Яке релігійне свято відзначається 18 лютого 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 18 лютого в церковному календарі – День пам’яті святого святителя Льва I, папи Римського

18 лютого православна церква вшановує пам'ять святого святителя Льва I, папи Римського. Це свято присвячене одному з наймудріших і найстійкіших захисників християнства, який увійшов в історію як миротворець і видатний богослов.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 18 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого святителя Льва I, папи Римського

Яке релігійне свято відзначається 18 лютого 2026: традиції та молитва фото 1

18 лютого церква згадує святого Льва I, який очолював Римську церкву у V столітті. Він народився в італійській провінції Тоскана і з юних років присвятив себе служінню Богу. Святитель Лев був відомий своєю неперевершеною мудрістю та любов'ю до пастви.

Найбільш відомим подвигом святого стало врятування Рима від навали гунів. Коли нещадний завойовник Аттіла підійшов до воріт міста, святитель Лев без зброї, лише силою свого слова, зумів переконати вождя відступити. Його авторитет був настільки високим, а віра – настільки «потужною», що завойовник піддався його волі. Святитель Лев також активно боровся з єресями, відстоюючи чистоту православного вчення на Четвертому Вселенському Соборі.

Молитви дня

О, святителю Христів Леве, великий заступнику та вчителю віри! Почуй нас, що молимося до тебе, і випроси у Милостивого Бога мир для нашої землі та спокій для наших душ. Ти, що силою молитви зупиняв ворогів і захищав слабких, зміцни і нас у годину випробувань. Подай нам твердість духу, щоб ми могли непохитно слідувати шляхом істини. Моли Господа за спасіння наше і заступництво Його над Україною.

Амінь

Народні вірування та прикмети

За народними спостереженнями, цей день вважався межею між зимою та весною. Наші предки звертали увагу на такі знаки природи:

  • Якщо цього дня мороз, то весна прийде рано і буде теплою.
  • Якщо на небі немає хмар і яскраво світять зорі – готуйтеся до повернення холодів.
  • Якщо птахи починають голосно співати – весна вже на порозі.
  • Сонячний день 18 лютого віщує багатий врожай зернових влітку.

Цей день вважався сприятливим для примирення з ворогами та вирішення давніх суперечок, адже святий Лев є покровителем миротворців.

Теги: православна церква календар традиції релігія свято свята

