Військовий облік для 17-річних: що потрібно зробити у 2026 році

Єгор Голівець

Військовий облік для 17-річних: що потрібно зробити у 2026 році
17-річних зобов’язали стати на військовий облік
Юнаки 2009 року народження мають стати на облік до 31 липня – це можна зробити онлайн

Юнаки, яким у 2026 році виповнюється 17 років, зобов’язані стати на військовий облік у період з 1 січня до 31 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

Йдеться про громадян України чоловічої статі 2009 року народження. Зазначається, що процедура вже триває з початку року, а граничний термін – 31 липня 2026 року. У ТЦК радять не відкладати постановку на облік на останні дні.

Стати на облік можна двома способами:
• Перший – особисто звернутися до територіального центру комплектування за місцем проживання. Із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і, за наявності, свідоцтво про народження.

• Другий варіант – дистанційний, через застосунок «Резерв+». У ньому можна пройти електронну ідентифікацію та уточнити необхідні дані без відвідування ТЦК.

Водночас закон передбачає винятки. Від постановки на облік звільняються особи, які відбувають покарання або до яких застосовані примусові медичні заходи. Якщо юнак не стане на облік у встановлений термін без поважних причин, це може призвести до адміністративної відповідальності.

До поважних причин належать, зокрема, захворювання, стихійні обставини, перебування на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, а також інші обставини, що унеможливлюють своєчасне звернення чи ідентифікацію. У таких випадках відповідальність не застосовується.

Нагадаємо, що підходи до мобілізації у Києві можуть змінити з урахуванням принципу більш справедливого розподілу мобілізаційного навантаження. Особливу увагу приділять ситуаціям, коли в окремих населених пунктах, зокрема в селах, мобілізовано більшість чоловіків, тоді як у великих містах, включно зі столицею, ситуація є іншою.

