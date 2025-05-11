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Нардепи показали своїх мам та розчулили сімейними історіями (фото)

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Нардепи показали своїх мам та розчулили сімейними історіями (фото)
У травні весь світ висловлює подяку та любов матері
колаж: glavcom.ua

Українські політики зворушливо привітали з Днем матері

У неділю, 11 травня, Україна відзначає День матері. З цієї нагоди відомі українські політики висловили свої теплі привітання та слова вдячності у соціальних мережах, підкреслюючи особливу роль матерів у житті кожної людини та нації в цілому. Про це повідомляє «Главком».

Народний депутат України Дмитро Разумков звернувся до своєї матері, дякуючи за її постійну підтримку у життєвих ситуаціях.

Екс-президент України Петро Порошенко у своєму привітанні наголосив на винятковій ролі українських матерів у вихованні незламного покоління воїнів та волонтерів, які стали на захист країни.

Народний депутат Олексій Гончаренко лаконічно привітав усіх матерів, закликавши не забути привітати своїх рідних.

Представник Уповноваженого з прав дитини у Офіс Омбудсмана України Ірина Суслова у своєму розлогому привітанні назвала материнство місією, що охоплює ціле життя, та щоденною працею, яка формує світогляд дитини. Суслова також поділилася особистою радістю бути мамою.

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко назвала материнство найважчою, найсвітлішою та найпотрібнішою роботою у світі.

Перша заступниця Міністра розвитку громад і територій Альона Шкрум, ставши мамою, по-новому усвідомила всю самовідданість своєї матері. Вона подякувала їй за підтримку та любов, а також висловила радість від того, що її донька має змогу відчувати любов бабусі та прабабусі.

Віцеспікерка Верховної Ради, заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк започаткувала зворушливу ініціативу в Українському Жіночому Конгресі, закликавши розповідати історії про своїх мам.

Народна депутатка Марія Іонова присвятила своє привітання мамі, Галині Братчук.

Нагадаємо, народна артистка України Ірина Білик закликала українців не забути привітати найдорожчих жінок у своєму житті вже цієї неділі, 11 травня у День матері. 

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Теги: мама свято

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