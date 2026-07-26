Українка розповіла, що її найбільше шокує після шести років життя в Китаї

У лікарнях китайці курять, а в ресторанах можуть плюнути на підлогу

Українка Аріна, яка вже шість років проживає в Китаї, розповіла про культурні особливості, які й досі викликають у неї подив або відверте нерозуміння. Своїми спостереженнями вона поділилася у новому відео, повідомляє «Главком».

За словами дівчини, найбільше її дивує ставлення китайців до куріння. Вона стверджує, що курити в країні можна майже будь-де – у банках, лікарнях, торговельних центрах, ліфтах і навіть у пологових будинках. До того ж, сигарета в Китаї нерідко є знаком поваги. Якщо під час знайомства вам запропонували закурити, відмову можуть сприйняти як образу.

Не менш дивує Аріну й місцева прямолінійність. Вона пригадала, як колега без жодних вагань порадила їй «замазати великий прищ», а під час масажу одна з працівниць прямо заявила її подрузі, що в неї «страшні сідниці». Каже, після таких ситуацій зрозуміла: у Китаї подібні коментарі часто не вважають чимось образливим.

Ще одна річ, до якої вона так і не звикла, – відсутність особистого простору. За словами блогерки, колеги можуть без дозволу відкрити чужий пакет із покупками, зазирнути в телефон або стати поруч і спостерігати, що саме людина знімає на камеру.

Окремо Аріна згадала звичку багатьох чоловіків ходити з піднятою до грудей футболкою. Каже, таке можна побачити мало не на кожній вулиці, і для місцевих це абсолютно звичайна річ.

Блогерку здивували й сімейні традиції. Вона розповіла, що подарунки, які привозить родині чоловіка з України чи інших країн, можуть роками лежати нерозпакованими. Одного разу вона знайшла подаровану кілька років тому українську каву там, де її залишили після вручення. За словами Аріни, в китайських родинах не заведено користуватися речами, які купив хтось інший, навіть якщо вони були подаровані.

Особливо болісною темою для українки є те, що її часто називають росіянкою.

«Коли я кажу, що я з України, а мені все одно відповідають: «Ти росіянка». Для мене на цьому розмова закінчується», – каже вона.

Не приховує Аріна й здивування через поведінку людей у громадських місцях. За її словами, вона рідко бачила, щоб у транспорті поступалися місцем літнім людям чи вагітним жінкам. Так само незвичною для неї стала відсутність слова «дякую» у спілкуванні між близькими родичами – там це може означати, що люди не вважають одне одного сім'єю.

Найбільше ж українку шокують побутові звички, які для місцевих є буденністю. Вона розповідає, що люди можуть голосно відригнути або випустити гази просто в ресторані, плюнути на підлогу, а кістки, серветки та недоїдки нерідко залишають просто на столі або кидають під ноги.

Водночас Аріна підкреслила, що не намагається засуджувати китайців. Усі висновки, за її словами, ґрунтуються виключно на власному досвіді життя в країні та спостереженнях за місцевим побутом.

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