Зеленський розповів, для чого Путін оновив ядерну доктрину Росії

За словами президента України, зміни ядерної доктрини свідчать про наміри Росії продовжувати війну

За допомогою зміни ядерної доктрини російський диктатор Володимир Путін показує, що хоче продовжувати війну і знищити Україну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен.

Очільник України наголосив, що 1000 днів повномасштабної війни має бути достатньо, щоб зрозуміти, що Путін не хоче миру. І навіть сьогодні росіяни вбили мирних українців, а також презентували оновлену ядерну доктрину.

«Чому вони не представили мирну стратегію? Він (Путін – «Главком») хоче просто показати світові, що він хоче знищити Україну та інші країни. Путін хоче війни. Чим довше триватиме війна, тим довше він буде в Кремлі, і це його мета – знищити всіх нас», – додав Зеленський.

Президент зазначив, що на саміті G20, який зараз проходить у Бразилії і де представлена Росія, від країн не було жодних сильних заяв після нових погроз Москви. Це показує, що країни «Великої двадцятки» не мають жодної сильної стратегії.

«Коли Путін навіть починає говорити про ядерну зброю, світ має дати відповідь, покласти її на стіл, міцну відповідь: що буде зроблено, якщо Путін використає щось на зразок цієї зброї чи інші речі», – додав український лідер.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 19 листопада підписав указ про внесення змін до основ політики Росії у сфері ядерного стримування, зокрема в ядерній доктрині. У документі зазначено зовнішні чинники, які будуть розцінюватися як агресія проти країни. У рамках документа припускається, що російська сторона готова розпочати ядерне стримування для нейтралізації загроз.

Як повідомлялося, уряд США не має наміру змінювати свою політику і відповідати на рішення влади РФ про оновлення ядерної доктрини.

До слова, новина про оновлення Путіним ядерної доктрини Росії сколихнула світові ринки, а основні індекси відреагували падінням.