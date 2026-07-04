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Зеленський зробив несподіване зізнання про Patriot у привітанні з 250-річчям США

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський зробив несподіване зізнання про Patriot у привітанні з 250-річчям США
Президент побажав США успіхів і висловив упевненість у спільному досягненні миру
фото: Getty Images

Окрему увагу президент приділив військовій допомозі від США, назвавши її свідченням сили американського духу

Президент України Володимир Зеленський привітав Сполучені Штати з 250-річчям та подякував американцям за підтримку України у боротьбі проти повномасштабної війни Росії, окремо згадавши про системи ППО Patriot, які надійно захищають життя українців. Про це повідомляє «Главком».

У своєму дописі глава держави назвав американську мрію про незалежну, вільну й багату країну однією з найяскравіших і найвпливовіших людських мрій, яка витримала численні випробування.

«Ця мрія пройшла через багато випробувань та не просто вистояла, а протягом уже двох з половиною століть є прикладом для інших народів і допомогла вистояти та стати вільнішим усьому людству», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що боротьба України за незалежність і свободу нині перегукується з тим шляхом, який колись пройшли самі американці.

«Особливо ми це бачимо в Україні, яка бореться за свою незалежність, свободу і право на щастя для наших людей фактично з тими ж надіями, з тим же сенсом, з тією ж енергією, з якими американці вибороли і захистили свою незалежність», – написав він.

Окрему увагу Зеленський приділив американській військовій допомозі, назвавши її свідченням сили американського духу.

«Американська зброя, від «Джавелінів», які президент Трамп вирішив передати Україні, до «Петріотів», які найбільш надійно бережуть життя наших людей, – усе те, чим Сполучені Штати допомогли нам у захисті нашої країни, доводить силу американського духу, американської рішучості, американських технологій», – наголосив президент.

Зеленський додав, що звернення України по системи Patriot ґрунтується на вірі в незмінність американських цінностей.

«Коли ми звертаємось до Америки по «патріоти», ми віримо, що цінності поваги до життя і людей, які 250 років тому спрацювали, спрацюють і зараз», – зазначив він.

Насамкінець президент побажав США успіхів і висловив упевненість у спільному досягненні миру.

«Хай мрії вільних людей завжди перемагають зло і ненависть від тих, хто хотів би знищити свободу. Америко, дякую! Впевнений: якщо разом, то точно досягнемо миру! Вітаю з твоїм днем!» – резюмував Зеленський.

4 липня Сполучені Штати відзначають День незалежності – головне державне свято країни. Цього року американці святкують 250-річчя ухвалення Декларації незалежності, яка започаткувала історію сучасної американської держави.

До святкування 250-річчя незалежності США «Главком» представляє тематичну серію матеріалів про країну, що протягом століть формувала світові політичні, економічні та технологічні тенденції. ми розповідали, як Сполучені Штати стали одним зі світових лідерів, які винаходи подарували світу та чому в американських передмістях майже не будують високих парканів. Також матеріал серії присвячений ще одному впізнаваному символу США – державному прапору. Чому американці вивішують його біля своїх будинків, коли зародилася ця традиція і що вона означає для суспільства. 

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Теги: зброя незалежність День Незалежності Володимир Зеленський президент свято системи ППО

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