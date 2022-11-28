28 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день не можна їсти м’ясо, молоко, яйця та інші продукти

У понеділок, 28 листопада, відзначають День Червоної Планети та День працівника системи фінансового моніторингу України.

Також у цей день у Сальвадорі – День анестезіолога, Іран – День військово-морського флоту, США – День тостів по-французьки, Мексика – Національний день глухих.

День Червоної Планети

28 листопада проводиться День Червоної Планети. День Марса відзначають в день запуску космічного корабля Mariner, який відбувся в листопаді 1964 року. Вже 14 липня 1965 він перебував в 6,118 милі від Марса.

Марс вдвічі менший за Землю і названий на честь римського бога війни, є четвертою планетою від Сонця в нашій Сонячній системі. Марс також відомий як «Червона планета», тому що він червоний! Цей фірмовий колір походить від великої кількості хімічної речовини, що називається оксидом заліза (або «іржею», як ви знаєте) у його породах та ґрунті. Вітер роз'їдав поверхневі скелі та ґрунт, а древні вулкани викидали залізо, розносячи його по всій планеті.

Раніше на Марсі була щільніша атмосфера. У планети є два астероїдоподібні супутники – Фобос і Деймос. За даними НАСА, оскільки їх склад схожий на склад астероїдів, виявлених в інших місцях Сонячної системи, більшість учених вважають, що гравітація Червоної планети давно захопила місяця і змусила їх вийти на орбіту. Але в Сонячній системі у Фобоса досить короткий термін життя. Приблизно через 30-50 мільйонів років Фобос вріжеться в поверхню Марса або розірветься на частини, тому що припливна сила планети виявиться занадто великою, щоб чинити опір їй.

Яке церковне свято

28 листопада, починається Різдвяний піст, Пилипівка. Він починається на наступний день після святкування пам’яті святого апостола Пилипа. Мета посту – приготувати вірян до зустрічі одного з головних свят Церкви – Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Різдвяний піст триває сорок днів.

Період Різдвяного посту дуже важливий для кожного вірянина. Адже одразу після його закінчення розпочинається Різдвяний Святвечір – переддень Різдва Христового. Тому головною ідеєю його можна назвати поєднання духовного та фізичного посту.

Церква вважає, що в цей період варто не лише обмежувати себе у споживанні певних продуктів. Важливо також приборкати свої плотські бажання. Саме тому в Різдвяний піст є правила. Потрібно утриматися від: статевих стосунків; вживання спиртного та паління; образ і лихослів'я; жадоби й ненависті; відвідування розважальних подій.

Головне під час посту – молитися та дотримуватися спокою в думках. Адже в цей період потрібно стати ближчими до Бога, відмовитися від усього мирського, що приносить негативні думки в ваше життя.

Православна церква 28 листопада шанує пам’ять Гурія, Самона і Авіа – християнських святих, мучеників і сповідників. Святі Гурій, Самон і Авів вважаються покровителями щасливої родини і шлюбу.

Народні прикмети:

Вже сніг лежить – значить, згідно з прикметами, він до самої весни не розтане.

Багато снігу 28 листопада – наступний рік буде врожайним.

Сильний вітер 28 листопада – неспокійна і вітряна погода триватиме до Миколи (19 грудня).

Коні 28 листопада іржуть голосно – хороший знак.

Похмура, але тепла погода обіцяє непогожий травень. Особливо, якщо йде ще й мокрий сніг.

Мороз 28 листопада вдарив – нечиста сила зникне.

Якщо викупаєшся в лазні в цей день – прикмета, що будеш здоровим весь рік.

Жінка, у якої злий чоловік, в цей день повинна помолитися Гурію, і чоловік стане більш ласкавим.

Що не рекомендується робити:

У цей день не можна їсти м’ясо, молоко, яйця та інші продукти;

Також не можна влаштовувати гучних гулянок і святкувань;

Не можна лихословити та погано думати про інших;

Не слід сьогодні відмовляти нужденним;

Не бажано сьогодні надто гучно слухати музику, адже його слід провести у роздумах.

Іменини

28 листопада День ангела імені відзначають: Варвара, Григорій, Гурій, Дмитро, Евстахій, Іван, Маркел, Матвій, Микита, Микола, Паїсій, Петро, Степан, Пилип, Хома.