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Буданов звернувся до світу: захищаючи нас, ви зупиняєте терор, який дивиться на ваші кордони

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Буданов звернувся до світу: захищаючи нас, ви зупиняєте терор, який дивиться на ваші кордони
Буданов запевнив, що жоден злочин проти України не залишиться без відповіді
фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Голова Офісу звернувся до партнерів із закликом посилити тиск на Росію

Керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України та тиск на Росію, наголосивши, що це є необхідною умовою для збереження людських життів і стримування терору, який становить загрозу не лише для України, а й для всього демократичного світу. Про це Кирило Буданов написав на своїй сторінці у Facebook.

Керівник Офісу наголосив, що сьогодні Київ перебуває в жалобі через черговий російський терористичний удар. Він нагадав, що Росія щодня атакує як прифронтові регіони, так і тилові міста, вбиваючи мирних жителів і намагаючись посіяти паніку та виснажити українське суспільство.

«Світ повинен усвідомити: підтримка України має зростати, так само як і тиск на агресора. Це збереже людські життя. Захищаючи нас, ви зупиняєте терор, який уже дивиться на ваші кордони», – підкреслив Буданов.

Одним із ключових завдань сьогодні, за словами керівника Офісу президента, залишається безпека громадян. Зокрема, міста мають бути максимально захищеними, а функціонування укриттів, своєчасна допомога постраждалим і захист цивільної інфраструктури є необхідністю в умовах війни.

Також Буданов запевнив, що жоден злочин проти України не залишиться без відповіді.

«Кожен злочинний удар по наших містах має конкретного автора та виконавців. З прізвищами та посадами. Терор не змінить хід війни. Він лише збільшить ціну, яку ворог заплатить за свій вибір. Наша відповідь буде неминучою», – заявив він.

Раніше керівник Офісу президента заявляв, що всі, хто причетний до російського терору та воєнних злочинів проти українців, неминуче понесуть відповідальність.

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Теги: росія Кирило Буданов війна Україна

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