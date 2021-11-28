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    28 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    28 листопада починається Різдвяний піст &ndash; Пилипівка - 28 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    28 листопада починається Різдвяний піст – Пилипівка
    Фото з відкритих джерел

    Не можна цього дня влаштовувати гучних гулянок і святкувань

    Сьогодні, у неділю, 28 листопада, відзначають:

    • Міжнародний день Біблії

    Відзначають з 2014 року за ініціативи Асоціації Біблії зі Сполучених Штатів в останню неділю листопада.

    • День Червоної Планети

    День Марса відзначають у день запуску космічного корабля Mariner, який відбувся в листопаді 1964 року.

    • Початок Різдвяного посту

    • Ханука

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    Ханука – єврейське свято свічок, які запалюють на честь дива, що відбулося при освяченні Храму після перемоги війська Ієгуди Маккавея над військами царя Антіоха в 164 році до нашої ери.

    Свято починається 25-го числа єврейського місяця кіслева і триває вісім днів. Це свято світла, радості, веселощів, ігор, смачної їжі (серед якої – смажені в олії оладки і пончики).

    На Хануку прийнято дарувати дітям іграшки і давати гроші.

    Яке релігійне свято

    28 листопада, починається Різдвяний піст, Пилипівка. Він починається на наступний день після святкування пам’яті святого апостола Пилипа. Мета посту – приготувати вірян до зустрічі одного з головних свят Церкви – Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Різдвяний піст триває сорок днів.

    Православна церква 28 листопада шанує пам’ять Гурія, Самона і Авіа – християнських святих, мучеників і сповідників. Святі Гурій, Самон і Авів вважаються покровителями щасливої родини і шлюбу.

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    Традиції та звичаї

    Жінки в давнину ставили ікону Гурія, а за нею ховали шматочок ладану. Якщо раптом чоловік погано ставився до дружини, вона молилася святому про сімейний добробут.

    У цей день часто стоїть сира погода, на дорогах багато бруду. У народі говорили: «Гурій приїхав на рябій кобилі».

    Вважали, що він розганяє нечисту силу, яка намагається сховатися в землі від зими і морозів, і повертається лише на Святки. Ще вірили, що Гурій допомагає позбутися від зубного болю

    З цього дня починається Пилипівський або Різдвяний піст, який триває до 6 січня.

    У цей період утримувалися від розваг, харчувалися дозволеними продуктами, намагалися не сваритися, нікого не засуджувати і не вести поганих розмов, читали молитви і відвідували церкву.

    Народні прикмети на 28 листопада:

    • Вже сніг лежить – значить, згідно з прикметами, він до самої весни не розтане.
    • Багато снігу 28 листопада – наступний рік буде врожайним.
    • Сильний вітер 28 листопада – неспокійна і вітряна погода триватиме до Миколи (19 грудня).
    • Коні 28 листопада іржуть голосно – хороший знак.
    • Похмура, але тепла погода обіцяє непогожий травень. Особливо, якщо йде ще й мокрий сніг.
    • Мороз 28 листопада вдарив – нечиста сила зникне.
    • Якщо викупаєшся в лазні в цей день – прикмета, що будеш здоровим весь рік.
    • Жінка, у якої злий чоловік, в цей день повинна помолитися Гурію, і чоловік стане більш ласкавим.

    Що не можна робити сьогодні

    • У цей день не можна їсти м’ясо, молоко, яйця та інші продукти;
    • Також не можна влаштовувати гучних гулянок і святкувань;
    • Не можна лихословити та погано думати про інших;
    • Не слід сьогодні відмовляти нужденним;
    • Не бажано сьогодні надто гучно слухати музику, адже його слід провести у роздумах.

    Іменини

    28 листопада День ангела імені відзначають: Варвара, Григорій, Гурій, Дмитро, Евстахій, Іван, Маркел, Матвій, Микита, Микола, Паїсій, Петро, Степан, Пилип, Хома

    Теги: церква гроші продукти канікули православна церква жінка чоловік вітер традиції мясо
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    28 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони