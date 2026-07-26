Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Українка розповіла, що її найбільше шокує після шести років життя в Китаї

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Аріну дивує прямолінійність китайців
фото: скріншот із відео

У лікарнях китайці курять, а в ресторанах можуть плюнути на підлогу

Українка Аріна, яка вже шість років проживає в Китаї, розповіла про культурні особливості, які й досі викликають у неї подив або відверте нерозуміння. Своїми спостереженнями вона поділилася у новому відео, повідомляє «Главком».

За словами дівчини, найбільше її дивує ставлення китайців до куріння. Вона стверджує, що курити в країні можна майже будь-де – у банках, лікарнях, торговельних центрах, ліфтах і навіть у пологових будинках. До того ж, сигарета в Китаї нерідко є знаком поваги. Якщо під час знайомства вам запропонували закурити, відмову можуть сприйняти як образу.

Не менш дивує Аріну й місцева прямолінійність. Вона пригадала, як колега без жодних вагань порадила їй «замазати великий прищ», а під час масажу одна з працівниць прямо заявила її подрузі, що в неї «страшні сідниці». Каже, після таких ситуацій зрозуміла: у Китаї подібні коментарі часто не вважають чимось образливим.

Ще одна річ, до якої вона так і не звикла, – відсутність особистого простору. За словами блогерки, колеги можуть без дозволу відкрити чужий пакет із покупками, зазирнути в телефон або стати поруч і спостерігати, що саме людина знімає на камеру.

Окремо Аріна згадала звичку багатьох чоловіків ходити з піднятою до грудей футболкою. Каже, таке можна побачити мало не на кожній вулиці, і для місцевих це абсолютно звичайна річ.

Блогерку здивували й сімейні традиції. Вона розповіла, що подарунки, які привозить родині чоловіка з України чи інших країн, можуть роками лежати нерозпакованими. Одного разу вона знайшла подаровану кілька років тому українську каву там, де її залишили після вручення. За словами Аріни, в китайських родинах не заведено користуватися речами, які купив хтось інший, навіть якщо вони були подаровані.

Особливо болісною темою для українки є те, що її часто називають росіянкою.

«Коли я кажу, що я з України, а мені все одно відповідають: «Ти росіянка». Для мене на цьому розмова закінчується», – каже вона.

Не приховує Аріна й здивування через поведінку людей у громадських місцях. За її словами, вона рідко бачила, щоб у транспорті поступалися місцем літнім людям чи вагітним жінкам. Так само незвичною для неї стала відсутність слова «дякую» у спілкуванні між близькими родичами – там це може означати, що люди не вважають одне одного сім'єю.

Найбільше ж українку шокують побутові звички, які для місцевих є буденністю. Вона розповідає, що люди можуть голосно відригнути або випустити гази просто в ресторані, плюнути на підлогу, а кістки, серветки та недоїдки нерідко залишають просто на столі або кидають під ноги.

Водночас Аріна підкреслила, що не намагається засуджувати китайців. Усі висновки, за її словами, ґрунтуються виключно на власному досвіді життя в країні та спостереженнях за місцевим побутом.

Раніше українець розповів, що стало для нього найбільшим випробуванням під час життя у Бухаресті. Ростислав Михайлишин чотири місяці прожив у місті, аби скласти власне враження про столицю Румунії.

Також українка з Харкова, яка нині мешкає у Тбілісі (Грузія), розкрила головні недоліки цієї країни. Дівчина розповіла, чому «немає кращого місця на землі, крім України».

Читайте також:

Теги: традиції українка Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 15 липня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 15 липня 2026: традиції та молитва
14 липня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 13 липня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 липня 2026: традиції та молитва
12 липня, 22:00
Пекін і Москва шукають альтернативні способи протидії супутникам
Китай створив мікрохвильову зброю проти супутників Starlink
12 липня, 04:14
Ядерна карта Путіна більше не працює
Путін втрачає головний інструмент залякування
11 липня, 19:29
Путін просить не тиснути на Росію: що приховує ця заява?
Благання чи ультиматум? Що насправді сигналізує Путін Заходу
11 липня, 14:58
11 липня – День святої рівноапостольної княгині Ольги
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Яке релігійне свято відзначається 5 липня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 липня 2026: традиції та молитва
4 липня, 22:00
Уламки літака впали поруч зі 109-поверховим хмарочосом Чайна-Цзунь
Літак врізався у найвищий хмарочос Пекіна (відео)
26 червня, 16:59

Життя

Українка розповіла, що її найбільше шокує після шести років життя в Китаї
Українка розповіла, що її найбільше шокує після шести років життя в Китаї
Америка чи Європа? Українка розповіла, де насправді комфортніше жити
Америка чи Європа? Українка розповіла, де насправді комфортніше жити
Названо найдешевші країни Європи для відпочинку
Названо найдешевші країни Європи для відпочинку
Найавторитетніший гороскоп на 27 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на 27 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Блогери показали закинуте село в Карпатах, про яке мало хто знає
Блогери показали закинуте село в Карпатах, про яке мало хто знає
Ексурядовець часів Ющенка назвав політиків, які радилися з астрологами та біоенергетиками
Ексурядовець часів Ющенка назвав політиків, які радилися з астрологами та біоенергетиками

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2026
116K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
111K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
89K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
24 липня, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua