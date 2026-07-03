Буданов звернувся до світу: захищаючи нас, ви зупиняєте терор, який дивиться на ваші кордони

Буданов запевнив, що жоден злочин проти України не залишиться без відповіді

Голова Офісу звернувся до партнерів із закликом посилити тиск на Росію

Керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України та тиск на Росію, наголосивши, що це є необхідною умовою для збереження людських життів і стримування терору, який становить загрозу не лише для України, а й для всього демократичного світу. Про це Кирило Буданов написав на своїй сторінці у Facebook.

Керівник Офісу наголосив, що сьогодні Київ перебуває в жалобі через черговий російський терористичний удар. Він нагадав, що Росія щодня атакує як прифронтові регіони, так і тилові міста, вбиваючи мирних жителів і намагаючись посіяти паніку та виснажити українське суспільство.

«Світ повинен усвідомити: підтримка України має зростати, так само як і тиск на агресора. Це збереже людські життя. Захищаючи нас, ви зупиняєте терор, який уже дивиться на ваші кордони», – підкреслив Буданов.

Одним із ключових завдань сьогодні, за словами керівника Офісу президента, залишається безпека громадян. Зокрема, міста мають бути максимально захищеними, а функціонування укриттів, своєчасна допомога постраждалим і захист цивільної інфраструктури є необхідністю в умовах війни.

Також Буданов запевнив, що жоден злочин проти України не залишиться без відповіді.

«Кожен злочинний удар по наших містах має конкретного автора та виконавців. З прізвищами та посадами. Терор не змінить хід війни. Він лише збільшить ціну, яку ворог заплатить за свій вибір. Наша відповідь буде неминучою», – заявив він.

Раніше керівник Офісу президента заявляв, що всі, хто причетний до російського терору та воєнних злочинів проти українців, неминуче понесуть відповідальність.