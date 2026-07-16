Зеленський готовий до зустрічі з Путіним. Сибіга назвав головну умову

Сибіга висловився про зустріч Зеленського і Путіна в Туреччині

Україна підтримує проведення переговорів у Туреччині, однак перед переходом до дипломатії Москва має погодитися на припинення вогню

Україна підтвердила готовність до зустрічі президента Володимира Зеленського з Владіміром Путіним у Туреччині для переговорів про завершення війни. Водночас Київ наполягає, що передумовою для такого діалогу має стати припинення вогню з боку Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та глави МЗС Туреччини Хакана Фідана.

Під час переговорів у Києві Сибіга підтвердив, що українська сторона підтримує ідею проведення зустрічі лідерів України та Росії на території Туреччини.

«Ми єдині у позиції, що ця війна не принесе Москві жодних результатів. Єдиний правильний шлях для Путіна – вже зараз зупинити кровопролиття, прийняти пропозицію щодо припинення вогню та перейти до дипломатії», – наголосив міністр.

За словами Сибіги, Україна також розраховує на важливу роль Туреччини у забезпеченні безпеки в Чорному морі.

Зі свого боку міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара не зацікавлена у поширенні російсько-української війни на Чорноморський регіон. За його словами, останні події, пов'язані з безпекою у Чорному морі, лише посилюють занепокоєння турецької сторони.

Фідан наголосив, що Туреччина виступає проти атак на порти, танкери та рибальські судна, а також будь-яких дій, які загрожують життю цивільного населення.

«Атаки на порти, танкери та рибальські судна, а також створення загрози для життя мирних жителів не можуть бути виправдані за жодних обставин», – заявив він.

Глава турецької дипломатії визнав, що переговорний процес між Україною та Росією опинився у глухому куті. Водночас, за його словами, Анкара продовжує працювати над новими підходами до мирного врегулювання та проводить консультації як зі сторонами конфлікту, так і з міжнародними посередниками.

Фідан висловився за продовження консультацій у межах Стамбульського формату, який Туреччина розглядає як один із майданчиків для пошуку дипломатичного рішення.

Окремо він зупинився на майбутніх гарантіях безпеки для України. За словами міністра, вони мають охоплювати сухопутний, повітряний і морський компоненти.

«Туреччина погодилася очолити морський компонент. З цього питання у нас досягнуто порозуміння з нашими союзниками. Планування відповідних заходів уже ведеться військово-морськими силами країн-союзників», – розповів Фідан.

Він також зазначив, що під час зустрічі з українською стороною детально обговорювалися перспективи мирного врегулювання війни.

«Спостерігаючи руйнування, викликані війною, ми водночас з повагою відзначаємо стійкість та солідарність українського народу. Наше найбільше бажання полягає у якнайшвидшому припиненні цих страждань», – сказав турецький міністр.

Нагадаємо, раніше Туреччина запропонувала нову ініціативу щодо припинення війни між Україною та Росією. Анкара вважає, що за відсутності можливості домовитися про повне припинення вогню сторони могли б запровадити частковий мораторій на бойові дії, зокрема у Чорному морі та щодо ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.