29 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Якщо в цей день іде сніг, то почнуться сильні хуртовини

Сьогодні, 29 листопада, у світі відзначають:

Кіберпонеділок

Свято зародилося в США. Його проводять у понеділок після «чорної п'ятниці», що дає старт сезону розпродажів у Сполучених Штатах – між Днем подяки і Різдвом. Цей захід розпродажів для офісних працівників в Інтернет-сегменті роздрібної торгівлі та онлайн-магазинах.

Всесвітній день мурахоїдів

День «Ласкаво просимо»

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 29 листопада вшановується пам’ять Левія Матвія, який є одним з 12 апостолів і учнів Ісуса Христа.

Відомо про нього не надто багато. У писанні йдеться, що раніше Матвій працював збирачем податків, але коли Христос зустрів його, то звелів піти за ним. Згодом Матвій проповідував християнство і був страчений на території сучасної Грузії в римській фортеці Апасарос за проповідь.

Традиційно Левія Матвія вважають автором Євангелія від Матвія, яке було написане арамейською мовою.

Народні прикмети й традиції

Якщо в цей день іде сніг, то почнуться сильні хуртовини.

Вітряна погода – до холодної та сніжної зими.

Якщо за вікном мороз, то і зима суворою буде.

Якщо ж за вікном дощик іде, то зима буде теплою і сирою.

Хмари низько по небу пливуть – до холоднечі.

Чим тепліше погода, тим холодніше зима буде.

Сніг, який випав в цей день, може пролежати до весни.

Якщо вітер сильно розбушувався, то потрібно в його напрямку кинути жменю крупи, тоді погода нормалізується.

Одягнути на Матвія речі навиворіт – до невдачі.

Що не можна робити сьогодні

У будинку свистіти не можна, інакше таргани заведуться, а позбутися від них буде непросто.

На столі не сиди – біда трапиться.

29 листопада не можна ходити в одній шкарпетці або панчосі, інакше помре хтось із родичів.

З людиною через поріг не розмовляйте, а то посваритеся.

Хто святкує день ангела

У понеділок, 29 листопада, іменини відзначають: Віктор, Дмитро, Іван, Михайло, Федір.