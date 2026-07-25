Командир бригади Сил безпілотних систем пояснив, чому не варто чекати на закінчення війни за один день

За словами Іриса, зараз війна наближається до переломного моменту

Перемога України є складним питанням, адже країна вже заплатила за неї надзвичайно високу ціну

Війна не може закінчитися миттєво, адже для цього необхідно створити умови, за яких Росія втратить можливість і бажання продовжувати наступ. Я к інформує «Главком», таку думку у інтерв’ю Юлії Кирієнко висловив командиром бригади «Рарог» Сил безпілотних систем із позивним Ірис.

За словами Іриса, зараз війна наближається до переломного моменту. Він пов'язує це з тим, що Україна почала системно завдавати ударів по військовій та економічній інфраструктурі РФ, зокрема по нафтопереробних заводах.

«Коли диктування умов йшло лише в один бік – це була одна ситуація. Зараз уже є противага, і ми маємо її використовувати та розвивати, щоб мати аргументи», – пояснив він.

Боєць наголосив, що не варто очікувати завершення війни «за один день». На його думку, Україна має й надалі завдавати ударів по території Росії, оскільки це не лише завдає економічних збитків, а й змушує противника витрачати ресурси на захист власної території.

Він зазначив, що атаки по російських НПЗ не здатні миттєво зупинити наступ окупаційних військ, однак уповільнюють їхні можливості та поступово виснажують ресурси країни-агресора.

Водночас Ірис визнав, що перемога України є складним питанням, адже країна вже заплатила за неї надзвичайно високу ціну.

«Ми дуже багато програли. Передусім – наших хлопців, які загинули. Тому потрібно зробити такі умови, щоб вони хоча б перестали думати про просування вглиб нашої країни», – сказав військовий.

На його думку, найпростішим способом завершення війни був би добровільний вихід російських військ з окупованих територій. Водночас він сумнівається, що російське керівництво піде на такий крок найближчим часом.

«Нам нікуди йти – це наша земля. А вони можуть просто розвернутися й піти. Ніхто ж за ними не піде під Москву чи Санкт-Петербург», – підсумував військовий.

Нагадаємо, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна вже здобула перемогу у війні проти Росії, якщо оцінювати ситуацію з огляду на початкові цілі Кремля.

До слова, у Росії вигадали нове виправдання для продовження війни проти України. Віце-спікер нижньої палати російського парламенту Петро Толстой заявив, що припинення бойових дій нібито може призвести до зникнення Росії.