповідував християнську віру і хрестив багатьох язичників-еллінів.

Коли правитель Юліан дізнався про це, він наказав кинути єпископа до темниці, де його морили голодом і спрагою. Незважаючи на муки, Ферапонт залишався непохитним у своїй вірі. Після цього його почали катувати, і він помер мученицькою смертю. На місці його смерті виросли великі дерева, які, за переказами, мали зцілювальні властивості.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна лаятися і сваритися з рідними.
  • Не можна вести пусті розмови.
  • Краще не прибирати в будинку, особливо не мити підлогу.
  • Не варто вимітати чи виносити сміття з будинку.

Народні прикмети

  • Якщо вранці задушливе повітря, то буде негода.
  • Яка погода цього дня, такою буде осінь.
  • Туман вказує, що буде багато грибів.
  • Ясна погода, але на землі повзають черв'яки – до грози.
  • Ліс шумить без вітру – чекайте на дощ найближчим часом;

Пам’ятні події 27 травня

  • 1753 – завершене будівництво Андріївської церкви в Києві.
  • 1916 – президент США Вудро Вільсон закликав після Першої світової війни створити Лігу Націй.
  • 1921 – Афганістан оголосив про свою незалежність.
  • 1926 – в штаті Міссурі споруджено пам'ятник Гекльберрі Фіну й Тому Соєру.
  • 1930 – Річард Дрю запатентував «прозору целофанову липку стрічку» – скотч. Новинку спочатку використовували для захисту скла автомашини під час фарбування кузова.
  • 1933 – відбулася прем'єра мультфільму Волта Діснея «Три поросяти».
  • 1934 – в СРСР введено звання «заслужений майстер спорту».
  • 1937 – у Сан-Франциско урочисто відкрився міст над протокою Золоті Ворота –один із найкрасивіших у світі.
  • 1973 – СРСР приєднався до Всесвітньої конвенції з авторського права, ухваленої в Женеві 1952 р.
  • 1977 – затвердили останній варіант Державного гімну СРСР, що проіснував до розпаду Союзу (1991).
  • 1988 – в СРСР прийняли закон про кооперацію.
  • 1993 – набрала чинності поправка до Кримінального кодексу РФ, що скасовує кримінальне покарання за добровільні гомосексуальні стосунки між повнолітніми людьми.
  • 1994 – Олександр Солженіцин повернувся в Росію через 20 років після вигнання.
  • 2002 – музикант Алан Паркер став лицарем і може додавати до свого імені приставку «сер».
  • 2009 – на базі Національного авіаційного університету створено Інститут Аеронавігації.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян, Анастасія.

Теги: свята календар свято традиції

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